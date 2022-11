Terveysturvallisuus otetaan huomioon normaalia pienemmän vierasmäärän lisäksi vastaanoton muissa järjestelyissä.

Itsenäisyyspäivän vastaanotto Presidentinlinnassa palaa kohti tuttuja kaavoja koronavuosien jälkeen. Vastaanoton teemana on itseensä luottava Suomi.

Tasavallan presidentin kanslian mukaan vastaanotto on noin kolmanneksen pienempi kuin aiempina vuosina. Vieraita kutsutaan noin 1 300 eri puolilta Suomea. Merkittävä osa vieraista on ensikertalaisia, perinteisesti virkansa puolesta kutsuttuja on tänä vuonna vähemmän.

Itsenäisyyspäivän kunniavieraita, sotiemme veteraaneja ja lottia, presidenttipari on kutsunut omaan juhlatilaisuuteen Presidentinlinnaan itsenäisyyspäivää edeltävällä viikolla.

Kutsujen postitus alkaa ensi viikolla.