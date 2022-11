Z-merkkiä töhritty ja jopa kaiverrettu oveen – poliisilla tiedossa useita tapauksia

Poliisille on tehty ilmoituksia sodan symboliksi nousseesta merkistä ainakin Kaakkois-Suomessa ja Länsi-Uudellamaalla.

Venäjän hyökkäyssodan symboliksi noussutta Z-merkkiä on tuhrittu julkisilla paikoilla ainakin Kaakkois-Suomessa ja Länsi-Uudellamaalla.

Kaakkois-Suomen tilanteesta kertoi maanantaina ensimmäisenä Etelä-Saimaa.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen viestinnästä rikoskomisario Janne Saari kertoo, että yksittäisiä havaintoja on alueella tehty keväästä lähtien.

– Tähän mennessä tiedossa on kuusi tämän vuoden aikana kirjattua rikosta. Ne on kirjattu yksittäisinä vahingontekoina, eivätkä ne muodosta toisiinsa liittyvää rikossarjaa.

– Z-merkkejä on maalattu erilaisiin kiinteistöihin, kuten aitaan, yrityksen seinään, työmaalle, rautatieasemalle ja autoon, Saari kertoo.

Poliisin mukaan töhrimiset on tehty spray-maalilla tai tussilla ja niiden tekopaikat sirottuvat ympäri poliisilaitoksen aluetta.

Motiivia tekoihin ei poliisilla ole tiedossa. Teot näyttävät olevan yksittäisiä.

– Mitään syntysyitä eikä motiiveja ei ole meillä tiedossa. Kohteiden perusteella syyt voivat olla moninaisia ja osa näistä voi liittyä tavanomaiseen tägikulttuuriin, Saari kertoo.

Länsi-Uudenmaan alueella töhrimiseen syyllistyneet epäillyt eivät ole vielä jääneet kiinni

Kaakkois-Suomen poliisi puolestaan kertoi viime sunnuntaina, että lappeenrantalaistalon oveen oli maalattu sotaa symboloiva z-kirjain. Kun asunnon haltija oli poistanut maalatun kirjaimen, se oli poliisin mukaan kaiverrettu oveen.

Poliisilla on Etelä-Saimaan mukaan tällä hetkellä tutkinnassa neljä tapausta, joissa Venäjän Ukrainassa aloittamaa hyökkäyssotaa symboloivaa Z-merkkiä on tuhrittu asuintalojen seiniin ja edustoille.

Kaksi töhrintää on tapahtunut Imatralla ja toiset kaksi Lappeenrannassa. Poliisin mukaan tekijöitä on useampia. Rikosylikonstaapeli Ilkka Vainikka kertoi eilen Etelä-Saimaalle, että tekijät näyttävät olevan suomalaisia. Muutamassa tapauksessa tekijät ovat jo poliisin tiedossa.

Aiemmin lokakuussa Uutisvuoksi uutisoi, että Ukrainan sotaa puolustavien ja vastustavien ryhmittymien toiminta on näkynyt Imatran katukuvassa.

Imatralaisten aktivistien ”maanalainen armeija” Totuuden Vuoksi on ripustanut Ukrainan lippuja ja sodanvastaisia julisteita ympäri aluetta. Vastapuoli on spraymaalannut niiden päälle Z-kirjaimen. Materiaalia on myös tuhottu tai hävitetty.

Etelä-Saimaan haastatteleman rikosylikonstaapeli Vainikan mukaan nyt mainitut Imatran esitutkinnat eivät liity aiempiin tapauksiin, joissa oli tuhottu Ukrainan lippuja sekä julisteita.

Pääkaupunkiseutu on välttynyt ilmiöltä. Helsingin poliisista kerrotaan, että kuvaukseen sopivia esitutkintoja ei ole käynnissä.

Sisä-Suomen poliisin tutkinnanjohtaja Pasi Nieminen kertoo, että myöskään Tampereen alueella ei ole tiedossa vastaavia Z-töhrintätapauksia.

Myöskään Oulun poliisipiirin johtokeskuksessa ei ole havaintoja vastaavasta toiminnasta.