HS: Seksimessujen vieras joutui tahtomattaan osallistumaan seksiaktiin yleisön edessä

Naisen mukaan hänen suostumustaan seksuaalisiin tekoihin ei erikseen varmisteltu, eikä esityksen sisältöä käyty läpi.

Seksimessuja on järjestetty Helsingissä jo parinkymmenen vuoden ajan. Kuva vuodelta 2007 Helsingin jäähallista.

Sexhibition-erotiikkamessuilla ensimmäistä kertaa vieraillut 27-vuotias nainen kertoo Helsingin Sanomille joutuneensa tahtomattaan seksuaalisiin tekoihin. Lavalla esiintynyt naistanssija oli pyytänyt naista avustajakseen lavalle.

– Hän vain valitsi minut yleisöstä. En nostanut kättäni tai mitään. Sitten työntekijä tuli takakautta ja kysyi haluaisinko mennä lavalle, nainen kertoo HS:lle.

Naisen mukaan häneltä ei kysytty ennen lavalle menoa mitään muuta, eikä esimerkiksi suostumusta seksuaalisiin tekoihin erikseen varmisteltu. Myöskään esityksen sisältöä ei käyty etukäteen läpi.

Naisen mukaan tilanne lavalla eteni nopeasti hyvin fyysiseksi. Esiintyjä oli muun muassa nuollut avustajan rintoja, suudellut häntä ja ”käskenyt” häntä antamaan suuseksiä. Nainen oli kieltäytynyt suuseksistä.

– Luulin että roolini avustajana olisi tuolissa istumista ja vähäistä lempeää kosketusta esiintyjän kanssa, nainen sanoo.

Helsingin Kaapelitehtaalla järjestetyistä messuista nousi kohu viikonloppuna, kun avustajana toisessa esityksessä toimineen naisen toimintakunto herätti huolta silminnäkijöissä ja myöhemmin sosiaalisessa mediassa. Huolta herätti erityisesti vapaaehtoisen humalatila, ymmärsikö hän mitä tapahtui ja oliko hän antanut tapahtumille suostumuksensa.

Helsingin poliisi kertoi tiistaina Ilta-Sanomille, että asiasta on tehty poliisille rikosilmoitus. Poliisi on kirjannut aiheesta ulkopuolisen henkilön tekemän sekalaisilmoituksen ja käynnistänyt tapauksesta esiselvityksen, jossa selvitetään, onko tapauksessa syytä epäillä rikosta.

Toinen messuille osallistunut nainen kertoi tiistaina Ilta-Sanomille osallistuneensa yleisöstä valittuna avustajana kahden ammattilaisesiintyjän ohjelmanumeroon.

Naisen mukaan esityksen alussa naisesiintyjä tuli istumaan hänen syliinsä. Hän kertoo, että seuraavaksi miesesiintyjä harrasti hänen kanssaan oraaliseksiä.

– Sen jälkeen nainen retuutti minua kaulasta pitkin lavaa kuin koiraa perässä.

Naisen mukaan toinen esiintyjistä kysyi häneltä kesken esityksen vointia.

– Nyökyttelin ja sanoin, että olen ok.

Nainen ei kokenut, että hänen rajojaan olisi rikottu. Häntä jäi kuitenkin mietityttämään se, että miesesiintyjä tuli harrastamaan hänen kanssaan oraaliseksiä ilman, että asiasta naisen mukaan keskusteltiin etukäteen.

– Jos asiasta olisi kysytty etukäteen, olisin saattanut kieltäytyä.

HS:n haastattelema nainen kertoo, että hänet lavalle saattanut työntekijä oli häntä portaissa vastassa kysymässä, onko kaikki hyvin. Nainen kertoo, ettei osannut tehdä tilanteessa muuta kuin vastata myöntävästi, minkä jälkeen hänet ohjattiin wc-tiloihin puhdistautumaan.

IS:n haastattelema nainen puolestaan kertoo, että järjestäjät huolehtivat hänestä esityksen jälkeen hyvin.

– Takahuoneessa kysyttiin useita kertoja olenko ok ja heikottaako minua. Sain vettä ja limpparia, eikä minua päästetty lähtemään ennen kuin vakuutin, että olen ok.

Naisen mukaan häneen ei fyysisesti sattunut esityksen aikana, eikä hän kokenut oloaan erityisen epämukavaksi.

– En koe, että minua olisi pakotettu mihinkään, mutta minulle ei annettu tilaisuutta kertoa suostumustani lavalla tapahtuneisiin asioihin.

Naisen mielestä vapaaehtoisten lava-avustajien kanssa olisi pitänyt käydä etukäteen perusteellinen keskustelu siitä, millaisesta esityksestä on kyse. Käden nostaminen yleisössä ei hänen mukaansa ole riittävä tapa suostumuksen varmistamiseksi.

– Olisi ollut ihan eri asia, jos kyse olisi ollut sylitanssista. Jos kyse on itse aktista, niin kyllä se vaatisi nimen paperiin. Nyt tilanne on pitkälti sana sanaa vastaan.

Järjestäjä kommentoi kuohuttaneita tapahtumia Ilta-Sanomille maanantaina sähköpostitse. Sen jälkeen IS ei ole tavoittanut tapahtuman järjestäjiä.

Järjestäjän mukaan lava-avustajien kanssa käydään perusteellinen keskustelu ennen lavalle nousemista. Sekä HS:lle ja IS:lle puhuneiden naisten kertomukset ovat ristiriidassa tämän kanssa.

– Keskustelussa varmistetaan henkilön vointi lavalle mennessään, ja että henkilö ymmärtää täysin mihin on ryhtymässä ja mitä lavalla tapahtuu, mikä on artistin ehdotus esityksen kulusta ja sisällöstä, sekä mikä on lavalla käytettävä aika, järjestäjä sanoo.

– Tämä keskustelu käydään ennen esitystä painottaen sitä, että lava-avustajalla on missä kohtaa tahansa mahdollisuus keskeyttää osuutensa ja poistua lavalta, tai osoittaa muutoin henkilökunnalle, mikäli haluaa esityksen osaltaan keskeytettävän. Tämä on selvää myös esiintyjille.

Järjestäjän mukaan tapahtuman arvoihin kuuluu ”ehdottomasti sekä muiden että jokaisen omien rajojen kunnioittaminen”.