Autoa pitää ajaa niin, ettei edes anna poliisille mahdollisuutta antaa sakkoja. Samalla periaatteella pitäisi THL:nkin toimia, kirjoittaa Petri Seppä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL antoi perjantaina vastauksensa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) selvityspyyntöön.

Kiuru halusi THL:ltä pikaisen selvityksen Ilta-Sanomien torstaina julkaiseman artikkelin jälkeen.

Lue lisää: Terveydenhuollon ammattilaisilta hurja epäilys: Haluaako THL sairastuttaa suomalaiset koronaan?

Artikkelissa terveydenhuollon asiantuntijat esittivät huolensa siitä, että THL:ssä saattaa syntyä eturistiriita siitä, että meneillään oleva hybridi-immuniteettitutkimus ohjaa väestörokottamista ja rokotussuosituksia tai että THL:lle syntyy houkutus ajoittaa suomalaisten koronarokottamista siten, että se palvelee hybridi-immuniteettitutkimusta tutkimusasetelman häiriytymättä.

Lue lisää: Krista Kiuru vaati selvitystä rokote­tutkimuksen etu­risti­riidoista – näin THL vastaa

THL puhui selvityksessään "salaliittoteorianomaisista väitteistä".

Miten muutoin THL olisi selvityspyyntöön voinut vastata kasvojaan menettämättä kuin kieltämällä kaiken?

On kuitenkin syytä mainita kolme faktaa:

1. Suomi on ainoa EU-maa, jossa ei suositella neljättä rokoteannosta sote-henkilöstölle tai perusväestölle ja jossa tehosteannosta ei ole edes mahdollista saada, vaikka joku sen haluaisi ottaa.

2. Suomen koronakuolleisuus huitelee tällä hetkellä aivan maailman kärkilukemissa.

3. Ilta-Sanomat on nähnyt asiakirjan, jossa todetaan, että vuosina 2021–26 toteutettavan tutkimuksen ”Koronavirusrokotteiden immuunivasteet Suomessa” vastaavana henkilönä toimii ylilääkäri Hanna Nohynek. Tutkimusryhmässä ovat mukana Hyvinvointivaikuttajat ja Terveysturvaajat -osastojen tutkijat, tutkimushoitajat ja -avustajat.

Tutkimuksen päätarkoituksena on selvittää, millainen immuunivaste eli elimistön puolustusreaktio taudinaiheuttajan torjumiseksi saadaan aikaan erilaisilla COVID-19-rokotteilla. Lisäksi tutkimusesittelyssä todetaan, että ”Rokottamalla aikaansaadun immuniteetin lisäksi arvioidaan myös koronavirustartunnan vaikutusta immuniteettiin eri SARS-CoV-2-virusmuunnoksia vastaan”.

Lisäksi Nohynek on viiden muun THL:n työntekijän tavoin jäsenenä kansallisessa rokotusasiantuntijaryhmässä Krarissa, joka valmistelee koronarokotteiden käyttöön liittyviä THL:n suosituksia. Nohynek käyttää Krarissa erityisen suurta valtaa, sillä hän on elimen sihteeri ja valmistelee Krarin esitykset ja rokotussuositukset.

Näitä faktoja THL ei mitenkään pääse pakoon. Suomessa ei saa tehosteannosta edes halutessaan, täällä kuollaan koronaan enemmän kuin muualla maailmassa ja samat henkilöt sekä antavat rokotussuosituksia että tekevät hybridi-immuniteettitutkimusta.

Moni ottaisi itselleen neljännen koronarokoteannoksen mutta ei tällä hetkellä sellaista saa.

THL:n piti antaa selvityksensä ripeästi. Kiuru antoi aikaa selvityksen tekoon vain noin 17 tuntia. THL lupasi antaa tarvittaessa tarkemman lausunnon ja vastata lisäkysymyksiin.

Nyt olisi hyvä hetki. THL:n tulisi jättää omat salaliittohöpötyksensä oitis sikseen ja vastata avoimesti ja perusteellisesti seuraaviin kysymyksiin:

Miksi Suomen koronarokotuslinjaus on täysin päinvastainen kuin muissa EU-maissa ja mitä sellaista tietoa THL:llä on, mitä kansainvälisillä asiantuntijoilla ympäri maailman ei ole?

Mitä THL aikoo tehdä, jotta koronakuolleisuus saadaan muiden maiden tasolle, mieluummin alemmaksikin? THL:n keskeisin tehtävä kun on ehkäistä sairauksia, kehittää hyvinvointiyhteiskuntaa ja tukea sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää.

Miten THL varmistaa sen, että hybridi-immuniteettitutkijoiden ja rokotussuositusten antajien roolit eivät vahingossakaan mene sekaisin eikä eturistiriitaa synny?

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru vaati THL:ltä selvitystä.

THL lähti vastauksessaan täysin sivuraiteelle kertomalla, ettei kenelläkään rokotehankintojen, -tutkimuksen tai -suositusten vastuuhenkilöistä ole rokotteita valmistavien tahojen kanssa kaupallista yhteistyötä tai sidonnaisuuksia niihin.

Tätähän ei lainkaan epäilty vaan tutkimustyössä ja rokotussuosituspäätöksissä olevien kaksoisroolia.

Jo se, että esiin edes nousee epäilyjä kaksoisrooleista ja eturistiriidoista – on niissä sitten perää tai ei – on huolestuttavaa. Tällaisia tilanteita pitää viranomaisen viimeiseen asti välttää, ja myös THL:ssä pitäisi eri toiminnot erottaa selvästi niin, että samat henkilöt eivät tee rokotetutkimusta ja päätä rokotussuosituksista, joissa tutkimustuloksilla on iso rooli.

Aina jos on edes pieninkin mahdollisuus siihen, ettei päätöksenteko suju täysin riippumattomasti ja puolueettomasti, hälytyskellojen olisi syytä soida. Kuten isäni on aina sanonut, autoa pitää ajaa niin, ettei edes anna poliisille mahdollisuutta antaa sakkoja.

Vielä kolmannen annoksen aikana koronarokotuksen sai hakea silloin, kun parhaaksi näki. Kuva on viime heinäkuulta.

Tässäkin voi todeta politiikasta tutun sloganin, että asiat ovat usein niin kuin ne näyttävät olevan. Ja tässä ne eivät näytä THL:n kannalta tällä hetkellä hyvältä.

Koko rokotusasia on kääntynyt täysin nurinkuriseksi. Vielä vuosi sitten THL maanitteli ihmisiä rokotuksiin. Kampanjointi rokottautumaan oli joka yhteydessä kova.

Nyt edes vapaaehtoiset eivät rokotuksia saa, vaikka moni sote-, opetus- tai varhaiskasvatusalalla työskentelevä hakisi itselleen tehosteannoksen saman tien oman mielenrauhansa takia.

Eikö yksinkertaisinta olisi se, että tehosteannokset ”vapautettaisiin”? THL:n ei tarvitsisi niitä välttämättä suositella, mutta boosteri olisi saatavilla heille, jotka sen haluaisivat käydä ottamassa. Aivan kuten Ruotsissa.