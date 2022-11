Pekka Toveri venäläisten vetäytymisestä: ”Sotilaat ovat halunneet pois, mutta Putin on jarruttanut”

Keskiviikkona kerrottiin, että puolustusministeri Sergei Shoigu olisi määrännyt joukot vetäytymään Dneprin länsirannalta.

Venäläisten joukot ovat eri uutistoimistojen mukaan vetäytymässä Etelä-Ukrainasta Hersonin alueelta ja siirtymässä Dneprjoen yli joen itärannalle.

Uutistoimistojen mukaan mukaan venäläisten joukkojen komentaja Sergei Surovikin on onnistunut vakuuttamaan puolustusministeri Sergei Shoigulle, että venäläisten on paras jättää Dneprjoen länsiranta, sillä Hersonin kaupunkia ja asutuskeskuksia on vaikea huoltaa.

Kenraalimajuri evp, pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri sanoo, että vetäytymistä on jo pidempään odotettu.

– Sotilaat ovat halunneet tulla sieltä pois, mutta Putin on jarruttanut. Hän on ollut vetäytymistä vastaan.

Toveri muistuttaa, että venäläiset kenraalit halusivat jo useita kuukausia sitten vetäytyä Hersonin alueelta, sillä se on niin vaikeasti puolustettavissa oleva alue. Ukrainalaiset pystyvät katkomaan siltoja ja vaikeuttamaan huoltoa.

– Lähtevätkö he sieltä hyvällä vai pahalla. Venäläiset totesivat, ettei siellä olemisessa ole mitään järkeä.

Jos venäläiset olisivat jääneet Hersonin alueelle, olisi Toverin mukaan ollut suuri vaara, että venäläisten joukot jäävät alueelle mottiin eikä venäläisiä olisi saatu evakuoitua Dneprjoen länsirannalta.

Venäläisille olisi syntynyt nöyryyttävä tappio.

– Parempi sieltä on irtaantua ennen kuin ukrainalaiset ovat rannalla ampumassa joen yli pakenevia selkään, Toveri kommentoi.

Hersonin kaupunki sijaitsee Dneprjoen länsirannalla.

Puolustusministeri Sergei Shoigu ja Kremlin johtajat selittävät nyt, miten venäläiset ajattelivat vetäytymisessään siviilien etua.

Pekka Toveri sanoo, että kyseessä on venäläisten perinteinen tapa selittää tapahtumia, kun asiat menevät huonosti.

– Kun venäläisten oli pakko vetäytyä Käärmesaarelta, he selittivät, miten he vetäytyvät hyvän tahdon eleenä.

Ukrainalainen sotilas tutkii venäläisten joukkojen jättämää juoksuhautaa Hersonin alueella.

Hersoninilla on Toverin mukaan suuri symbolinen merkitys Ukrainan sodan kannalta. Presidentti Vladimir Putin meni taannoin suuressa viisaudessaan liittämään Hersonin alueen osaksi Venäjää.

– Jos Hersonin alueen pääkaupunki on ukrainalaisten hallussa, onhan se vähän noloa. Lisäksi jos hän aikoo tätä sotaa vielä käydä, jatkomahdollisuudet hyökätä Dneprin yli heikkenevät, kun ukrainalaiset ovat siellä länsirannalla odottamassa.

Toisaalta yhtä vaikeaa kuin venäläisten on hyökätä Dneprin yli länsirannalle, ukrainalaisten on hyökätä joen yli Dneprin itärannalle, jonne venäläiset ovat kaivautuneet.

Ukrainalaiset ovat edenneet ja vapauttaneet kyliä Hersonin alueella.

Pekka Toveri uskoo, että venäläiset haluavat pitää kynsin ja hampain kiinni Ukrainan eteläisestä rantamaasta, Dneprin etelänpuoleisesta alueesta.

– Luulen, että Putinille Luhansk saa mennä, mutta eteläisestä rantamaasta ei voi luopua.

Venäläiset tarvitsevat maayhteyttä Krimin niemimaalle etenkin nyt, kun Kertsinsalmen silta on osoittautunut alttiiksi ukrainalaisten iskuille. Dneprin etelänpuolista aluetta venäläiset tarvitsevat myös Krimin vesihuollon takia.

Lisäksi venäläiset tarvitsevat eteläisen alueen puskurivyöhykkeeksi, Toveri lisää.

– Jos ukrainalaiset pääsevät ajamaan Krimin pohjoispuolelle rantamaalle, sitten he voivat pitää Himarseilla pääosan Krimistä tulen alla.

Venäjää pidettiin sotilaallisena suurvaltana ennen hyökkäystä Ukrainaan. Ukrainan sota on Toverin mukaan osoittanut tähän mennessä sen, että Venäjä on savijaloilla seisova jättiläinen.

– Venäläiset ovat tehneet alisuoriutumisen taidetta kaikin puolin.