Näin kouluissa ja päiväkodeissa valmistaudutaan kriisitalven yllätyksiin

Sähkökatkot saattavat estää ruoan valmistamisen päiväkodeissa ja kouluissa joinakin päivinä ensi talvena. Ilta-Sanomat kysyi, miten kaupungeissa on valmistauduttu energiakriisin alla yllättäviin tilanteisiin.

Energiakriisin vuoksi talven sähkökatkoihin valmistaudutaan Suomen kouluissa ja päiväkodeissa ympäri maan. Ilta-Sanomat kysyi muutamasta Suomen suurimmasta kaupungista, miten lapsille saadaan oppilaitoksissa ruokaa, jos sähköt ovat poikki.

Muun muassa Helsingin koulujen, päiväkotien ja seniorikeskusten ruoka- ja puhtauspalveluista vastaava Palvelukeskus Helsinki on varautunut ylipäätään erilaisiin häiriötilanteisiin vararuoalla kahdesta neljään päiväksi. Sähkökatkojen varalta ruokaa on varastossa yhdestä kahteen päiväksi.

– Olemme varanneet toimipaikkoihin sellaisia ruokia, joita voi tarjoilla myös sähkökatkojen aikana, esimerkiksi leipää, juustoa, hedelmiä, kasviksia, juureksia, mehua ja täysjyvämuroja, yksikönjohtaja Aulikki Johansson kirjoittaa sähköpostiviestissään.

Lyhytkestoisissa tunnin tai parin sähkökatkoissa ruokailun ajankohtaa voidaan siirtää. Silloin voidaan myös hyödyntää sillä hetkellä kylmäsäilytyksessä olevia tuotteita, kuten vihanneksia, mehukeittoa ja maitoa, yksikönjohtaja kertoo. Jos sähkökatko on etukäteen tiedossa, vaikutuksia voidaan ennakoida ja tehdä koulujen ja päiväkotien ruokapalveluihin muutoksia.

– Riippuen sähkökatkoksen laajuudesta, ajankohdasta ja kestosta voimme mahdollisesti muuttaa hiukan ruokailuaikataulua tai tehdä muita vastaavia järjestelyjä toimipaikkakohtaisesti. Lähtökohtana kuitenkin on, että kaikille on tarjolla vähintään retkievästyyppinen ateria, Johansson kuvailee.

Palvelukeskus Helsingin yksikönjohtajan mukaan sähkökatkon aikana päiväkodeissa tehdään puhtauspalveluissa vain akuutit siivoustoimenpiteet, jotta työturvallisuus tai päiväkodin toiminnan turvallisuus eivät vaarannu.

Ilta-Sanomat yritti tavoittaa Helsingissä varautumisesta vastaavia kommentoimaan asiaa myös puhelimitse. Kiireisiin vedoten Palvelukeskus Helsinki vastasi toimittajan kysymyksiin kuitenkin vain sähköpostilla.

Turussa valmiussuunnitelmia laaditaan parhaillaan.

– Esimerkiksi koulurakennuksessa siivotaan, tehdään kiinteistönhoitoa ja valmistetaan ruokaa. Jokainen toimiala miettii omaa valmistautumistaan, kertoo Arkean palvelujohtaja Sari Silén.

Arkea vastaa Turun koulujen ja päiväkotien ruokapalveluista sekä osasta siivouspalveluja. Silén kertoo, että viime viikon keskiviikkona Kerttulin päiväkodissa testattiin muun muassa, miten kiinteistönhoito ja ruokapalvelut toimivat parin tunnin sähkökatkon aikana.

– On paljon vaihtoehtoja, mihin aikaan päivästä sähkökatko on. Se vaikuttaa palveluntuotantoon. Palveluntuottajana toivomme, että meillä on ennakkoon tietoa, jotta voimme valmistautua. Hankalinta on ennakoimattomat tilanteet, Silén sanoo.

