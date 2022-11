Näin tienasivat Suomen tunnetuimmat rikolliset

Suomen tunnetuimpien rikollisten tulot jäivät viime vuonna vaatimattomiksi.

Katiska-jutussa tuomittu liikemies Niko Ranta-aho tienasi viime vuonna vaatimattomat 292 euroa ansiotuloja. Pääomatuloja Ranta-aholla ei ollut.

Ranta-aho suorittaa tällä hetkellä yhteensä 13 vuoden vankeusrangaistusta. Hänet on tuomittu kahdessa eri huumejutussa pääasiassa törkeistä huumausainerikoksista. Kumpikaan tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Katiska-jutun ensimmäistä osaa on käsitelty kuluvana vuonna hovioikeudessa, mutta hovioikeus ei ole vielä antanut tuomiotaan. Katiska:n hovikäsittely on vielä edessä.

Lisäksi Ranta-ahoa epäillään törkeästä veropetoksesta. Ranta-aholla on isänsä kanssa kiinteistöbisneksiä Espanjassa. Hänellä ei ole viime vuosina ollut tuloja Suomessa. Vuonna 2020 Ranta-ahon tulot olivat nolla euroa.

Toinen Katiska-jutun päätekijöistä, Cannonballin ex-johtaja Janne Tranberg, tienasi viime vuonna 13 282 euroa ansiotuloja. Tranbergin tulot tippuivat, sillä edellisenä vuonna mies tienasi lähes 55 000 euron ansiotulot.

Tranberg suorittaa tällä hetkellä lähes 13 vuoden vankeustuomiota Katiska-jutun törkeistä huumausainerikoksista. Katiska-jutun tuomio ei ole hänenkään osalta lainvoimainen. Tranberg on kertomansa mukaan saanut laillisia tuloja muun muassa elämäkertakirjastaan Wanted. Tranbergin toinen kirja Dead End ilmestyi kuluvana vuonna.

Helsingin huumepoliisin ex-päällikkö Jari Aarnio tienasi viime vuonna 9 992 euroa. Tulot koostuivat ansiotuloista. Törkeistä huumausainerikoksista ja virkarikoksista tuomittu Aarnio vapautui vankilasta kuluvan vuoden helmikuussa. Vuonna 2020 Aarnio tienasi ansiotuloja vain runsaat 6 700 euroa.

Ex-rikollispomo Keijo Vilhusella ei ollut viime vuonna verotettavia ansio- tai pääomatuloja. Vilhunen on tuomittu yhdessä Aarnion kanssa samassa huumejutussa eli niin sanotussa tynnyrivyyhdissä 10 vuodeksi vankeuteen. Vilhusella ei ollut verotettavia tuloja myöskään edellisenä vuonna.

Viime vuoden loppupuolella kuolleen, paloittelumurhaajana tunnetun Virpi Buttin verotettavat tulot olivat niin ikään nolla euroa vuonna 2021.