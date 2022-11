Mika Aaltolan Elisa-sisko kertoo, miksi päätti puolustaa veljeään: ”Tajusin, että hän on todella uupunut”

Dosentti Elisa Aaltola kertoo huolestuneensa veljestään Mika Aaltolasta.

Turun yliopiston eläin- ja ympäristöetiikan dosentti Elisa Aaltola kirjoitti sunnuntaina Twitterissä, että hänen veljensä, Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola on joutunut “kohtuuttoman riepottelun kohteeksi”.

Elisa Aaltola kritisoi muun muassa sitä, että media vaatii hänen veljeltään poliittisia vastauksia, vaikka niihin vastaaminen ei ole osa tutkijan roolia.

Lue lisää: Mika Aaltolan Elisa-sisko: ”Olen veljestäni huolissani”

– Vähän liikaa odotetaan, että hänen pitäisi antaa poliittisia vastauksia varsinkaan tilanteessa, jossa hän ei ole asettunut ehdolle, Elisa Aaltola sanoo Ilta-Sanomille.

Mika Aaltola kiilasi IS:n presidenttikyselyn yllätysvoittajaksi lokakuun loppupuolella. Tämän jälkeen hän on joutunut vastaamaan presidenttipeliin liittyviin kysymyksiin useaan otteeseen.

– Tuntuu, että vaaditaan juuri Mikaa kaikista henkilöistä kertomaan ehdottamalla, absoluuttisella varmuudella, että lähteekö hän ehdolle. En ole nähnyt, että niin kovasti oltaisiin tällaista vaadittu muilta henkilöiltä. Se on epäreilua, Elisa Aaltola sanoo.

Elisa Aaltola myös kummastelee kritiikkiä, jonka mukaan hänen veljensä on ollut liikaa esillä mediassa.

– Ajattelen, että Mika on todella hyvä esiintymään ja puhuu sellaisella tavalla, joka on ihmisille lähestyttävä ja tuo esille myös tunteita, mikä on tosi tärkeä juttu, Elisa Aaltola sanoo Ilta-Sanomille.

– Tunnen Mikaa sen verran siskona, että tiedän hänen kokevan todella paljon myös velvoitetta mennä, jos hänestä on apua. Hän on antanut itsestään todella paljon ja veikkaan, että osittain ihan velvollisuudentunteen ja halun auttaa takia, hän jatkaa.

Elisa Aaltola kertoo keskustelleensa veljestään äitinsä kanssa viikonloppuna ollessaan vierailulla vanhempiensa luona.

– Molemmat huolestuimme Mikan voinnista. Lähdin ajamaan Turkua kohti, ja automatkalla viestitin Mikalle, että miten menee ja tajusin, että hän on todella uupunut. Olin koko yön valvonut ja miettinyt Mikaa.

Hän kertoo pysähtyneensä kesken matkan ja kirjoittaneensa twiitit autossaan tien varressa.

– Päätin, että pakkohan minun on jotain sanoa. Hän on pitänyt minusta huolta, kun olin pieni ja puolustanut minua kaikissa tilanteissa. Tuli sisarellinen puolustusvietti ja se oli kova, Elisa Aaltola sanoo.

Hän kertoo, että sisarussuhde on aina ollut hyvä, ja he ovat lähentyneet entisestään aikuisiällä.

– Koen, että hän on ystäväni. Meillä on aina ollut hyvät välit, ja hän on aina ollut todella huolta pitävä ja suojeleva veli. Aina kun minulla on jokin hätätilanne, käännyn ensimmäisenä Mikan puoleen.