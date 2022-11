Jyrki Lehtolan kolumni: Ammattianarkisti Suvi Auvisen pahin vihollinen on työläinen

Anarkistien tulevaisuudessa näkyvä ja kuuluva työnteko tulee siirtää kauemmaksi anarkistin elinpiiristä, mielellään työleireille, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Autoilijoita sekä töölöläisiä on vain yhdenlaisia: pahoja, itsekkäitä ihmisiä eli kuten anarkisti Suvi Auvinen Twitterissä kysyi: ”Herättääkö mikään vähemmän empatiaa kuin ’töölöläinen autoilija’?”, mihin vastaus on tietysti ”Kansanmurhaaja melkein, mutta ei kuitenkaan!”.

Töölöläisistä poiketen anarkisteja on kahdenlaisia.

Osa hiiviskelee kellareissa, mumisee mystisiä lauseita, suunnittelee kaikkea jännää, kunnes äiti huutaa, että tuu Eetu syömään, täällon sun suosikkia, kesäkurpitsaa tyhjyydessä.

Osa anarkisteista on julkisuuskipeämpiä. Ne ovat brändänneet itsensä anarkisteiksi päästäkseen nopeasti jonnekin, jossa ei ole anarkiaa, kaaosta, vaan rahaa, lepoa, rauhaa ja kaikkea sitä kivaa, mitä itse haluaa siellä, missä haluaa ja milloin haluaa.

Suomalaisanarkisteista tunnetuin on kana.

Konsulttitoimisto Ellun Kanojen Suvi Auvinen on itsensä ”ammattianarkistiksi” esittelevä asiantuntija, joka ”ajattelee työkseen” ja jonka ammatillisiin vahvuuksiin kuuluu mm. ”tulevaisuuskuvan rakentaminen”.

Poliisit ovat historiallisesti olleet anarkistien vihollisia, koska poliisit edustavat systeemiä, jonka anarkisti haluaa kumota. Toisin on silloin, jos anarkisti on kana, joka on myös vasikka, eräs luonnon sekä yhteiskunnan pienistä, suurista ihmeistä.

Anarkisti Auvinen otti keskiviikkoaamuna tuohtuneisiin anarkistikätösiinsä puhelimen, jonka akkumateriaaleja lapsiorjat olivat louhineet terveydestään välittämättä, kiitos ihanat. Puhelimellaan Auvinen kuvasi Helsingin Hämeentien pyöräkaistan pätkää, koska työläiset ja muut alemmat oliot olivat pysäköineet sinne työmaan lähelle autojaan.

Otettuaan kuvan anarkisti lisäsi maailman rikkaimman miehen Elon Muskin vaikutusvaltaa lähettämällä Muskin omistamaan Twitteriin kuvan Hämeentiestä. Kuvan Auvinen varusti tekstillä, jossa paheksui sitä, että sama kohta pyöräkaistaa muuttuu joka aamu parkkipaikaksi siitä huolimatta, että pyöräilevällä anarkistilla voi olla kiire rakentamaan itselleen parempaa tulevaisuuskuvaa.

Tekstiin Auvinen oli tägännyt Helsingin poliisin eli yleiskielellä anarkisti kanteli väärin pysäköidyistä autoista poliisille.

Jos jollekin käy joskus niin ikävästi, että myöhästyy Ellun Kanojen presentaatiosta, jossa Suvi Auvinen rakentaa tulevaisuuskuvaa, tällainen se on:

Kaikki on tulevaisuudessa helpompaa ilman työläisiä. Työläisillä on usein äänekkäitä työmaita, joissa työtä tehdään. Työmaille tuodaan materiaaleja autoilla, joiden aikataulut loukkaavat anarkistien pyöräilyaikatauluja.

Siksi työn on muututtava.

Tulevaisuudessa näkyvä ja kuuluva työnteko tulee siirtää kauemmaksi anarkistin elinpiiristä, mielellään työleireille, joista työn tulokset kuljetetaan öisin ilmavirran mukana niille kuuluville paikoille ilman, että työnteko haittaa ammattianarkisteja, joiden työ ei näy, kuulu, vaikuta mihinkään, merkitse mitään.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.