Toimitusjohtaja käytti kahvilansa nuorta työntekijää seksuaalisesti hyväkseen

Miehen hieronta meni intiimiksi.

Naistyöntekijäänsä seksuaalisesti hyväksi käyttäneen toimitusjohtajan sekä tämän yrityksen saama tuomio pysyi ennallaan Helsingin hovioikeudessa.

Mies sai kolmen kuukauden ehdollisen vankeustuomion seksuaalisesta hyväksikäytöstä, työturvallisuusrikoksesta ja työsyrjinnästä. Miehen yritys, joka sittemmin on ajautunut konkurssiin, sai tuhannen euron yhteisösakon.

Mies pyöritti kahvilaa Helsingissä. Miehelle tuli työharjoitteluun nuori nainen, joka havitteli elämänsä ensimmäistä työpaikkaa.

Nainen tutustui kahvilatuotteiden tekemiseen ja muutamia kertoja illalla hän auttoi toimitusjohtajaa kahvilan sulkemisen jälkeen siivoamisessa. Ainoastaan siivoamisesta nainen sai palkkaa.

Kahdella siivoamiskerralla mies tarjoutui hieromaan naista olkapäistä, reisistä, selästä, alavatsasta ja lantiosta. Ainakin toisella kerralla mies pyysi naista riisumaan päällysvaatteet päältään, jolloin hän hieroi ja hyväili naista takapuolesta. Mies myös suuteli naista selkään sekä koski tämän intiimialuetta alushousujen päältä.

– On selvää, ettei kyseinen käyttäytyminen ole ollut työnantajalta asianmukaista, kuten on myös selvää, että sukupuolielimien alueelle tapahtunut koskettelu ja selän suuteleminen on ollut henkilökohtaista koskemattomuutta loukkaavaa, oikeus kirjoitti.

Mies myös kouri naista takapuolesta työpaikalla sekä useilla kerroilla kosketti ja halaili häntä.

Mies ja tämän yritys joutuvat maksamaan naiselle yhteisvastuullisesti 3 500 euron kärsimyskorvaukset. He joutuvat korvaamaan myös naisen noin 600 euron ansionmenetykset sekä tämän noin 2 000 euron oikeudenkäyntikulut.

Rikokset tapahtuivat maaliskuussa 2019.

Helsingin hovioikeus antoi ratkaisun torstaina.