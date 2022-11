Surullisten tapahtumien pimeys on laskeutunut Savonlinnaan. Pimeys oli myös Savonlinnan seurakunnan torstai-iltaisen suruhartauden teemana.

Kuusi kuollutta nuorta ja neljä sairaalahoidossa. Kolme liikenneonnettomuutta samalla tieosuudella vuoden sisällä. Yksi nuori löytyi pari viikkoa sitten menehtyneenä Mertalasta.

Surullisten tapahtumien pimeys on laskeutunut Savonlinnaan. Pimeys oli myös Savonlinnan seurakunnan torstai-iltaisen suruhartauden teemana.

Hartaudessa puhunut kasvatuksen työalan kappalainen Antti Rahikainen luetteli tilaisuuden alussa tiistai-iltana auto-onnettomuudessa olleiden viiden nuoren sekä pari viikkoa sitten yllättävästi menehtyneen nuoren nimet. Liikenneonnettomuudessa menehtyi kaksi parikymppistä nuorta.

– Hyvät ystävät, tiistai-illan pimeydessä sattunut onnettomuus on järkyttänyt meitä syvästi. Monen mielessä on ollut ajatus, miksi jälleen on käynyt näin? Miksi niin monen nuoren elämän on täytynyt päättyä aivan liian aikaisin? Viime aikoina sattuneet monet nuorten kuolemaan johtaneet tilanteet saavat meidät hämmennyksiin.

Edellinen suruhartaus pidettiin Savonlinnassa heinäkuun lopussa. Tuolloin menehtyi samalla tieosuudella kolme parikymppistä nuorta.

– Onnettomuudet ovat pysäyttäneet. Meillä on mielessä paljon kysymyksiä, mutta niin kovin vähän vastauksia. Meillä on mielessä myös paljon erilaisia tunteita: Järkytystä, surua ja ikävää, hämmennystä ja ehkä vihaakin. Kaikki ne tunteet ovat sallittuja. Suru ja ikävä tarvitsevat aikaa, kappalainen puhui.

– Viimeaikaiset onnettomuudet laittavat meidät tilanteeseen, jossa paljon tuttua ja turvallista on särkynyt. Suru koskettaa erityisesti kodeissa ja ystäväpiirissä. Suru koskettaa myös laajasti alueemme asukkaita.

Rahikainen muistutti, että Jumala loi valon pimeän keskelle.

– Pimeässä, keskellä surua, meidän ei tarvitse kenenkään yrittää yksin kulkea. Saamme luottaa siihen, että meillä on ympärillä muita, jotka kulkevat kanssamme samaa matkaa. Meitä kutsutaan olemaan toinen toistemme tukena. Samalla saamme luottaa siihen, että myös Jumala kulkee meidän rinnallamme.

Teema jatkui Psalmi 23:n sanoin: Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani.

Suruhartauteen kokoontui noin puolensataa henkilöä. Paikalla oli paljon nuoria. Ulkona halattiin ja itkettiin, kappelissa oli aistittavissa musertava suru.

Kappalainen rukoili jokaiselle surevalle avuksi niitä ihmisiä, jotka voivat tukea heitä surussa.

– Anna voimaa, että jaksaisimme tästä päivästä eteenpäin päivän kerrallaan.

Moni kantaa tällä hetkellä huolta lasten ja nuorten jaksamisesta ja hyvinvoinnista.

– Korona-aika on vaatinut kaikilta voimia ja erityisesti nuoriimme se on jättänyt monenlaisia jälkiä. Rukoilemme lasten ja nuorten elämään mielekästä tekemistä, kavereita ja ystäviä mukaan tärkeisiin kasvun vuosiin. Rukoilemme turvallisia aikuisia ohjaamaan lasten kasvua.

Päätösvirtenä oli virsi 600:

” Suo, Herra, toivon kynttilöiden loistaa,

” Tyyneksi, lämpimäksi liekki luo

” Valaiset pimeän, voit pelot poistaa

” Jää keskellemme, Kristus, rauha tuo!

Kynttilöitä onnettomuuspaikalla.

Torstai-iltana niin sanotulla Mertalan suoralla olevalla onnettomuuspaikalla loisti pimeydessä kymmenien muistokynttilöiden meri.

Seurakunnan työntekijät olivat suruhartauden jälkeen käytettävissä keskustelua varten. Seurakunta tarjoaa muutenkin keskusteluapua ja sielunhoitoa.

Savonlinnan kaupunki järjesti torstaina suruliputuksen, samoin ammattiopisto Samiedun kampus, jonka opiskelijoita liikenneonnettomuudessa oli mukana.

Oppilaitoksessa on järjestetty opiskelijoille ja henkilöstölle kriisiapua. Samiedun opiskelijahuollon henkilöstö jalkautui onnettomuuden jälkeen opiskelijoiden pariin. Tukitoimintaa jatketaan niin kauan kuin opiskelijat ja henkilöstö sitä tarvitsevat.

Oppilaitos esittää syvän osanoton omaisille, läheisille, opiskelukavereille, henkilöstölle sekä kaikille surua kokeville. Oppilaitoksen tiedotteessa toivotaan, että ihmisen kunnioittavat omaisten, opiskelijoiden ja henkilöstön rauhaa käydä surua läpi ja heille annetaan aikaa surun käsittelemiseen.

Myös Savonlinnan paikalliset (Savonlinnan Kriisikeskus) ja valtakunnalliset palvelut (Mieli ry) ovat kaikkien käytettävissä.