Myös suunnittelemattomiin sähkökatkoihin varaudutaan. Parhaillaan Arkeassa pohditaan, miten Turun koululaisille ja päiväkoteihin saadaan lämmintä ruokaa, jos sähkökatko osuu vaikkapa aamupäivään.

– Pitääkö olla jotain ruokaa, mitä pystytään nopeasti valmistamaan vai pitääkö mennä jo aamuyöllä laittamaan ruokaa, jos tiedetään, milloin sähkökatko on. Ruokalistaa ideoidaan parhaillaan.

Silénin mukaan Arkeassa pyritään siihen, että Turun kouluihin ja päiväkoteihin saadaan lämmintä ruokaa myös sähkökatkotilanteessa.

– Se riippuu, miten sähkökatkot rytmittyvät päivään, että onko katko esimerkiksi seitsemästä yhdeksään. On meillä ajatuksia myös siitä, että mitä kaapista löytyy, jos ruokaa ei pystytä lämmittämään.

Kaupungeissa ja kunnissa valmistaudutaan nyt siihen, että varastoissa on riittävästi ruokaa, jota ei tarvitse lämmittää, jos sähkökatko osuu pahaan aikaan.

Toistaiseksi Turun kouluihin ja päiväkoteihin ei ole valmista kriisiajan ruokalistaa, mutta se on työn alla.

– Aina kouluissa on leipää, näkkileipää, salaattia ja maitoa. Nyt mietimme asiaa yhdessä asiakkaiden kanssa ja kehitämme valmiutta paremmaksi.

Tampereen koulujen ja päiväkotien ruokailusta vastaavalla Pirkanmaan Voimialla on tehty alustavia suunnitelmia sähkökatkojen varalle, mutta asiasta sovitaan vielä tarkemmin kaupungin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa.

– Jos päiväkodissa on kahden tunnin sähkökatko aamupäivällä, jolloin ruokaa valmistetaan, välipalat tarjotaan ensin ja lämmin ruoka myöhemmin, kun ruoka on pystytty kuumentamaan tai valmistamaan loppuun, kertoo Voimian tuotantojohtaja Tuija Silvan ateriatuotannosta ja tuotannon ohjauksesta ja kehityksestä.

Voimialla välipalat ovat pääasiassa sellaisia, jotka voidaan ottaa tarjolle ilman lämmittämistä. Nyt pohditaan, poistetaanko ruokalistoilta kriittisinä talvikuukausina sellaiset välipalat, jotka vaativat lämmittämistä, kuten ohukaiset, Silvan kuvailee.

Monen päiväkodin ruoka tulee nykyään keskuskeittiöiltä.

Tuotantojohtajan mukaan kriittiset hetket koulujen ja päiväkotien ruokailujen järjestämisen kannalta ovat tunnit aamuyhdeksästä yhteen iltapäivällä.

– Jos sähkökatko tulee sille välille, silloin pitää päiväkodissa ottaa välipala käyttöön.

Kriittisimmät hetket sähkön riittävyyden kannalta koittavat kovimpien pakkasten aikaan tammi-, helmi- ja maaliskuussa, Silvan uskoo. Tampereella energianyrkki kokoontui ensimmäisen kerran pohtimaan sähkökatkoihin valmistautumista viime viikon torstaina, tuotantojohtaja sanoo.

– Pidemmän sähkökatkon kannalta pitäisi olla ruokaa, jota pystytään syömään kylmänä. Lyhyiden sähkökatkojen kohdalla toimitaan niin, että ruoka tarjotaan toisena ajankohtana, kun sähköt on saatu takaisin. Jos tämä sopii tilaaja-asiakkaille.

Pirkanmaan Voimialla on vararuokaa toimituspoikkeamien varalle: esimerkiksi päiväkoteihin puurohiutaleita, tonnikalaa ja riisiä, kiisselijauhoa, maissimuroja ja hedelmäcoctaileja.

Varastot eivät kuitenkaan auta silloin, kun ruokaa ei pystytä sähköjen puutteessa laittamaan. Kylmiössä on kuitenkin aina maitoa ja leipää, Silvan vakuuttaa.