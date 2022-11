Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Ainakin kolme ihmistä kertoi tuloissaan olevan reilusti liikaa – näin Vero­hallinto kommentoi

Keskiviikkona on uutisoitu ainakin kolmesta tapauksesta, joissa miljoonatulot saanut ihminen on kertonut tulojensa olevan liian suuret. Verohallinnon lakiasiainjohtajan mukaan tilanne on poikkeuksellinen.

Virheet verotiedoissa voidaan korjata oikaisuvaatimuksen avulla.