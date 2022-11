Teemu Laajasalon kolumni: Veisimmekö tänä pyhäinpäivänä ylimääräisen kynttilän hautausmaalle?

Moni asia, joka elämässämme nyt on hyvää, on seurausta aiempien sukupolvien uhrauksista, piispa Teemu Laajasalo kirjoittaa.

Kuolema on maailmanloppu. Se on yhden ihmisen maailman loppu, vaikka muiden maailma jatkaakin kulkuaan. Toisaalta se on hetkellinen maailmanloppu myös kaikkein lähimmille omaisille. Kun rakkaimman elämä lakkaa, myös oma elämä tuntuu lakkaavan. Toisen elämän loppuminen lopettaa myös oman halun elää.

Jokaisen ihmisen elämä päättyy kuolemaan. Toiset menetykset muistetaan mittavammin. Sodassa kuolleita kutsutaan sankarivainajiksi. Sanalla sankarivainaja ei tarkoiteta sinällään sodassa sankaruutta osoittanutta. Sillä ei tarkoiteta erityisistä rintamalla suoritetuista tehtävistä annettua julkista arvostusta nauttivaa vainajaa. Sankarivainaja on vainaja, joka on kuollut meidän muiden puolesta.

Vielä 80 vuotta sotiemme jälkeen muistamme sodissamme kaatuneita erityisellä kunnioituksella. Muiden puolesta menehtyminen tekee ihmisestä sankarin riippumatta hänen muista ansioistaan tai heikkouksistaan.

Vaikka kaikista kuolleista on puhuttava hyvää, sankarivainajista huomaamme puhuvamme erityisen hyvää. Taistelu, joka on koitunut sankarivainajan kohtaloksi, on ollut taistelu toisten puolesta.

93 563 pääosin nuorta elämää lakkasi viime sodissamme. Sankarivainajien maailmanloppujen kertautuvuus perheiden ja omaisten elämien tuhoutumisina on ollut moninkertainen.

Tänä pyhäinpäivänä muistellessamme omia läheisiämme käydään Euroopassa jälleen sotaa. Kuvat uutisvirrassa tekevät meille kaikille raadollisen todelliseksi sen, minkä puolesta sankarivainajamme ovat taistelleet. Kuunnellessamme kertomuksia kotiaan puolustavista ukrainalaisista, heidän hädästään ja huolestaan, muistamme vahvemmin, minkä hinnan Suomen sankarivainajat ovat aikanaan maksaneet. Moni asia, joka elämässämme nyt on hyvää, on seurausta aiempien sukupolvien uhrauksista. Sanat isänmaalle annetusta uhrista ovat muuttuneet kuluvana vuonna perinnepuheesta ajankohtaisaiheeksi.

Tänä pyhäinpäivänä viemme vanhan tavan mukaan kynttilöitä rakkaidemme haudoille. Se on hyvä tapa. Kynttilän viemällä kiitämme ja muistamme rakkaitamme. Jokainen marraskuun pimeydessä palava kynttilä on merkki yhdestä ainutlaatuisesta elämästä.

Olisiko tänä pyhäinpäivänä erityinen syy varata yksi ylimääräinen kynttilä mukaan hautausmaalle? Voisimmeko me kaikki viedä sen ylimääräisen kynttilämme oman lähihautausmaamme sankarihaudoille? Kiitokseksi, muistoksi ja merkiksi.

Pyhäinpäivänä kirkkomaat täyttyvät kynttilöistä ja kirkkosalit nimistä. Jokaisessa Suomen seurakunnassa luetaan nimeltä mainiten kaikki vuoden aikana kuolleet. Heistä ei ilmoiteta vain lukumäärää tai mittaluokkaa, vaan jokaisen oma nimi. Merkiksi ihmisen ainutlaatuisuudesta.

Kristinuskon sankarivainaja on Jeesus. Kirkon opetuksen mukaan Hän kuoli kaikkien muiden puolesta, tarjotakseen kotimaan taivaassa. Kynttilöiden valon ja nimien lukemisen lisäksi pyhäinpäivän kirkoissa kuulee lohdutuksen siitä, että kristinuskon sankarivainaja on voittanut taisteluista suurimman, kuoleman.

Hyvää pyhäinpäivää!

Kirjoittaja on Helsingin piispa.