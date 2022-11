Porvoon ruotsinkielinen nimi ei osunut maaliin Sipooseen asennetussa kyltissä.

Sipooseen pystytetyssä kyltissä Porvoon ruotsinkielinen vastine on saanut uuden muodon.

Sipooseen asennettu upouusi tienviitta on huvittanut ohikulkijoita sekä kansaa sosiaalisessa mediassa.

Söderkullan uuteen liikenneympyrään asennettu kyltti ohjeistaa autoilijoita suuntaamaan Porvooseen. Hupia on herättänyt se, että ruotsiksi naapurikaupunki on kirjoitettu ”Porgå”.

Oikeaoppinen kirjoitusasu on ruotsiksi tietenkin Borgå.

Erityisesti sosiaalisessa mediassa kirjoitusvirheestä on otettu ilo irti.

– Vielä parempi olisi ollut Borvoo Porgå, yksi kirjoittaa.

– Porvoon kosto: Öljytien alkuun kyltti Sipoo Sippå, toinen naureskelee.

– Saatu kaksi P-kirjainta tarjouksessa, kolmas vitsailee.

Monia kyltin kirjoitusvirhe on myös aidosti kummastuttanut. Osa ihmettelee, miten vastaava virhe voi mennä läpi asennukseen asti.

– Eikö näitä tarkisteta missään? Yksi ihmettelee.

– Tehdäänköhän nämä tarkoituksella väärin? Toinen kummastelee.

Kunnan tekninen johtaja Lari Sirén osaa vastata paikallisissa heränneisiin kysymyksiin.

Kirjoitusvirheen päätyminen kylttiin oli hänen mukaansa monen vaiheen tulos.

– Alkuperäisissä suunnitelmakuvissa alueella on työmaa, jossa urakoitsija tekee töitä. Jokaiseen tällaiseen katutyömaahan tehdään liikenteenohjaussuunnitelma, jossa näkyy mitä kylteissä lukee. Urakoitsija tilaa kyltit tämän suunnitelman pohjalta.

Tässä vaiheessa kylttien tekstit ovat silti olleet vielä täysin oikein. Jotain kummallista on päässyt tapahtumaan seuraavissa vaiheissa.

– Urakoitsijalla on ollut käytössä alihankkijan alihankkija (kylttien toimituksessa), ja sinne on tullut jonkinlainen näppäilyvirhe. Sellainen ketju tässä on taustalla, Sirén selvittää.

Hänen mukaansa kuntalaiset ovat suhtautuneet asiaan pääosin huumorilla.

– Tämä on sellainen uutinen, mitä nyt tässä maailmantilanteessa kaivataankin. Joskus sattuu inhimillinen moka, ja se sitten pääsee kokoaan enemmän esille.

Sirénin tiedon mukaan kyltti on jo poistettu tai peitetty ja tilalle on tulossa uusi. Virheellisen kyltin paikalle jättäminen ei ollut vaihtoehto, vaikka se on ihmisiä riemastuttanutkin.

– Olisihan se ollut ihan hauska vaihtoehto. Kylteissä silti pyritään siihen, että tekstit on kirjoitettu oikein. On tärkeää, että niin on molemmilla kotimaisilla kielillä. Tasapuolisuuden nimissä olisi sitten pitänyt suomenkielisenkin olla väärin, hän aprikoi.

Virheellisestä kyltistä ensimmäisenä uutisoi Uusimaa.