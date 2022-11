Täällä kulkee nyt Suomen lumiraja – meteorologi kertoo, millä alueilla on jo syytä vaihtaa talvi­renkaisiin

Meteorologi kehottaa seuraamaan säätä, sillä etelässäkin voi olla yön jäljiltä liukasta ja tien päällä mustaa jäätä.

Viikonloppuna ensilumi satoi monin paikoin maan itä- ja pohjoisosissa. Lumiraja kulkee nyt Itä-Suomesta Lapin itäosaan. Lounais-Lappia lukuun ottamatta Lappi on luminen.

– Suurin lumen syvyys on tällä hetkellä Inarissa ja Saariselällä, missä lunta on 13 senttiä, kertoo Forecan päivystävä meteorologi Ilkka Alanko.

Etelämpänä lunta on kertynyt pääosin kahdesta viiteen senttiä. Pohjois-Lapissa lunta on kymmenkunta senttiä. Utsjoella maa on vielä paljas.

– Viikon edetessä lumet eivät ainakaan lisäänny. Joko lunta sulaa pois tai tilanne pysyy ennallaan, Alanko arvioi.

Alkanut viikko on yleisilmeeltään sateinen. Aivan eteläisimmässä Suomessa sateet tulevat vetenä. Tiistaina Pohjois-Karjalassa sataa räntää. Keskiviikkona myös Keski-Suomessa sataa lunta ja räntää.

Meteorologi suosittelee vaihtamaan talvirenkaat alle jo ensi yöksi Keski-Suomen eteläosasta lähtien. Etelä-Suomessa sateet tulevat toistaiseksi vetenä.

– Keski-Suomessa talvirenkaat ovat ilman muuta hyödyllisiä. Ensi yönä voi tulla Keski-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaan seuduilla lunta ja räntää.

Alanko suosittelee autoilijoita seuraamaan ennusteita tarkasti: etelässäkin voi olla aamuisin liukasta ja mustaa jäätä tien pinnalla, vaikka kaikki sateet tulevat vetenä. Jyväskylän eteläpuolella alkaa olla jo ensi yönä räntäsateen riski.

– Keski- ja Pohjois-Suomi ovat sellaisia alueita, että tähän aikaan vuodesta olisi hyvä olla talvirenkaat alla.

Sateisen viikon kaunein ja paras ulkoilupäivä on lauha ja aurinkoinen lauantai, jolloin Lapissakin on plusasteita. Säätyypin muutoksen aiheuttaa föhn-tuuli, kertoo Foreca blogissaan. Ensi viikolla pohjoinen koleus väistyy kokonaan ja tilalle tulee leuto, pilvinen ja harmaan tihkuinen marraskuun ilma.