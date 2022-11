Venäjän sotatappioista liikkuu paljon ristiriitaista tietoa niin ukrainalaisessa, venäläisessä kuin länsimaisessakin mediassa. Ilmari Käihkö muistuttaa, että tappiot ovat hinta Venäjän ottamista osavoitoista Ukrainassa.

Venäjän alkuperäisiin tavoitteisiin Ukrainassa lukeutuivat muun muassa Ukrainan hallinnon vaihtaminen, alueiden valtaaminen ja maan pitäminen länsimaiden ulottumattomissa muun muassa estämällä sen liittyminen Naton tai EU:n jäseneksi.

Kaikkia tavoitteitaan Venäjä ei ole saavuttanut, mutta osan niistä kyllä. Liberaaliin maailmanjärjestykseen on tullut särö, ja maailma sekä turvallisuusympäristö ovat muuttuneet synkemmiksi.

Hinta on kuitenkin ollut Venäjälle kova. Tappioita on tullut niin sisä- ja ulkopoliittisesti, taloudellisesti kuin inhimillisestikin.

Venäjän sotatappioista Ukrainassa on liikkunut paljon huhuja ja vahvistamatonta tietoa. Ukrinform uutisoi syyskuun lopussa Ukrainan väittäneen ”eliminoineensa” reilut 54 000 venäläissotilasta, kun taas Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun johtaja William J. Burns kertoi Washington Postin mukaan heinäkuussa 15 000 venäläissotilaan kuolleen Ukrainassa.

Venäjän lippu makasi maassa tuhotun venäläispanssarivaunun lähistöllä Izjumissa.

Elokuun alkupuolella Yhdysvaltain puolustusministeriön edustaja Colin Kahl arvioi Foreign Policyn haastattelussa Venäjän menettäneen jopa 70 000–80 000 sotilasta.

Sotatieteiden dosentti, Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö kertoo, ettei sodan vaatimista venäläisistä kuolonuhreista tai haavoittuneista ole olemassa virallisia lukuja. Mediassa esitetyt numerot ovat vain arvioita.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu kommentoi syyskuun lopussa ensimmäistä kertaa sitten maaliskuun Ukrainassa kuolleiden venäläissotilaiden määrää ja väitti kuolleita olevan 5 937.

Käihkön korvaan luku kuulostaa liian pieneltä ollakseen totta. Hänen mukaansa yksi tapa, jolla kuolleiden määrää voidaan tarkastella, on tutkia Venäjälle ja Ukrainalle koituneita materiaalitappioita.

– Puhumme tuhansista ajoneuvotappioista. Jos esimerkiksi panssarivaunussa on sisällä kolme henkilöä, tulee jo pelkästään tällä tavoin paljon henkilötappioita. Jalkaväen menetyksiä on vaikeampi laskea. Jos puhumme tuhansista ajoneuvoista, joita Venäjä on sodassa menettänyt, kuulostaa lähes 6 000 henkeä melko pieneltä määrältä, Käihkö kertoo.

Ukrainalaiset laskuvarjojääkärit tuhosivat venäläisen panssarivaunun ja rynnäkköpanssarivaunun Donetskissa keskiviikkona 2. marraskuuta.

Venäjän puolustusministeriö ilmoitti syyskuun lopussa alkaneen osittaisen liikekannallepanon päättyneen lokakuun viimeisenä päivänä. Shoigu väittää Venäjän mobilisoineen 300 000 ihmistä hieman yli kuukauden aikana ja 80 000 rekrytoidun päätyneen Ukrainaan.

Käihkön mukaan mobilisoituja joukkoja on päätynyt rintamille hyökkäystehtäviin. Jos tieto siitä, että rekrytoidut ovat huonosti koulutettuja, varustettuja ja johdettuja, pitää paikkansa, on heidän hyödyntämisensä sodassa todennäköisesti johtanut merkittäviin tappioihin, Käihkö sanoo.

