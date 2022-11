Kommentti: Seksimessujen ympärillä pyörii hälyttäviä kysymyksiä – miksi järjestäjät jatkavat vaikenemista?

Viikko sitten tuhannet ihmiset kokoontuivat Helsingin Kaapelitehtaalle erotiikkamessuille. Nyt messujen ympärillä pyörii kysymyksiä, joihin järjestäjät eivät halua vastata, kirjoittaa toimittaja Noora Knapp.

Suomen suurin ja vanhin erotiikka-alan tapahtuma Sexhibition toi koronatauon jälkeen yhteen tuhansia viime viikonloppuna. Kaapelitehtaalla järjestetyt messut juhlivat samalla 30-vuotistaivaltaan.

Tapahtuma mainosti verkkosivuillaan juhlivansa viikonloppuna kaikkia seksuaalisen suuntautumisen muotoja kunnioittaen. Messuilla pääsi tekemään ostoksia, tapaamaan ihmisiä, nauttimaan ruoka- ja anniskelualueesta sekä kahdella eri lavalla järjestettävästä ohjelmasta.

Kävijät pääsivät messuilla tavalliseen tapaan osallistumaan lavaohjelmaan myös itse. Messujen verkkosivuilla rohkaistiin lavalle haluavia varaamaan mukaan ripaus rohkeutta, huumorintajua ja leikkimieltä. Verkkosivuilla painotettiin, että avustajien kanssa käydään keskustelut ennen lavalle pääsyä, eikä lavalle pääse itsekseen kipuamaan.

Nopeasti messujen tapahtumista alkoi kuitenkin kuulua huolestuttavia tietoja. Suostumuksen varmistaminen ei näytä julkisuuteen tulleiden tietojen valossa täysin toteutuneen, vaikka messujärjestäjät eivät tätä ole myöntäneet.

Tiistaina poliisi tiedotti, että se selvittää messuilla tapahtunutta, mahdollista seksuaalirikosta. Rikosilmoitus liittyy messujen esiintymislavalla tapahtuneeseen tilanteeseen, jossa vapaaehtoinen messuvieras yleisöstä osallistui lavalla tapahtuneeseen seksiaktiin. Aktin toinen osapuoli oli ammattilaisesiintyjä.

Messuille osallistunut nainen kertoi tiistaina IS:lle toimineensa tapahtumassa lava-avustajana kahden ammattilaisesiintyjän ohjelmanumerossa. Nainen kertoi, että lavalla hänelle tehtiin asioita, joista ei oltu sovittu etukäteen. Keskiviikkona 27-vuotias nainen kertoi Helsingin Sanomille vastaavanlaisista kokemuksista.

Eräs messuille osallistunut esiintyjä kertoi IS:lle myös keskiviikkona eräästä lava-avustajasta, joka kertoi messuilla, ettei hänen kanssaan keskusteltu lavaesityksen sisällöstä etukäteen. Tiedossa ei ole, onko kyse samasta henkilöstä, jota IS tai HS haastatteli.

Perjantaina useana vuonna vapaaehtoiseksi ilmoittautunut Kristian Grönberg kertoi Helsingin Sanomille, että messuilla ei ole yhtenäistä käytäntöä suostumuksen varmistamisesta vapaaehtoisilta.

Koko vyyhden aikana messujen järjestäjät ovat hiljenneet lähes kokonaan julkisuudessa.

Maanantaina ”Sexhibitionin järjestäjät” lähettivät IS:lle sähköpostitse nimettömän kommentin, jonka mukaan ”kaikkien vapaaehtoiseksi lava-avustajaksi yleisöstä haluavien kanssa keskustellaan aina ennen esitystä”.

– Keskustelussa varmistetaan henkilön vointi lavalle mennessään, ja että henkilö ymmärtää täysin mihin on ryhtymässä ja mitä lavalla tapahtuu, mikä on artistin ehdotus esityksen kulusta ja sisällöstä, sekä mikä on lavalla käytettävä aika, ”järjestäjät” kirjoittivat.

Useista yhteydenotoista huolimatta Ilta-Sanomat ei ole tämän jälkeen tavoittanut tapahtuman tuottajaa Terhi Westerbergia kommentoimaan viikonlopun tapahtumia.

Messujen järjestämisestä vastaa nykyisin Landscape Oy -niminen yritys. Yrityksen vastuuhenkilöihin lukeutuva Jyrki Peltonen kieltäytyi kommentoimasta viikonlopun tapahtumia kolmesta yrityksestä huolimatta.

Tapahtuman päälavan juontajina toimineet Janica Kortman ja Tony Hällfors kieltäytyivät IS:n haastatteluista. IS:n tietojen mukaan päälavan juontajat kyselivät vapaaehtoisia lava-avustajia esityksiin viikonlopun messuyleisöistä.

Useat tärkeät kysymykset ovat yhä vailla vastausta. Suurin osa niistä koskee lava-avustajien suostumusta.

Käytiinkö lava-avustajien kanssa etukäteen keskustelu suostumuksesta ja esityksen sisällöstä kuten luvattiin? Tarkastettiinko lava-avustajien henkilöllisyys, entä päihtyneisyys ja oikeustoimikelpoisuus? Kuka suostumuskeskusteluista messuilla ylipäätään vastaa? Miten suostumuksen varmistamista avustajilta valvotaan?

Entä myöntävätkö järjestäjät, että viikonloppuna tässä selvästi epäonnistuttiin? Miten järjestäjät aikovat tulevaisuudessa parantaa toimintaansa, jotta messut todella olisivat turvallinen paikka kaikille?

Iso kysymysmerkki on myös se, mitä poliisin selvittämässä tapauksessa tapahtui. Poliisi kertoi IS:lle perjantaina, ettei tapauksen esitutkintakynnys ole vielä ylittynyt, vaan asia on edelleen poliisin esiselvityksessä.

Seksiin ja kaikenlaiseen seksuaaliseen toimintaan tarvitaan aina kaikkien osapuolien suostumus. Ensi vuonna muuttuvan seksuaalirikoslain mukaan seksi ilman suostumusta on aina raiskaus. Julkisuudessa esille tulleet epäkohdat ovat tästä näkökulmasta erittäin vakavia. Siksi olisikin äärimmäisen tärkeää, että tapahtumajärjestäjät selventäisivät, mitä messuilla viikonloppuna tapahtui.

Sexhibition-erotiikkamessuja järjestettiin aikoinaan Helsingin Jäähallissa. Sittemmin messujen pitopaikaksi on vakiintunut Kaapelitehdas. HS:n mukaan viime viikonlopun tapahtuman kokonaiskävijämääräksi arvioitiin 5 000–6 000 henkeä.

Tapahtuman verkkosivuilla kerrotaan, että ensi vuoden messut järjestetään jälleen lokakuussa. Nähtäväksi jää, kuinka moni haluaa enää osallistua tuleville messuille.

Suomen suurimpana erotiikkamessutapahtumana järjestäjillä on vastuu määritellä ja näyttää, mitä turvallinen ja suostumuksellinen seksi on. Jos kävijöiden rajoja on rikottu, eikä järjestäjä suostu tunnustamaan virhettään, ei tämänkaltaiselle messulle kuulu olla Suomen tapahtumakentällä enää paikkaa.