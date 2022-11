Näin valtavia summia suomalaiset ovat lahjoittaneet Ukrainaan – ennätykset paukkuneet rikki

Suomalaiset ovat lahjoittaneet keräyksiin jo yli 70 miljoonaa euroa.

Suomalaiset ovat lahjoittaneet Ukrainaan avustusjärjestöjen kautta ennätyksellisen paljon rahaa.

Suomen Punaisen Ristin kautta lahjoituksia Ukrainaan on tullut tähän mennessä yli 36 miljoonaa euroa. Varainhankinnan johtaja Sirpa Solehmainen sanoo, että kyseessä on suurin keräyssumma SPR:n historiassa.

– Into on ollut merkittävää sekä yksityisten lahjoittajien että yritysten puolella, Solehmainen sanoo.

Lahjoitukset on käytetty sodasta kärsivien perustarpeisiin, eli ruokaan ja terveydenhuoltoon.

– Autamme kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevia Ukrainassa ja naapurimaissa esimerkiksi käteisavustusohjelman avulla. Sen avulla voidaan vastata kiireellisiin ja välttämättömiin tarpeisiin, Solehmainen sanoo.

SPR on myös tukenut lääkehankintoja ja sekä liikkuvia terveysyksiköitä. Esimerkiksi Länsi-Ukrainaan on perustettu suurempi terveysklinikka. Operaatioon on myös osallistunut yli 50 avustustyöntekijää

Solehmainen sanoo, että lahjoittaminen Ukrainaan on jatkunut aktiivisena poikkeuksellisen pitkään.

– Keväällä muutama kuukausi aina kesään asti oli todella runsasta lahjoittamisen aikaa. On luontevaa, että into hieman hiipuu, mutta edelleen ihmiset tukevat paljon esimerkiksi erilaisilla tempauksilla.

Hän muistuttaa, että avun tarve tulee jatkumaan vielä pitkään.

Ihmiset odottivatt humanitaarista apua Lymanyn kylässä Mykolajivin lähistöllä 2. marraskuuta.

Myös Kirkon ulkomaanapu on saanut lahjoituksia ennätyksellisen paljon. Viestintäpäällikkö Erik Nyström kertoo, että lahjoituksia Ukrainaan on tullut tähän mennessä noin 9 miljoonaa.

Nyström kertoo, että Kirkon ulkomaanapu on tukenut erityisesti koulutusta sekä tarjonnut lapsille psykososiaalista tukea. Järjestö toimii pääosin Pohjois-Ukrainassa Tshernihivin alueella.

– Olemme kouluttaneet opettajia niin, että he saavat itse tukea ja pystyvät myös tukemaan koululaisia, Nyström sanoo.

Suomen Unicefille on lahjoitettu Ukrainaa yhteensä 22 miljoonaa euroa. Kyseessä on suurin yhteen kriisiin kerätty summa Suomen Unicefin historiassa.

Unicefin viestinnän asiantuntijan Noora Pohjanheimon mukaan suurin osa varoista lahjoitettiin helmi-maaliskuussa.

Varoilla on tuettu terveydenhuoltoa, hankittu terveydenhuoltoon tarvikkeita, järjestetty puhdasta juomavettä, sekä tarjottu perheille ja lapsille psykososiaalista tukea.

Unicef on myös jakanut perheille käteisapua. Kaikkiaan 140 000 kotitaloutta on saanut käteisavustuksia ravinnon ja muiden välttämättömien tarvikkeiden hankintaan.

Pohjanheimon mukaan yli 4,5 miljoonaa naista ja lasta on saanut terveydenhoitoa Unicefin tukemien palveluiden kautta, ja yli 3,5 miljoonalle ihmiselle on järjestetty pääsy puhtaaseen juomaveteen. Lisäksi yli 2 miljoonaa lasta ja huoltajaa on saanut mielenterveyspalveluita ja psykososiaalista tukea.

Pelastakaa lapset ry on saanut yksityisten ja organisaatioiden lahjoituksia yli 7 miljoonaa euroa.

– Emme ole saaneet yksittäiseen keräykseen koskaan näin suuria summia, joten olemme todella kiitollisia. Suomalaiset lähtivät todella nopeasti sodan eskaloitumisen jälkeen lahjoittamaan, ja valtaosa summasta on kerätty ensimmäisten kuukausien aikana, sanoo Pelastakaa Lapset ry:n viestinnän ja varainhankinnan johtaja Sanna Kuusisto.

Järjestö toimittaa lapsiperheille Ukrainassa ja lähialueilla perustarvikkeita, kuten ruokaa, vettä ja talvivaatteita. Käteisavulla perheet voivat hankkia itse tarvitsemansa asiat.

– Kriisin aikana olemme toimineet paljon myös rajanylityspaikoilla. Siellä on lapsiystävällisiä tiloja, joissa perheet pystyvät pysähtymään, vanhemmat pääsevät levähtämään ja lapset leikkimään.

Järjestö on nostanut syksyn aikana esille myös muita lahjoituskohteita.

– Sodalla on suuret kerrannaisvaikutukset myös muualle energian ja ruoan hinnan noustessa. Kotimaassakin avuntarvitsijoiden määrä kasvaa, kun vähävaraisten perheiden määrä on kasvussa.

Lisäksi viljan hinnannousun myötä jo valmiiksi haastavassa tilanteessa olevia alueita, kuten Itä-Afrikkaa uhkaa laajamittainen nälkäkriisi, Kuusisto sanoo.