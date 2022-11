Liittokunnan viesti pian täysjäseneksi liittyville Suomelle ja Ruotsille on selkeä: yhteisen puolustuksen velvoitteista ei voi livetä, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Pohjois-Atlantin liiton Naton puolustuspolitiikasta ja strategisesta suunnittelusta vastaava apulaispääsihteeri, kenraalimajuri (evp) Jörg See vieraili tiistaina Hanakäräjillä, kulttuurikeskus Hanasaaren perinteisessä puolustus- ja turvallisuuspolitiikan keskustelutapahtumassa.

Seen viestit Naton täysjäseneksi kohta liittyville Suomelle ja Ruotsille olivat suorasanaisia. Jäsenyys tuo turvaa, mutta myös velvoitteita, joista ei voi lipsua.

– Olkaa valmiita taistelemaan missä tahansa artikla 5 sitä vaatii, See sanoi.

Toisin sanoen, Suomen pitää sopeutua Naton 360 asteen lähestymistapaan. Tähän ajatteluun kuuluu se, että liittolaiset ovat valmiita vastaamaan uhkiin ja puolustamaan toisiaan kaikissa ilmansuunnissa.

Lue lisää: Ruotsalais­edustaja Turkin ja Ruotsin neuvotteluista: ”Tilanne on hyvin ongelmallinen”

Suomen velvoitteet täysjäsenenä liittyvät puolustusmenoihin, taakanjakoon, yhteistoimintakykyyn liittolaisten kanssa sekä toimintavalmiuteen.

Nato tekee parhaillaan analyysia Suomen kyvyistä ja voimavaroista suhteutettuna väestöön ja talouden kokoon. Apulaispääsihteeri Seen mukaan Natolle ei riitä, että Suomi pitää liittokunnan tehtäviin toimintavalmiina vain paria komppaniaa. Kyse on isommista joukoista.

Kollektiivisen puolustuksen velvoite on iso muutos Suomelle, joka on tottunut hoitamaan oman tonttinsa. Oman alueen puolustus on toki Suomen puolustusvoimien päätehtävä edelleenkin. Mutta apua on annettava, jos liittokunta laukaisee artikla 5:n.

Tämä on siis poliittinen viesti Natolta.

Aivan eri asia on, mikä on sotilaallisesti järkevää.

Suomelta tuskin edellytetään prikaatin kokoisten joukkojen lähettämistä jonnekin Välimeren suunnalle. Suomelle ja myös Natolle on tärkeää, että Suomi huolehtii oman alueensa puolustuksesta liittokunnan pohjoisella siivellä. Ensisijaisesti yksin, mutta yhdessä liittolaisten kanssa. Sekin on uutta Suomelle.

Lue lisää: Suomen ja Ruotsin Nato-hakemuksia ruodittiin Hana­saaressa – Ruotsin puolustus­ministeri: ”Meidän on mentävä Natoon käsi kädessä”

Apulaispääsihteeri See kertoi myös, että Naton jäsenmaat ovat jo kahdeksatta vuotta peräkkäin pystyneet nostamaan puolustusmenojen osuutta bruttokansantuotteestaan.

Nato edellyttää totta kai myös Suomelta ja Ruotsilta puolustusmenojen pitämistä riittävällä tasolla. Kahden prosentin osuus bkt:sta on Euroopan uudessa turvallisuustilanteessa nyt lattia, ei katto, See arvioi. Siitä lähdetään.

Suomi on jo nyt hyvässä kahden prosentin vauhdissa. Uusien F-35A-monitoimihävittäjien hankinta, merivoimien uudet korvetit, korkeatorjuntaan sopivat ilmatorjuntaohjukset ja puolustusvoimien saama lisärahoitus muun muassa ampumatarvikkeiden hankintaan nostavat tasoa lähivuosina entisestään.

Naton komentorakenteeseen liittyminen kasvattaa laskua. Puolustusmenot nousevat pysyvästi.

Nato on lisännyt taistelujoukkojensa määrää Baltiassa, Bulgariassa, Romaniassa ja Slovakiassa sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa. Kuvassa saksalainen Leopard-taistelupanssarivaunu sotaharjoituksessa Liettuassa lokakuun lopussa.

Hanakäräjien keskusteluista voisi poimia myös puolustusministeriön kansliapäällikön Esa Pulkkisen puheenvuoron.

Pulkkinen korosti, etteivät Pohjoismaat muodosta Naton sisään omaa ryhmittymää – blokkia. Nato-yhteistyö kuitenkin leimaa Pulkkisen mukaan kaikkia pohjoismaisia tapaamisia tulevina vuosina. Pohjoismainen puolustusyhteistyö syvenee. Kuviossa on vahvasti mukana myös Britannian vetämä nopean toiminnan joukkojen JEF-yhteistyö.

Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Matti Pesu kannatti niin ikään pohjoismaisen puolustusyhteistyön säilyttämistä ja kehittämistä, vaikka kaikki viisi Pohjoismaata ovat Naton jäseniä.

Suomi on Pesun analyysissa Pohjolan Nato-maista selkeä etulinjan valtio. Pesun mukaan myös Ruotsista voi tulla etulinjan valtioon verrattavissa oleva tärkeä ponnahduslauta Naton operaatioille Itämeren alueella.

Tämä on uskottava kuvio. Ruotsi varautuu jo siihen, että se ottaa kriisi- ja konfliktitilanteessa vastaan suuren määrän joukkoja ja materiaalia liittolaisilta, erityisesti Yhdysvalloista. Tärkeä vahvistusten logistinen keskus on Göteborgin satama.

” Tilaa huolettomuudelle tai erityiselle optimismille ei ole.

Lopuksi Viron ulkopoliittisen instituutin Kristi Raikin tärkeä varoitus odotuksista Venäjän suhteen.

Hanakäräjillä esiintyneen Raikin mukaan joissakin Naton jäsenmaissa elätellään haavekuvia demokratisoituvasta ja entistä ystävällisemmästä Venäjästä sen jälkeen kun Vladimir Putin on väistynyt.

Se on sinisilmäisyyttä. Harhaluulo.

Venäjä on aina ollut aggressiivinen ja laajentumishaluinen. Raikin mukaan Venäjä ei ole ole koskaan ollut vakaa ja toimiva demokratia. Eikä halukas luopumaan imperialistisesta asenteestaan.

– Tilaa huolettomuudelle tai erityiselle optimismille ei ole, Raik sanoi.

– Heikkouksistaan huolimatta Venäjä voi yhä aiheuttaa valtavaa vahinkoa. Emme saa aliarvioida Venäjän kykyä jatkaa sotaa ja rakentaa tulevaisuudessa uudelleen joukkojaan, jotka se on menettänyt Ukrainassa.

Viro ja muut Baltian maat ovat vuosikymmeniä varoittaneet Venäjästä. Nyt niitä vihdoin kuunnellaan. Kannattaa kuunnella jatkossakin.