Norjassa jää nyt kiinni venäläis­vakoojia, mutta Suomessa on hiljaista – miksi?

Pekka Toveri luottaa suomalaiseen vastavakoiluun.

Norjassa on syksyn aikana pidätetty useita Venäjän kansalaisia, jotka ovat lennättäneet droneja epäilyttävissä paikoissa. Lennokkihavaintoja on tehty muun muassa öljy- ja kaasukenttien sekä lentoasemien läheisyydessä.

Tromssan yliopiston brasilialainen professori paljastui venäläiseksi agentiksi ja otettiin kiinni.

Myös Suomessa kansalaiset ovat raportoineet lennokeista kriittisen infrastruktuurin läheisyydessä, mutta poliisihallituksen mukaan niitä ei ole varmuudella todettu esimerkiksi vieraan valtion vaikuttamiseksi.

Julkisuudessa ei ole tänä vuonna ollut tietoja myöskään venäläisten vakoilijoiden jäämisestä kiinni Suomessa.

Mistä on kyse? Eikö venäläisiä kiinnosta Suomi vai eikö suomalainen vastavakoilu toimi yhtä tehokkaasti kuin Norjan?

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp Pekka Toveri uskoo hiljaisuuden johtuvan kahdesta syystä.

– Ensimmäinen on se, että jos oletetaan että Venäjä valmistelee jotain hybridikampanjaa, on se tehokkaampi Norjassa kuin Suomessa. Siellä on yksi eurooppalaisen energiantuotannon painopisteistä, Toveri sanoo.

– Toinen syy voi olla se, että Suomessa on yleensä ollut se linja, että viranomaiset eivät juuri pidä meteliä näistä asioista. Jos joku jää kiinni, asia tutkitaan ja jos on aihetta, hänet toimitetaan rajan ylitse.

Toverin mukaan kylmän sodan aikana oli tapana, että vastapuolta ei nöyryytetä tarpeettomasti, jos sen vakoojat paljastuvat.

– Ehkä Norjassa on muutettu politiikkaa, hän pohtii.

Toveri ei usko siihen, että suomalainen vastavakoilu ei olisi tehtäviensä tasalla.

– Kyllä minä luotan entisiin kollegoihini.

Suomessa vastavakoiluun osallistuvat poliisi, suojelupoliisi (Supo) ja maanpuolustuslaitos.

Epäilyttävien dronehavaintojen tutkiminen on poliisin vastuulla, Suposta muistutetaan.

– Suojelupoliisin vastuulla on valtiollisen vakoilun torjunta. Tietoomme ei ole tullut toistaiseksi Supon toimialaan viittaavia droonihavaintoja, mutta vaihdamme tietoa poliisin kanssa jatkuvasti. Tiedustelun näkökulmasta katsottuna droonien merkitys ei ole kovin suuri, koska valtiollisilla toimijoilla on muita tehokkaampia keinoja saada tietoa, Supo vastaa sähköpostitse.

Supon määritelmän mukaan Norjassa brasilialaisena professorina esiintynyt venäläinen on niin sanottu illegaali.

– Tyypillisesti illegaalit ovat pitkän ja perusteellisen koulutuksen saaneita tiedustelu-upseereita, joille on luotu täydellinen ulkomaalaisen henkilön identiteetti.

Supo korostaa, että illegaalioperaatiot voivat kestää jopa vuosikymmeniä, sillä heidän tehtävänsä on sulautua täydellisesti ympäröivään yhteiskuntaan.

– On hyvin tiedossa, että Venäjän tiedustelupalvelut käyttävät illegaaleja osana tiedustelutoimintaansa. Tällaisten tapausten paljastuminen on Pohjoismaissa harvinaista.