– Emme tiedä varmasti, kuinka paljon mobilisoituja henkilöitä on. Jos merkittävä määrä venäläisiä lähetetään vielä paikalle, kasvaa sodan intensiteetti. Jos he ovat huonosti koulutettuja ja varustettuja, voimme olettaa, että heidän keskuudessaan tappiot ovat melko suuria, riippuen tietysti heidän tehtävistään, Käihkö arvioi.

Tappiot sotatantereella voivat teoriassa jäädä pienemmiksi, jos presidentti Vladimir Putinin puheet rintamalinjan stabilisoinnista pitävät paikkansa, Käihkö sanoo. Jos joukot asettuvat puolustuskannalle, voivat tappiot jäädä vähäisemmiksi kuin tilanteessa, jossa mobilisoituja käytetään hyökkäysvoimana.

Tuhoutunut venäläispanssarivaunu Mykolajivin alueella lokakuun lopussa.

Tällä hetkellä mobilisoiduilla joukoilla on käytössään sekä modernia että vanhaa kalustoa. Varusteiden laatu riippuu Käihkön mukaan joukkoyksiköstä, johon mobilisoidut sijoitetaan.

– Paikoitellen varusteiden taso on ollut heikkoa, ja sotilaiden omaiset ovat tietojen mukaan joutuneet ostamaan heille muun muassa luotiliivejä ja makuupusseja. Tilanne vaihtelee eri alueiden ja joukko-osastojen välillä, Käihkö kertoo.

Venäjällä mobilisoitujen joukkojen lisäksi maa on pakkovärvännyt sotaan ”kansantasavaltojen” miespuolista väestöä ja käyttää hyödykseen palkka-armeijoita, kuten Wagneria. Pakkovärvätyt ja palkkasotilaat eivät ole Venäjän päätöstentekijöiden silmissä samanarvoisia kuin varsinaiset Venäjän kansalaiset, Käihkö kertoo.

– Kun esimerkiksi palkkasotilaita ja vankiloista tai separatistialueilta värvättyjä kuolee, ei se välttämättä tunnu Venäjällä yhteiskunnallisesti tai valtionhallinnossa, Käihkö sanoo.

Käihkön mukaan joukkoja käytetään taistelussa eri tavoin. Siinä missä koulutettuja eliittijoukkoja on syytä säästää esimerkiksi hyökkäysoperaatioita varten, lähetetään vankiloista tai separatistialueilta pakkovärvättyjä mieluummin ”tykinruuaksi”.

Ihmiset vierailivat tuhoutuneen venäläiskaluston näyttelyssä Kiovan keskustassa elokuussa.

Mitä tappioiden määrä kertoo Venäjän sotamenestyksestä?

Käihkön mukaan voittoja ja niiden hintaa voidaan mitata tappioilla ja tiedolla siitä, kenen hallussa mikäkin alue on. Maa-alueiden hallinta on konkreettinen mittatikku sille, kuka on sodassa tällä hetkellä niskan päällä, Käihkö sanoo.

– Tilanne on edelleen se, että Venäjä miehittää suurta osaa Ukrainasta. Punaiset alueet tilannekartoilla kertovat asiasta karua kieltä. Tappiot ovat hinta siitä, mitä nämä aluevalloitukset ovat Venäjälle maksaneet. Tappioita on vaikeampi seurata kuin alueiden hallitsemista, Käihkö kertoo.

Venäjän ongelma on Käihkön mukaan sodassa hyvin tavallinen: sotavoimaa ei ole tarjolla loputtomasti, ja maan täytyy miettiä, mistä joukkoja saadaan hankittua lisää samaan aikaan, kun vastustajan joukkoja tuhotaan.

– Ihmiset ja kalusto ovat ne pelimerkit, joita sodassa käytetään niin Venäjän kuin Ukrainankin puolella. Olisi hyvä muistaa, että jokaisella näistä ihmisistä on oma perheensä, taustansa ja syy olla sodassa. Numerot eivät saisi jäädä ainoaksi asiaksi, jota tuijotetaan, Käihkö päättää.

Ukrainalainen sotilas seisoi tuhoutuneen venäläispanssarivaunun päällä Kupjanskin kaupungin lähistöllä lokakuussa.

