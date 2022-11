Vuoden isäksi valitun Kai Rinkisen mielestä vanhemmuuden eteen pitää – ja myös kannattaa – nähdä vaivaa. Kun oma tytär sairastui vakavasti, isä tiesi kyllä, mitä pitää tehdä.

Rovaniemeläinen Kari Rinkinen on kokenut monia raskaita elämänvaiheita. Vaikeinakin aikoina hän on halunnut pitää aina kaiken keskiössä kaksi tytärtään.

Muutama vuosi sitten Kai Rinkisen, 47, elämä järkkyi.

Hän ja pitkäaikainen aviopuoliso erosivat toisistaan. Se oli kova isku, vaikkei yllätyksenä tullutkaan.

Rinkinen oli käynyt puolisonsa kanssa pariterapiassa ja puhunut, mutta ajan kuluessa he päätyivät lopulta yhdessä samaan päätökseen.

Parilla oli kaksi tytärtä, mikä teki erosta vielä vaikeampaa. Rinkinen on kuitenkin iloinen, että he ovat voineet sopia entisen puolisonsa kanssa asioista aina lasten etu edellä. Näin he tekivät myös eron hetkellä.

Vanhemmat päättivät, että lapset jäävät asumaan alkuperäiseen kotiinsa Rovaniemelle, jossa vanhemmat asuisivat vuoroviikoin heidän kanssaan. Vaikkei asumisjärjestely ollut ihan tyypillisin, toi se pelastuksen koko perheelle. Niin kaikki eron muutokset eivät kaatuneet niskaan yhdellä rysäyksellä.

– Se antoi meille vanhemmille tilaa ja aikaa käsitellä asioita omillamme kriisin keskellä, Rinkinen sanoo.

Samalla lasten koti säilyi ennallaan, eikä heidän tarvinnut liikkua vanhempien tavoin edestakaisin kahden asunnon välillä.

– Uskon, että se säästi lapset alkuvaiheessa kaikkein pahimmalta, Rinkinen toteaa.

Rovaniemeläisellä Kari Rinkisellä on kaksi lasta. Isä on halunnut aina kunnioittaa lapsen oikeuksia ja etua.

Lasten etu oli puntarissa myös vuosia aiemmin, kun rovaniemeläisperheen vanhempi tytär sairastui vakavasti alle kouluikäisenä. Sairauden vuoksi hän vaati paljon hoitoa ja unettomia öitä.

– Vointia oli tarkkailtava myös yöllä, Rinkinen kertoo.

Yhtäkkiä perheessä oli kaksi hoidettavaa. Sairastuneen esikoisen rinnalla oli nuorempi tytär, joka siihen aikaan oli vielä paljon huomiota ja huolehtimista tarvitseva taapero.

Vanhempien tunnit loppuivat kesken, sillä töissäkin oli käytävä. Yhtälö ei toiminut, vaan jotain oli pakko tehdä.

Rinkinen sopi puolisonsa kanssa, että hän ottaa päävastuun lapsista. Äidillä oli paljon töitä ja hänellä itsellään sattumoisin työelämässä rennompi vaihe.

Isän oli helpompi jäädä kotiin.

– Se oli, jos ei pakon, niin käytännön sanelemaa. Minä huolehdin kodista ja puolisoni meidän toimeentulosta. Kokonaisuuden kannalta ratkaisu oli oikea meidän perheelle.

Helpolla uusi elämäntilanne ei häntä päästänyt. Sairaus vaati useamman vuoden ajan valtavasti aikaa ja huolenpitoa. Hoitopaikkaan ja kouluun oli myös sovittava uusista erikoisjärjestelyistä.

– Olihan se ajoittain tietenkin hyvinkin raskasta.

Silti Rinkinen on tyytyväinen, että hän sai käydä läpi sen kaiken. Ilman sitä hän ei olisi se isä, mikä hän nyt on.

– Olen tullut tietoiseksi siitä, miten vaikeidenkin asioiden kanssa voi pärjätä. Vastuunottaminen toi vanhemmuuteni ja isyyteni uusia ulottuvuuksia. Suhde lapsiin on myös sitä kautta vahvistunut, hän summaa.

Päiväunilla tyttären kanssa. Kari Rinkinen on ollut isä 16 vuoden ajan.

Nyt Kai Rinkisen elämässä on jälleen uusi vaihe.

Hän on sopinut ex-puolisonsa kanssa lasten yhteishuoltajuudesta. Rinkinen on lunastanut perheen alkuperäisen kodin itselleen, jossa lapset asuvat joka toinen viikko hänen luonaan. Molemmat tyttäret ovat jo teini-ikäisiä, 13- ja 16-vuotiaat.

Isän ja lasten elämä Rovaniemellä etenee päivä kerrallaan ilman suurempia irtiottoja. Suurten muutosten tavallisessa arjessa on ihan tarpeeksi heille.

– Yhdessäolo ja koti-elämä ja ovat tärkeää meille. Toistuvat arkiset rutiinit tuovat turvaa ja jatkuvuuden tunnetta, Rinkinen kuvaa perheen olemista.

Kahden teini-ikäisen tytön kanssa eläminen on Rinkiselle tähänastisen isyyden hienoimpia hetkiä.

– Lapsilla alkaa olla omia aikuisempia juttuja, joita he haluavat jakaa kanssani. Ne ovat itselleni tärkeitä luottamuksen osoituksia. Nuoret haluavat avata minulle sitä kaikkea, mitä heidän elämänpiiriinsä kuuluu.

