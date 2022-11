Parikymppisellä Jessellä oli hengenvaarallinen tapa, jota hänen ystävänsäkin kauhistelivat. Eräänä kesäiltana se johti kamalaan tragediaan.

Elokuussa 2015 poliisi pysäyttää lauantaiaamupäivällä Eurassa epäilyttävän auton. Puhallustestissä mittari värähtää törkeän rattijuopumuksen verran.

Kuljettaja on vuonna 1996 syntynyt paikallinen nuori mies. Hänen nimensä on Jesse. Hän on vasta 18-vuotias, juuri ajokortin saanut.

Jesse määrätään sakkoihin, ehdolliseen vankeuteen ja puoleksi vuodeksi ajokieltoon.

Se ei ole nuoren euralaisen ensimmäinen rikos. Jesse on jo poliisin vanha tuttu.

Muutama kuukausi ennen rattijuopumusta Jesseä kannettiin ulos paikallisesta kuppilasta. Pihalla hän nappasi terassilta tuopin ja räsäytti lähellä olleen auton tuulilasiin.

Jälkeen päin Jesse kertoo, ettei muista tapahtumasta mitään.

Lasi helähtää säpäleiksi myös saman vuoden syyskuussa Porissa, jossa viiden hengen joukkio murtautuu sisään vanhaan kartanoon.

Humalaisen sakin jäljiltä paikalle jää kasa ympäriinsä heiteltyjä tavaroita sekä kadonneet meripihkakorut.

Jesse istuu teon aikana autossa kartanon pihalla, mutta oikeus katsoo hänen syyllistyneen törkeän varkauden avunantoon.

Samalla Jessen asunnosta löytyy kannabiskasvi, jota hän myöntää polttaneensa.

Se ei pysäytä Jessen päihteiden käyttöä. Vuoden 2017 lopulla viranomaiset kantavat kahteenkin otteeseen hamppupuskia ulos Jessen asunnosta.

Alkoholin ja huumeiden rinnalla Jessellä on toinenkin hengenvaarallinen tapa: humalassa kaahailu.

Vuoden 2018 syyskuussa 21-vuotiaan euralaisen auto napsahtaa nopeustutkaan valtatiellä Nakkilassa. Nopeutta Jessellä on lähes 160 kilometriä tunnissa satasen alueella.

Ajokielto rapsahtaa jälleen, tällä kertaa vuodeksi.

Kiinni jäädessään Jesse on kuljettanut autoa jo valmiiksi ilman ajo-oikeutta. Se ei ole häntä aiemminkaan pidätellyt.

Parikymppinen Jesse on kärynnyt toistuvasti ratista, vaikka kortti on ja pysyy kuivumassa. Eräällä noista kerroista hän on kurvaillut euralaiskoulun urheilukentän nurmen rullalle.

Muutakin vahinkoa Jesse jättää jälkeensä. Tammikuussa 2019 hän aiheuttaa tuhoa euralaisgrillillä. Pari vuotta aiemmin poliisi on joutunut raudoittamaan Jessen tämän vastusteltua kiinniottoa rikottuaan Eurassa asuinkiinteistön alaoven lasin.

Tammikuussa 2018 Jesse kuulee suru-uutisen. Hänen kaverinsa on kuollut ulosajossa.

Jesse ryhtyy juomaan rankasti. Jossain vaiheessa päivää hän päätyy paikalliseen kauppaan, johon hänellä on jo valmiiksi porttikielto.

Oluthyllylle päästessään paikalle tulee myös kaksi kaupan työntekijää. Jesse uhkaa tappaa heidät ja paiskaa sanojensa vahvikkeeksi olutpakkauksen lattialle.

Sen jälkeen hän poistuu maksamatta paikalta käsissään olutlaatikko ja kannu lasinpesunestettä.

Saman vuoden kesällä Jesse käy kaljavarkauksilla myös Säkylässä.

Varkaudet eivät rajoitu vain alkoholiin. Kesällä 2019 Jesse nappaa euralaisesta tavaratalosta uudet kengät ja kävelee ne jalassaan kassan ohi.

Kuukausi myöhemmin Jesse ajelee torstai-iltana euralaisen anniskeluravintolan ympäristössä. Hän on jälleen liikkeellä ilman ajolupaa.

Alkoholia Jessellä on veressä reilusti yli kahden promillen verran.

Pahin oli kuitenkin vasta edessä.

Jesse kuvasi kännykkällään kesken ajon kaahatessaan kohtia kotia lauantai-iltana. Näkymä Jessen autosta juuri ennen kuin kaikki pimeni.

Lauantaina 9. heinäkuuta 2022 Jesse on juonut jälleen koko päivän.

Takana on pitkä ryyppyilta ympäri Euraa. Jesse päättää lähteä kotiinsa nukkumaan. Ennen lähtöä hän viestittelee vielä tyttöystävänsä kanssa.

