Valkeakosken taposta epäillään SM-tason ampujaa ja hänen poikaansa – kuolonuhri pelätty velanperijä

IS:n tietojen mukaan ampumiseen johtaneen välienselvittelyn taustalla oli aiemmin tapahtunut toinen väkivallanteko.

Pirkanmaan käräjäoikeudessa vaaditaan torstaina vangittavaksi 59-vuotiasta ja 20-vuotiasta miestä taposta ja tapon yrityksestä epäiltynä. Vangitseminen liittyy maanantai-iltaiseen väkivallantekoon Valkeakoskella.

IS:n tietojen mukaan henkirikoksesta epäillyt ovat isä ja poika. Isä on pitkäaikainen aseharrastaja ja menestynyt ampumaurheilussa ainakin SM-tasolla asti.

Ammuskelu tapahtui Valkeakoskella Niementien rekkalevikkeellä noin puoli kahdeksan aikaan maanantai-iltana.

Kaksi autoseuruetta tapasi toisensa ennalta sovitusti välienselvittelyn merkeissä. IS:n tietojen mukaan tapaamisen taustalla oli toinen, jo aiemmin tapahtunut väkivallanteko ja siihen liittyvät erimielisyydet.

Rikospaikka sijaitsee etäämmällä reilun 20 000 asukkaan kaupungin asutuksesta.

IS:n tietojen mukaan isä ja poika olivat kahdestaan toisessa autoseurueessa.

Isommassa autoseurueessa puolestaan oli poliisin mukaan viisi henkilöä.

Poliisin mukaan välienselvittely eteni nopeasti väkivaltaiseksi, jonka seurauksena isän ja pojan autoseurueesta käytettiin asetta.

Ampumisessa henkensä menetti viisihenkisen autoseurueen kolmekymppinen jäsen. Toinen samaan seurueeseen kuulunut mies loukkaantui ja joutui sairaalahoitoon.

IS:n tietojen mukaan asetta käytti poika. Poliisi tiedotti keskiviikkona, että tekovälineet ovat poliisin hallussa.

Ammuskelun kuolonuhri on IS:n tietojen mukaan kolmekymppinen väkivaltarikollinen, jolla on taustaa pahamaineisena velanperijänä. Lisäksi mies on toiminut yrittäjänä Tampereella.

Hänet tuomittiin kesällä 2020 käräjäoikeudessa 4,5 vuoden vankeuteen muun muassa panttivangin ottamisesta, törkeästä vapaudenriistosta sekä kahdesta pakottamista seksuaaliseen tekoon.

Rikoskokonaisuudessa mies oli yhdessä rikoskumppaninsa kanssa ottanut panttivangin velanperinnän takia.

Pirkanmaan käräjäoikeus käsittelee torstaina epäiltyjen vangitsemista.

Valkeakosken ammuskelutapaus tuli poliisin tietoon, kun paikan ohi kulkenut sivullinen näki loukkaantuneen miehen rekkalevikkeellä, meni paikalle ja hälytti apua.

Torstaina poliisi tiedotti, että tapahtumien kulku on vielä osin epäselvä. Rikospaikka sijaitsee etäämmällä kaupungin asutuksesta.

Kaikki tapahtumaan osalliset ovat virkavallan mukaan pirkanmaalaisia.