Yhdysvaltain Suomen-suurlähettiläs Douglas Hickey kertoo suorana kello 16.15, millainen Suomen ja Yhdysvaltojen suhde on juuri nyt

Yhdysvaltojen suurlähettiläänä Helsingissä toimiva Douglas T. Hickey puhuu Paasikivi-seuran tilaisuudessa ajankohtaisista aiheista ja Suomen ja Yhdysvaltojen suhteesta otsikolla Current Affairs and the U.S.-Finnish Bilateral Relationship. ISTV näyttää tilaisuuden suorana tiistaina 8.11.2022 kello 16.15 alkaen. Esityskieli on englanti.