”En kyl tykkää et ajat itte autoo kännissä”, naisystävä kirjoittaa huolestuneena.

Jessen vastaus on tylyn lakoninen.

”Jos ei kuulu ni oon sairaalas tai rhuoneel (ruumishuoneella).”

Viimeisen viestinsä kumppani lähettää Jesselle puoli kahdeksalta illalla.

”Voitko pliis olla nätisti ja et tee mitään tyhmää ni ei tarvi ettii sua sairaalasta tai rhuoneelta.”

Puoli yhdentoista aikaan Jesse kurvailee Harjavallantiellä kohti kotiaan. Auto heittelehtii kaistalta ja pientareelta toiselle.

Tien päältä Jesse lähettää tyttöystävälleen vielä yhden viestin. Siinä on kuva hänen ajamansa Audin mittaristosta. Vauhtia on 180 kilometriä tunnissa.

Tämän kuvan Jesse lähetti tyttöystävälleen kotimatkaltaan.

Jessen edellä maantien reunassa kulkee valkoinen mopoauto kyydissään kaksi euralaista nuorta. 16-vuotias poika on noutanut lähiseudulla asuvan 13-vuotiaan tyttöystävänsä ajelulle kotiinsa.

He eivät koskaan pääse perille.

Nuorenparin matkanteko päättyy yllättäen kovalla vauhdilla rinnalle hyökänneeseen harmaaseen Audiin.

Jesse on päättänyt lähteä ohittamaan heitä pientareen puolelta. Humalainen päähänpisto on tuomittu epäonnistumaan.

Jessen auto osuu hirvittävällä voimalla heiveröiseen mopoautoon.

Mopoauto tuhoutui täysin tunnistamattomaksi törmäyksessä.

Mopoauton keula löydettiin viereiselle niitylle viskautuneena.

Poliisin esitutkinnan kuvamateriaali paljastaa rujolla tavalla törmäyksen voiman onnettomuuspaikalla. Musta laatikko on merkkinä tiessä kohdasta, johon nuoret viskautuivat törmäyksessä.

Näkyä todistaneiden mukaan pieni kulkuneuvo hajoaa kuin räjähtäen kappaleiksi. Molemmat nuoret paiskautuvat ulos autosta suoraan tielle.

16-vuotias poika kuljetetaan vakavasti loukkaantuneena sairaalahoitoon. 13-vuotias tyttö kuolee kolaripaikalle.

Jesse löydetään paikalta hoipertelemassa sekavana. Hän itse on selvinnyt vahingoitta.

”Ne taisivat molemmat kuolla”, Jesse toteaa tyttöystävälleen puhelimessa.

Euran tuhoisa kolari on vain yksi viime aikojen monista nuoria kuolonuhreja vaatineista liikenneonnettomuuksista.

Viimeksi marraskuun alussa Savonlinnassa kuoli kaksi parikymppistä nuorta ja kolme loukkaantui, kun auto suistui tieltä kovalla vauhdilla päin puuta.

Pelkästään tuolla samalla tieosuudella on tapahtunut vuoden sisään kolme vakavaa nuorten liikenneonnettomuutta. Kuolonuhreja niissä on ollut yhteensä viisi. Kaikkiin onnettomuuksiin on liittynyt raju tilannenopeus.

Lisaksi nuorten kuolonkolareita on tapahtunut kuluneen vuoden aikana muun muassa Turussa, Vantaalla, Suomussalmella ja Järvenpäässä. Ylinopeutta on ollut monessa niistäkin mukana.

– Ylinopeudet ovat nuorten kuolemaan johtaneissa liikenneonnettomuuksissa yksi iso riskitekijä, suunnittelija Hanna Rutila Liikenneturvasta toteaa.

Hirveä mopoautokolari järkytti satakuntalaista Euran kuntaa. Turmapaikalle tuotiin paljon kynttilöitä.

Ikävä ilmiö näkyy synkällä tavalla myös poliisin tilastoissa.

Vuosien 2015–2021 välillä epäillyt törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ovat rajussa kasvussa jokaisessa ikäluokassa 15–20-vuotiaiden kohdalla.

17-vuotiailla epäiltyjä liikenneturvallisuuden vaarantamisia havaittiin viime vuonna 342. Luku on 3,5-kertainen vuoden 2015 määrään verrattuna.

18-vuotiailla vastaavia epäiltyjä rikoksia raportoitiin vuonna 2021 lähes 500, mikä on noin kolmannes enemmän kuuden vuoden takaiseen.

Poliisi pitää kehityssuuntaa hyvin huolestuttavana.

– Onnettomuuden sattuessa kovalla nopeudella seuraukset ovat sen mukaiset, kuten vakavia loukkaantumisia ja jopa kuolemia, poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta vastaa.

