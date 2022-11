Valokuvaaja Antti Hämäläinen palkittiin perjantaina Ilta-Sanomien journalistipalkinnolla.

Pysäyttävimpiin Antti Hämäläisen käden jälkiin tänä vuonna kuuluvat epäilemättä reportaasit Ukrainan sodasta. Hämäläinen on käynyt Ukrainassa vuoden mittaan lukuisia kertoja. Hän on kuvannut paikat, jotka eivät unohdu: Butshan, Harkovan ja monet muut tragedian näyttämöt.

Ennen kaikkea Hämäläinen kuitenkin tunnetaan uskomattoman monipuolisena journalistina, jolle kaikki työtehtävät ovat arvokkaita. Hän toimii yhtä ketterästi julkkiksia kuhisevalla punaisella matolla, urheilukisoissa, Linnan juhlissa tai kansikuvauksissa studiossa. Valokuvien lisäksi Hämäläinen kuvaa ja editoi myös videoita.

Antti Hämäläinen on kuvannut niin Ukrainan sota-alueita kuin tunnettuja suomalaisia.

Hämäläisen valokuvia löydät tämän jutun lopusta.

Laaja-alaisuudesta kertoo paljon myös se, että Hämäläinen on oma-aloitteisesti opiskellut työn ohessa venäjän kieltä. Tästä taidosta on ollut valtavasti hyötyä esimerkiksi juttumatkoilla Ukrainassa.

Palkinto luovutettiin Hämäläiselle perjantaina.

– Olen sanaton, Hämäläinen sanoi.

Palkintoa Hämäläinen aikoo juhlia Yonan keikalla Lahdessa.

– Puoliso sanoi, että hän käy hakemassa äkkiä junaan jotain skumppaa. Olen vieläkin ihan häkeltynyt tästä, en olisi voinut ikinä uskoa, Hämäläinen kertoi.

Palkintoperusteluiden mukaan Hämäläisellä ei mene sormi suuhun myöskään ongelmatilanteissa: hän pystyy usein lennosta keksimään uuden, timanttisen suunnitelman, jos alkuperäinen idea ei toimi. Hämäläinen reagoi uutistilanteissa salamannopeasti, mutta osaa herkissä tilanteissa antaa tilaa ja rakentaa luottamusta.

Hän on myös hyvin arvostettu ja avulias kollega. Työkavereiden mukaan Hämäläinen on juttukeikoilla aina luotettava työpari, jonka kanssa yhteistyö on saumatonta. Kun toimittaja lähtee Hämäläisen kanssa keikalle, hän tietää, että homma on hyvissä käsissä.

Hämäläinen korostaa itsekin yhteistyötä toimittajan kanssa. Hänen mukaansa hyvä lehtikuva on ”oivaltava” ja ”riittävän lähellä aihetta”.

– Perinteisenä kuvaajana näen, että juttu on kokonaisuus. En katso niinkään yksittäisiä kuvia, vaan kokonaisuutta – oli sitten kyse henkilökuvasta, uutiskuvasta tai jostain muusta kuvasta.

Hämäläinen on aloittanut työt Ilta-Sanomissa vuonna 2007. Jo sitä ennen hän kuvasi useita vuosia Ilta-Sanomille freelancer-kuvaajana.

Ilta-Sanomien journalistipalkinto on arvoltaan 5 000 euroa. Se on jaettu vuodesta 2003 alkaen Ilta-Sanomien ansioituneelle työntekijälle.

Hämäläinen kuvasi Ukrainan sodan alkutilanteita helmikuussa Harkovassa.

Moskovalainen Irina saapui Suomeen Venäjältä maaliskuussa.

Zaporizzja, Ukraina. Rintaman läheisyydessä asuva 28-vuotias Aleksandr loukkaantui kranaatin sirpaleista.

Butsha, Ukraina. Valtava määrä tuhottua venäläistä kalustoa.

Siviilien ruumiita Butshassa huhtikuussa.

Pakolaisia vallotetuilta alueilta Epicenter-kauppakeskuksen pihalla. Tatjana ja Natalia(oik) pakenivat Enerhodarista.

Presidentti Sauli Niinistö kuvattuna Mäntyniemessä sairauslomansa jälkeen huhtikuussa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kuvattuna Kesärannan kuistilla huhtikuussa.

Hämäläinen seurasi kuningatar Elisabetin hautajaisia Lontoossa.

Nuijamaan rajatarkastusasemalla syyskuussa.

Alkuvuodesta koronatestauspisteet ruuhkautuivat pahoin.

Marjatta Leppänen kuvattuna henkilöjuttua varten.

Ilkka Kanerva vieraili Haapala Show’ssa helmikuussa. Hän nukkui pois huhtikuussa.

Katri Helena kuvattuna Porvoossa henkilöjuttua varten.