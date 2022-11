Metsäkiista leimahti – Mats Uotila ja Lauri Lindén täysin eri mieltä EU:n ennallistamisasetuksesta

Mats Uotila ja Lauri Lindén ottavat yhteen politiikan kuumasta kiistakapulasta. Lue väittely sanasta sanaan.

Viime aikoina politiikan suurin kiistakapula on koskenut metsiä. Euroopan komissio haluaisi, että soita, metsiä sekä meri- ja järvialueita pitäisi EU:n alueella ennallistaa 20 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Ennallistamisasetuksessa määritellään myös kaikille jäsenmaille omat kansalliset tavoitteet.

Asetuksen toteutuminen esitetyssä muodossa tarkoittaisi Suomelle yli 900 miljoonan euron vuotuisia kustannuksia. Suomen lasku olisi suurin Ranskan ja Espanjan jälkeen – ja kaikista EU-maista suurin bruttokansantuotteeseen suhteutettuna.

Onko tässä järkeä vai ei?

Lauri Lindén: EU:n komission tavoite on todella tärkeä. Kaikkien jäsenmaiden luonnosta suuri osa pitää palauttaa kohti luonnontilaa. Tämä on ilmaston ja biodiversiteetin kannalta aivan oleellista. Ihminen on heikentänyt tämän luonnon. Ihminen voi sen myös korjata.

Mats Uotila: EU-komissiolla ei pidä olla päätäntävaltaa Suomen metsiin. Niistä tulee päättää kansallisesti. Ei ole oikein, että aikoja sitten omat metsänsä hakanneet maat aikovat ojentaa Suomelle vuosittain miljardilaskun. Se on suhteettoman suuri osuus kaikkien maiden kokonaiskustannuksista.

Lindén: Hallituksen selkeä oma tavoite oli luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttäminen Suomessa. Tätä komission tavoite toteuttaa. Unionilla on monesta muustakin asiasta päätäntävaltaa Suomessa, ja sen olemme jäsenenä hyväksyneet.

Uotila: EU:lle ei ole luovutettu liittymisen yhteydessä oikeutta päättää Suomen metsäpolitiikasta, eikä niin tule tehdä nytkään. Luonnon monimuotoisuudesta on pidettävä huolta, ja sen eteen on jo tehty toimia, mutta tämä esitys on kohtuuton Suomen kannalta.

Lindén: Suomessa on esimerkiksi soiden ennallistamiseen hyvät edellytykset. Eikä se ole kovin kallista. Suomen metsätalous tulee selviytymään, jos ilmastotoimiin panostetaan. Eikä niitä voi jättää tekemättä.

Uotila: Soiden ennallistaminen ei ole suhteessa kovin kallista, jos metsämaa lunastetaan omistajalta hakkuun jälkeen. Tässä pitää kuitenkin edetä siten, että Suomi ei saa maksumiehen osaa. EU-politiikasta vastaava pääministeri on epäonnistunut kansallisen edun valvonnassa.

Lindén: Ei tämä tietenkään ilmaista ole, mutta ei toisaalta ole varaa olla myöskään tekemättä mitään. Luonnonvarakeskus puoltaa EU:n ehdotusta, mutta toki pitää ottaa kansalliset erityispiirteet ja niiden kustannustehokkuus huomioon.

Uotila: Kyseessä ei ole ehdotus, vaan Suomea velvoittava asetus. Sellaisenaan en sitä voi kannattaa, kuten en myöskään päätäntävallan luovuttamista EU:lle. Toimia luonnon suojelemiseksi on tehtävä, mutta reilusti. Taakkaa pitää jakaa ja ottaa huomioon se, että Suomi on tehnyt jo paljon.

Lindén: Minusta ei riitä, että sanotaan Suomen olleen mallioppilas, vaan meidän pitää tehdä enemmän. Suomen luontopaneelin puheenjohtaja Janne Kotiaho kuvasi A-studiossa hyvin, että olemme huonoja, vaikka mallioppilaita ikään kuin olemme. Ei EU:n asetus mitään epäreilua raippaa Suomelle anna.

Uotila: Suomen osuus koko EU:lle koituvista kustannuksista on 12,6 %. Kyllä se minusta on kohtuuton osuus. Kaiken lisäksi asetus käytännössä pysäyttäisi kaupunkien kehityksen, kun uutta kaavoitusta ei voida tehdä. Tämä silti, vaikka suomalaisissa kaupungeissa on EU:n suurin viheralueosuus.

Lindén: Ei Suomen metsätalous tähän kaadu, ja ennallistaminen on itseasiassa ihan linjassa Suomessakin hyväksyttyjen linjausten kanssa. Suomessa on toki EU:ssa suhteellisesti paljon soita ja metsää, mutta täytyy muistaa viljelyalan 10 % turvepelto-osuus tuottaa puolet maatalouden hiilidioksidipäästöistä.

Uotila: Ei metsätalous tähän kaatuisi, mutta se ei ole oikeutus niille valtaville kustannuksille, jotka tämä hanke toisi toteutuessaan. Ei tällaisia miljardikustannuksia ole hyväksytty, eikä toivon mukaan hyväksytäkään. Eikö muiden maiden tulisi tehdä oma osansa ennen kuin Suomi maksaa enemmän?

Lindén: On kyse myös ennen kaikkea meidän biodiversiteetistä. Haluammehan, että luonto säilyy ja palautuu tästä valtavasta ylikulutuksesta. Mutta ehdottomasti muiden maiden pitää tehdä oma osansa samalla. Ympäristö- ja ilmastokriisissä ei voi olla vapaamatkustajia. Uskon, että Suomi on juuri se oiva malliesimerkki muille, jos vaan haluamme.

Uotila: Olen samaa mieltä siitä, että luonnon biodiversiteetti pitää säilyttää. Se ei kuitenkaan voi tapahtua teollisuuden ja kaupunkien laajenemisen kustannuksella. Suomi näyttää jo esimerkkiä muille EU-maille, mutta me emme voi ratkaista tätä ongelmaa yksin. Päätösvalta on säilytettävä Suomessa ja muiden maiden vapaamatkustukselle pitää laittaa stoppi.

Lindén: Tämä oli minun ja Matsin viimeinen debatti tässä formaatissa. On ollut todella antoisaa ja hieno tilaisuus molemmille. Kiitos lukijoille tuhannesti, ja palataan taas uusien ideoiden kanssa. Keskustelukulttuurin edistämistä on meidän jokaisen syytä jatkaa.

Uotila: On ollut ilo tehdä yli vuoden ajan yhteistyötä Laurin kanssa. Olemme pyrkineet osoittamaan, että asioista voi keskustella hyvässä hengessä, vaikka olisikin kovasti eri mieltä. Suuri kiitos siis Sinulle, Lauri, ja yhtä lailla kaikille lukijoille!

Mats Uotila on Sastamalasta kotoisin oleva 18-vuotias kokoomuslainen. Lauri Lindén on Helsingistä kotoisin oleva 19-vuotias vasemmistolainen. Uotila ja Lindén väittelevät tällä palstalla ajankohtaisista aiheista. Sarja päättyy.