Mika Aaltolan Elisa-sisko: ”Olen veljestäni huolissani”

Dosentti Elisa Aaltola puolustaa veljeään Mika Aaltolaa Twitterissä.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola on joutunut ”kohtuuttoman riepottelun kohteeksi”, arvioi hänen siskonsa, Turun yliopiston eläin- ja ympäristöetiikan dosentti Elisa Aaltola.

Hän esittää Twitterissä, että tiedotusvälineet vaativat Mika Aaltolalta vastauksia ja kannanottoja sellaisiin kysymyksiin, joihin vastaaminen ei ole osa tutkijan roolia.

– Häneltä äkisti vaaditaan poliittisia kannanottoja, vaikka hän on tutkija eikä siksi halua niitä antaa. Hän ei ole asettunut ehdolle minnekään, joten miksi tämä vaatimus?

Mika Aaltola on vastannut siskonsa twiittiin kiitoksilla.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola kiilasi IS:n presidenttikyselyn yllätysvoittajaksi lokakuun loppupuolella. Tämän jälkeen hän on joutunut vastaamaan presidenttipeliin liittyviin kysymyksiin useaan otteeseen.

Elisa Aaltola huomauttaa, että hänen veljeään tarkastellaan nyt riippumatta siitä, miten tämä päättää toimia. Siskon mielestä vaikuttaa siltä, että kriitikoiden mielestä Mika Aaltola ei sovi poliitikoksi – mutta ei myöskään tutkijaksi.

– Toisaalta samat ihmiset ovat samoissa lehtijutuissa esittäneet, että Mika on liian poliittinen tutkijaksi. Huomaatteko ristiriidan? Teki niin tai näin, joutuu syynin alle.

Hän ihmettelee myös sitä, että Mika Aaltola saa kritiikkiä myös vahvasta läsnäolostaan julkisuudessa.

– Mutta mitä vikaa on siinä, että jäätävän hyvä esiintyjä on esillä? On ymmärrettävää, että älykästä, karismaattista ja sujuvapuheista henkilöä pyydetään haastatteluihin. Pitäisikö hänen kieltäytyä niistä ja miksi?

Elisa Aaltola jatkaa kertomalla, että julkisia esiintymisiä ei ole katsottu akateemisessa maailmassa aina hyvällä.

– Akateemisessa maailmassa on paljon hyvää, mutta myös valtavasti kilpailua, esimerkiksi kyräilyä ja välillä myös kateutta. Kun joku tutkija haukkuu toista mediaesiintymisistä, en voi olla ajattelematta näitä määreitä. Toimittajilta toivoisi tähän tilannetajua.

Sisko antaa veljestään ja tämän luonteesta oman, varsin hellyttävän arvionsa.

– Mikan on pitänyt tänä vuonna yltää yli-inhimillisiin suorituksiin. Vietin yön hänen jaksamistaan murehtien. Mun silmissä Mika on muun muassa herkkä, huolehtiva ja välillä turhankin kovaa kolhittu tyyppi, joka antaa itsestään paljon. Kunpa vain kriitikotkin osaisivat nähdä nämä puolet.