Reijo Ruokasen kolumni: Onnenpotku Qatarista

On häpeä, jos yksikään suomalainen poliitikko matkustaa paikan päälle seuraamaan Qatarin MM-kisoja, kirjoittaa Reijo Ruokanen.

Taivaan kiitos emme päässeet jalkapallon MM-kisoihin. Jos olisimme päässeet, olisi kovin paljon hankalampaa muodostaa nyt mielipiteensä niistä.

Jokainen normijärkinen on tietysti sitä mieltä, että kisojen myöntämien Qatarille oli virhe. En ota kantaa kansainvälisen jalkapalloliiton FIFA:n ex-puheenjohtajan Sepp Blatterin järjenjuoksuun, mutta jopa hän on nyt sitä mieltä, että pieleen meni.

Se on vahva lausunto mieheltä, jonka johtama järjestö on ollut seteliselkärankaisuuden ja korruption symboli tavalla, joka saa jopa Kansainvälisen olympiakomitean näyttämään eettisesti johdetulta organisaatiolta.

Blatter esitti näkemyksensä ennen kuin Qatarin MM-kisojen lähettiläs Khalid Salman kertoi Saksan television haastattelussa perustelut sille, miksi homoseksuaalisuus on Qatarissa kiellettyä myös MM-kisojen ajan. Salman muistutti, että kisaturistien on hyväksyttävä kielto, jonka syynä on se, että homoseksuaalisuus on vaurio aivoissa.

Qatar on kuskannut poliitikkoja eri puolilta maailmaa tutustumaan maan ihmisoikeustilanteeseen. Suomesta Qatar sai houkuteltua vieraikseen perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Ville Tavion ja kansanedustaja Petri Hurun.

Iso osa poliitikkovieraista on kuulunut b-sarjaan. Tavion lisäksi vain harva on edustanut politiikan eturiviä.

En epäile, etteivätkö suomalaisetkin vieraat olleet vilpittömin mielin liikkeellä. Sen sijaan tiedän, että isännät olivat vilpillisellä mielellä täyteen ladattuja.

Qatarin ihmisoikeustilanne on surkea. On se ollut surkeampikin, mutta se on laiha lohtu.

Nyt Qatarin kanssa ei enää kannata leikkiä. On häpeä, jos yksikään suomalainen poliitikko matkustaa paikan päälle kisoja seuraamaan. Parasta olisi, jos muutama johtava poliitikko ilmoittaisi boikotoivansa kisoja.

Myös Palloliiton kuuluu tehdä johtopäätöksensä ja perua puheenjohtaja Ari Lahden matka FIFA:n vieraaksi kisoja seuraamaan. Lahti voisi antaa lausunnon, jossa hän tuomitsisi Qatarin ihmisoikeustilanteen ja huomauttaisi Khalid Salmanille, että homoseksuaalisuus ei ole vaurio aivoissa mutta tavaton typeryys voi toki jonkinlaisesta päänkolhusta johtua.

Palloliitto ja ulkoministeriö voisivat myös suositella, ettei Qatariin lähde kisaturisteja.

Jos olisimme päässeet kisoihin, minun pitäisi omaa logiikkaani seuraten vaatia, ettei joukkueemme osallistu kisoihin. En tiedä, tekisinkö niin. Saattaisin tehdä, jos voisin olla varma, että vaatimuksellani ei ole mitään merkitystä. Oikeasti en tietenkään haluaisi, että Suomi boikotoisi MM-kisoja sen ainoan kerran, kun niihin pääsee.

Kaksinaismoralismia? Kyllä, mutta parempaan en kykene, eikä kykene moni muukaan.

Onneksi emme kisoihin päässeet.

Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.