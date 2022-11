Suomessa elää uusi laji: Macrobiotus naginae. Nagini-käärme saattoi syödä ihmisiä kokonaisena kuten etana karhukaisen.

Suomalaistutkijat ovat löytäneet Rokuan kansallispuiston hiekkamailta uuden karhukaislajin. He nimesivät pienen pieni eliön Harry Potter -kirjojen vaarallisen Nagini-käärmeen mukaan.

Nagini on lordi Voldemortin uskollinen seuralainen ja yksi hänen ruumiillistumistaan eli hirnyrkeistä. Siinä missä Nagini pistelee velhoja ja jästejä poskiinsa, karhukaisia on kuvailtu minikokoisiksi nallekarkeiksi, ja suurin osa niistä on kasvin- tai bakteerinsyöjiä. Yhtäläisyydet ovat muualla.

– Naginin muuttuminen naisesta raajattomaksi pedoksi muistuttaa raajojen vähenemisen evolutiivista mallia, jonka nämä hiekan pikkuasukit usein käyvät läpi. Macrobiotus naginae -karhukaisen kynnet ovat huomattavasti pienentyneet, mikä on eduksi hiekanjyvien välissä ryömiessä, kertoo tutkija Sara Calhim yliopiston tiedotteessa.

Karhukaiset pitävät kosteista maastoista kuten sammalmättäistä ja lehtikarikkeesta. Hiekkadyynejä on aiemmin tutkittu vähän mikroskooppisten eliöiden monimuotoisuuden osalta.

Nagini taas kiemurteli ihmisten tietoisuuteen Harry Potter ja liekehtivä pikari -kirjassa (2005). Myöhemmin elokuvassa Ihmeotukset: Grindelwaldin rikokset (2018) käy ilmi, että Nagini oli ennen Harry Potter -sarjaa ja rooliaan pimeän lordin rinnalla nuori nainen ja työskenteli sirkuksessa. Hän oli kirosanos ja pystyi muuttumaan käärmeeksi. Jonain päivänä muutoksesta tulisi pysyvä, mikä on käynyt toteen Harry Potter -sarjassa.

Nagini (Claudia Kim) nähtiin Ihmeotukset: Grindelwaldin rikokset -elokuvassa ihmismuodossa.

Viimeisessä Harry Potterissa Neville surmaa Naginin, mikä tekee Voldemortin haavoittuvaiseksi.

Jättimäiset käärmeet tunnetaan siitä, että ne voivat nielaista ihmisen kokonaisena. Uudessa tutkimuksessa kävi ilmi, että kotilot taas voivat nielaista karhukaisia kokonaisena ja ulostaa ne elävinä.

Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa saatiin ensimmäistä kertaa suoraa näyttöä sille, että karhukaiset pystyvät selviytymään läpi lehtokotelon eli etanan suoliston. Tämä on merkittävää ja kertoo, että karhukaiset voivat levittäytyä kokoonsa nähden huomattavan suurelle alueelle.

Kotiloita ruokittiin karhukaisilla, ja niiden ulosteita tutkittiin neljän päivän ajan. Kolmannes kaikista syödyistä karhukaisista päätyi ulosteeseen elävinä. Eniten eläviä karhukaisia ulosteesta löytyi toisena päivänä. Talteen otetut karhukaiset pystyivät selviytymään ja lisääntymään laboratorio-olosuhteissa.

Karhukaiset voivat päätyä etanan kyydissä kahden päivän aikana kauaskin, jopa kymmenen metrin päähän sieltä, missä karhukainen ensin tuli syödyksi. Se on pitkä matka alle millimetrin mittaiselle eliölle, jonka oma matka tyssäisi muutaman millimetrin kokoiseen kuivaan kohtaan.

Tuuli ja vesi ovat tärkeitä karhukaisten levittäytymisen kannalta.

Koska kotilot ja karhukaiset viihtyvät molemmat kosteissa ympäristöissä, paikka jossa karhukainen jättää kotilon on suurella todennäköisyydellä kostea ja siten karhukaiselle soveltuva.

Kun saksalainen pappi ensi kertaa löysi karhukaiset 1700-luvulla, hän kirjoitti muistiinpanoihinsa miniatyyrikarhuista.

Karhukaiset ovat todellisia selviytyjiä. Torakoita pidetään usein maapallon sitkeimpinä otuksina, mutta karhukaiset voittavat ne mennen tullen.

Ne pärjäävät Himalajalla ja merten pohjalla, jäätiköillä ja aavikoilla. Horrostilassa ne sietävät tuhat kertaa enemmän säteilyä kuin ihmiset, -270 asteen pakkasen, kovan paineen ja tyhjiön.

Erään tutkimuksen mukaan karhukaiset kuolevat sukupuuttoon vain, jos Aurinko sammuu.

Ulkonäöltään ne muistuttavat eri Star Wars -planeettojen asukkaita. Karhukaisia on päätynyt kuuluotaimen rysäyksessä Kuuhun kaksi vuotta sitten. Tutkijoiden mukaan karhukaiset ovat avaruudessa todennäköisesti elossa mutta niille ominaisessa kryptobioosissa eli äärimmäisessä horroksessa, jossa aineenvaihdunta käytännössä pysähtyy.

Karhukaiset muodostavat oman eläinkunnan pääjaksonsa.

Jyväskylän yliopiston mukaan bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tuore tutkimus korostaa ekologisen perustutkimuksen ja taksonomisten menetelmien soveltamisen merkitystä heikosti tunnettujen eläinlajien kohdalla.