Vaikka aikuiset kaasuttelevat yhtä lailla liikenteessä, nuorten kohdalla ikä tekee osaltaan piikkiä onnettomuustilastoihin.

– Nuorilla kokemattomuus ja kehitysvaiheeseen kuuluva kypsymättömyys saattaa lisätä riskinottoa ja omien kykyjen ylilyöntejä, Hanna Rutila sanoo.

Poliisin mukaan erityisesti nuoret mieskuskit ovat tilastojen valossa alttiimpia impulsiivisuuteen ja näin ollen myös liikennerikkomuksiin.

– Tämä näkyy varsinkin silloin, kun kyydissä on muita nuoria ja kuski haluaa näyttää muille ajoneuvossa olijoille taitojaan tai autonsa suorituskykyä, Heikki Kallio summaa.

Kaahailu harvemmin on ainoa vaaraelementti nuorten kuolonkolareissa, vaan usein riskitekijät kasaantuvat.

– Turvavöitä ei käytetä, jolloin seuraukset onnettomuuksissa ovat usein kohtalokkaat. Usein kuljettajan ajokyky on heikentynyt päihteiden vuoksi. Taustalla voi olla myös esimerkiksi väsymystä tai itsetuhoisuutta, Hanna Rutila sanoo.

Poliisin näkyviä keinoja ylinopeuksiin puuttumisessa ovat muun muassa ajokieltoon määräämiset ja ajoneuvon takavarikoinnit. Rankemmissa rikoksissa voidaan käyttää myös kovempia pakkokeinoja, kuten vangitsemisia.

” ”Päihderiippuvaisten ja toistuvasti rattijuopumuksiin syyllistyneiden osalta hoitojärjestelmää on syytä kehittää.”

Heikki Kallio poliisista toteaa ajokielloilla olevan tehoa silloin, kun niitä noudatetaan ja kuljettaja ottaa opiksi.

Kaikki eivät ajokieltoja kuitenkaan noudata. Jesse oli yksi heistä.

Heidän kohdallaan poliisin menetelmät loppuvat kesken.

– Päihderiippuvaisten ja toistuvasti rattijuopumuksiin syyllistyneiden osalta hoitojärjestelmää on syytä kehittää entisestään yhteiskunnassa. Tämä on sosiaali- ja terveystoimijoiden tehtävä, joille poliisi ohjaa kyseiset tapaukset, Heikki Kallio kertoo.

Joillakin nuorilla liikennerikollisuus on todellinen ongelma. Poliisin näkökulmasta suunnitteilla oleva ajokorttiuudistus ei tulisi helpottamaan tilannetta.

Eduskunta on käsittelemässä ehdotusta ikäpoikkeusluvan poistamisesta ajokorttilaista. Jatkossa jokainen 17-vuotias voisi saada henkilöauton ajoluvan huoltajan suostumuksella. Nyt 17-vuotiaan ajokortti vaatii erityisluvan.

– Poliisin toive olisi, ettei ikäpoikkeusluvasta luovuttaisi, vaan tiukennettaisiin sen ehtoja nykyisestä. Lisäksi tulisi ehkä pohtia tiukempaa seuraamisjärjestelmää, jossa kiinnitettäisiin huomioita liikennerikoksiin syyllistyneen kykyyn toimia liikenteessä erityisesti psyykkisesti, Poliisihallituksen Heikki Kallio sanoo.

Marraskuun 1. päivä Jesselle langetettiin Euran mopoautokolarista poikkeuksellinen tuomio.

26-vuotias Jesse Juhani Miikkael Nieminen määrättiin 11 vuoden vankeusrangaistukseen taposta ja tapon yrityksestä. Lisäksi Nieminen tuomittiin törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja lievästä vahingonteosta.

Jesse Juhani Miikkael Nieminen Satakunnan käräjäoikeudessa, jossa Euran kuolonkolaria käsiteltiin lokakuun alkupuolella. Marraskuun 1. päivä hänet tuomittiin 11 vuodeksi vankeuteen muun muassa taposta ja tapon yrityksestä.

Monen huulilla ovat olleet Euran traagisten tapahtumien jälkeen samat kysymykset: Olisiko tämä kaikki voitu välttää? Miksi hän sai jatkaa hengenvaarallista kaahailuaan? Miksi jälleen yksi nuori ihmishenki menetettiin turhaan?

Jessen välinpitämätön tapa hurjastella humalassa tiedettiin, jos ei koko Eurassa, niin ainakin hänen kaveripiirissään. Yksi Jessen kanssa turmapäivänä iltaa viettänyt tuttava puhui siitä myös kuulusteluissa kolarin jälkeen.

– Onnettomuus oli vain ajan kysymys, tuttava totesi poliisille.