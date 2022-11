Yrityskaupalla miljonääriksi noussut Jenni, 30, pakkaa eväät yhä koirankakkapussiin

Miljoonatuloihin viime vuonna yltänyt yrittäjä Jenni Kynnös pakkaa joskus eväät töihin tavalla, joka saa työkaverien kulmakarvat kohoamaan.

Sosiaalisen median markkinointitoimisto MySomen enemmistön Ilkka-yhtymälle myynyt Jenni Kynnös, 30, tienasi viime vuonna 1,87 miljoonaa euroa. Hän oli alle 30-vuotiaiden listalla 11. eniten tienannut. Samalla listalla Kynnös oli kolmanneksi eniten tienannut nainen ja eniten ansiotuloja saanut nainen.

Kynnös kertoo, että vaurastuminen on muuttanut hänen arkeaan niin, että hän tilaa nykyään yhä useammin lounaan Wolt-palvelun kautta. Ennen hän söi useimmiten töissä omia eväitään.

– Minulla on aina eväät koirankakkapusseissa. En käytä eväsrasioita ollenkaan, mistä saan aina kuittailua töissä, koska ne näyttää tosi ällöttäviltä, kun on joku bolognese on sellaisessa pussissa, Kynnös naurahtaa.

Kynnös kertoo, että pussit ovat käteviä siksi, että ne eivät vuoda.

– Käytän niitä nykyäänkin, jos vain muistan pakata omat eväät mukaan. Ne voi vain heittää laukkuun.

Iltaisin Kynnös laittaa usein itse ruokaa, kuten lempiruokaansa fetauunipastaa, johon hän laittaa hirveän määrän chiliä ja syö samaa ruokaa kolmekin kertaa viikossa. Nakkikastikettakin hän välillä valmistaa kotikeittiössään: siihen kelpaavat ihan tavalliset jauhoiset kaupan oman merkin makkarat.

Jenni Kynnös on jättituloistaan huolimatta hintatietoinen kuluttaja.

– Välillä voin ostaa lohta, joka on äärettömän kallista nykyään.

Rikastumisestaan huolimatta Kynnös katsoo kaupassa käydessään tuotteiden hintaa. Hän on huomannut, että esimerkiksi shirataki-nuudeleista saattaa joutua maksamaan joissakin kaupoissa jopa kuutta euroa, mikä on lähes puolet normihintaa enemmän.

– Periaatteesta ärsyttää ostaa jotain, mikä on ylihinnoiteltua. Ajattelen, että vaikka on varakas, ei silti pidä olla tyhmä.

Vaurastumisen myötä Kynnös kertoo, että hän on innostunut syömään myös arki-iltaisin fine dining -ravintoloissa, joissa hän kävi aiemmin vain juhlapäivinä. Toinen asia, jonka suhteen hän myöntää rahankäytön lähteneen lapasista, on juusto: Kynnös on addiktoitunut chilillä maustettuihin juustoihin.

– Mitä tulisempaa juustoa, sitä paremmin. Kaikki hienojen juustojen syöjät pitävät minua tosi dorkana, koska tämä on tosi tylsä valinta.

Alkossakaan Kynnös ei tuhlaile: 12–15 euron hintaan saa hänen mielestään tosi hyvää punaviiniä.

– Vaikka tykkään viinistä, minulla ei ole vielä kauhean hienostunut maku. Mikä vaan punaviini menee alas. Näillä makunystyröillä ei tarvitse hirveästi hienostella.

Chilijuustojen lisäksi Kynnös on addiktoitunut Minna Parikan kenkiin. Sen jälkeen, kun raha-asioista ei ole enää tarvinnut huolehtia, hän on alkanut hamstrata suosikkikenkiään varastoon: Kynnöksellä on niitä kaapissa 15 paria.

– Minulla on aina pari valmiina käyttöä varten.

Työmatkoilla Kynnös ei juuri käy, mutta vapaa-ajan matkusteluun raha on vaikuttanut niin, että hän suosii nykyään pitkillä lennoilla business-luokassa matkustamista. Kun penniä ei tarvitse venyttää, hän valitsee varauspalvelusta hinta-laatusuhteeltaan parhaan hotellin tai vuokrahuvilan.

– Ei tarvitse olla viiden tähden hotelli, että se on kiva. Tykkään siitä, että hotellissa on kiva sisustus ja uima-allas, joka on aurinkolomalla aika ratkaisevaa.

Kynnös tykkää erityisesti reissata Aasiassa. Hiljattain Kynnös matkusti puolisonsa kanssa 30-vuotisjuhlamatkalle Islantiin.

– Se oli tosi kiva ja erilainen kohde. Siellä on yllättävän leuto sää, noin kahdeksan astetta. Tarkeni.