Perheen nykyisessä arjessa näkyy sama kantava ajatus, jota Rinkisen on pitänyt johdattajanaan vanhemmuudessa.

– Pyrin olemaan läsnä lasten elämässä. Kuuntelemaan ja olemaan kiinnostunut heidän asioistaan.

Rinkinen onkin aina halunnut olla vapaa niistä vanhoista ja ahtaista mallikuvista, millaisina miesten ja isien oletetaan hänen mielestään edelleen olevan.

– Olen aina halunnut luoda omanlaisen isyyden.

Kai Rinkinen ja lapset Vanamo ( vas.) sekä Eeva viettävät paljon aikaa yhdessä.

Millaista sitten on Kai Rinkisen näköinen isyys? Ainakin tasa-arvoista. Rinkinen haluaa omalla esimerkillään edistää sukupuolten yhdenvertaisuutta perhe-elämässä.

Tekemistä riittää edelleen, vaikka Suomessa vanhemmuuden tasa-arvossa onkin Rinkisen mielestä otettu suuria harppauksia parempaan.

– Isyys näyttäytyy edelleen usein hieman kaukaisena ja erillisenä asiana, joka astuu esille vasta äitiyden kautta.

Isiin ja äiteihin kohdistuvien asenteiden ero saattaa näkyä edelleen vaikkapa viranomaisasioita hoitaessa.

– Silloin isyys voi ikään kuin törröttää siinä. Jos ei ole niin totuttu siihen, että isät hoitavat asioita.

Rinkinen on törmännyt vanhemmuuden eriarvoisuuteen myös muita isien tarinoita kuullessaan. Rovaniemeläinen on ollut pari vuotta mukana Yhden vanhemman perheiden liiton järjestämässä eronneiden isien keskusteluryhmässä.

Moni ryhmän isistä on joutunut kamppailemaan vaikeiden huoltajuuskiistojen keskellä.

– Olen törmännyt useisiin kokemuksiin siitä, miten palvelujärjestelmä huomioi eri tavoin isiä ja äitejä, Rinkinen kertoo.

Isä ja tyttäret lomamatkalla. Kai Rinkinen haluaa edustaa vanhempana turvallista ja vastuullista isyyttä sekä edistää esimerkillään hyvää arkea.

Isänpäivän alla Rinkinen sai suuria uutisia valtioneuvoston suunnalta: 47-vuotias rovaniemeläinen on valittu yhdeksi Vuoden isä -tunnustuksen saajista.

Rinkinen kokee tunnustuksen velvoittavana. Vuoden isänä hän haluaa antaa omien kokemuksien kautta tilaa erilaisille perheille ja vanhemmuudelle.

– Ne isyyden vaiheet, joita itse olen elänyt läpi, voivat toimia vahvikkeena jollekin toiselle. Että tämmöistäkin vanhemmuutta on ja tuollaisiakin vaiheita voi kuulua elämään.

Rinkinen ei tarkoita, että häntä pitäisi katsoa kaapin päälle nostettuna esimerkkinä isyydestä. Koska jokainen isä ja vanhempi voi vaikuttaa itse siihen, millaiseksi oman vanhemmuutensa luo.

Se on Rinkisen tärkein sanoma muille vanhemmille – tässä tapauksessa erityisesti isille.

Hän kannustaa kaikkia isiä hyödyntämään vanhemmuuden mahdollisuutena omanlaisen isyyden luomiseen.

– On olemassa monenlaista hyvää isyyttä, ei vaan yhdenlaista.

Kai Rinkinen on työskennellyt etsivänä nuorisotyöntekijänä erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Lisäksi hän on toiminut palkka- ja vapaaehtoistyössä maahanmuuttajien parissa. Rinkinen on pitänyt myös työtehtävissään esillä sukupuolten tasa-arvoa yhteiskunnassa.

Halutunlainen vanhemmuus ei usein tule kuitenkaan annettuna, vaan yleensä sen eteen on nähtävä vaivaa. Myös Rinkinen on joutunut työstämään asioita itsessään omaksi kokemaansa isyyteen päästäkseen.

– Elämän käänteet ovat tuoneet eteen omia kipukohtia. Olen opetellut tunnustamaan ne ensin itselleni ja sanomaan ne sitten toisille ääneen.

Yksi rovaniemeläisen kipukohdista on ollut tunteiden tunnistaminen ja sanoittaminen. Rinkinen ei ole ainoa suomalaismies, joka on paininut näiden asioiden kanssa.

– Tunnepuhe on hyvin vaikeaa miehille. Siihen ei ole totuttu, sitä pitää jotenkin erikseen selitellä, hän tuumaa.

Vaikkei se helpolta tuntuisikaan, Rinkinen rohkaisee miehiä opettelemaan todellisten tunteidensa tunnistamista ja ilmaisua, sillä se tarjoaa valtavia mahdollisuuksia myös oman isyyden vahvistamiseen.

– Se auttaa suoraan siihen, millainen suhde omiin lapsiin on. Silloin pystyy tekemään itseään ymmärretyksi ja ymmärtämään myös lasten maailmaa.

Itsensä tunteminen auttaa selviytymään paremmin myös elämän vastatuulissa – niin vanhempia kuin lapsiakin.

– Jos vanhemmilla on voimavaroja, niin silloin niitä on myös lapsillakin, Rinkinen sanoo.