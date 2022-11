Keskiviikkoaamuna liikenteessä olevien on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta, sillä lumisateet heikentävät ajokeliä osassa maata.

Viikon mittaan osaan maata on tiedossa ajokeliä heikentäviä lumisateita. Koillismaan suunnalle lunta voi kertyä jopa kymmenkunta senttiä, kertoo Forecan päivystävä meteorologi Ilkka Alanko.

Tiistaina alkunsa saaneet lumisateet jatkuvat keskiviikkona. Alangon mukaan aamulla pyryttää muun muassa maan keskiosan tienoilla. Toinen lumisadealue liikkuu Pohjois-Pohjanmaan suunnilta Etelä-Lappiin. Myös Koillismaan alueella satelee.

Aamulla etenkin Keski-Suomessa lumisateet heikentävät ajokeliä, vaikka teiden pintojen lämpötilat pysyttelevätkin plussan puolella. Myös Satakunnan pohjoisosassa, Vaasassa ja Jyväskylässä on syytä ajaa erityisen varovasti.

Torstaina Kainuusta Lappiin ulottuvalla alueella on tiedossa sekä räntä- että lumisateita. Maan keskiosassa tulee vesikuuroja.

Lunta voi kertyä Koillismaan suunnalle jopa kymmenkunta senttiä.

– Eniten lunta kertyy Koillismaalle. Muualla pohjoisessa, jossa sateet eivät muutu vedeksi, tiedossa voi olla muutama sentti. Keski-Suomessa sen sijaan sateet muuttuvat suurilta osin vedeksi, Alanko kertoo.

Perjantain tienoilla sää lauhtuu ja lämpömittari kiipeää plussan puolelle. Forecan tiistaiaamuisen ennusteen mukaan Lappiin voi olla luvassa jopa 15 senttimetriä lunta.

– Seuraava kunnon sadealue on näillä näkymin saapumassa lännestä perjantaiyönä. Myräkkämatalapaineen mukana Lappiin voi osua ihan kunnon lumipyry, joskin Etelä-Lapissa sataa myös vettä. Tiistaiaamuna tehdyn ennusteen mukaan perjantain lumikertymä Lapissa on laajalti 5–15 senttimetriä. Tosin ennusteessa on vielä epävarmuutta, kertoo Forecan meteorologi Joonas Koskela.

Myös tuuli näyttää tämän hetken tietojen valossa voimistuvan perjantaina. Puhureita on mahdollisesti tiedossa Perämereltä Itä-Suomeen ulottuvalla alueella.

Sää jatkaa lauhtumistaan viikonlopun alkaessa, Alanko kertoo. Lauantaina etelässä on korkeimmillaan 12 plusastetta. Pohjois-Lapissa lämpötila pysyttelee heikon pakkasen puolella.

– 12 asteen lämpötila on noin neljä astetta tavanomaista lämpimämpi ajankohtaan nähden. Tavallisesti tähän aikaan vuodesta on noin 6–8 astetta lämmintä, Alanko päättää.