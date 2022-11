Erotiikkamessuilla viime viikonloppuna esiintynyt ammattilainen kertoo huolestuneensa julkisuudessa esille nousseista epäkohdista messuilla.

Sexhibition-erotiikkamessuilla esiintyneen seksialan ammattilaisen mukaan uutiset lava-avustajien kokemuksista ovat herättäneet huolta alan sisällä. Ilta-Sanomien haastattelema naisesiintyjä kommentoi messutapahtumia nimettömänä yksityisyytensä suojaamiseksi.

Nainen kertoo kiinnittäneensä huomiota yleisöstä poimittuihin lava-avustajiin messuilla jo viikonlopun aikana. Nainen seurasi lauantaina messuilla muiden esiintyjien esityksiä omien esityksiensä välissä.

– Kiinnitimme kollegojen kanssa huomiota siihen, että yleisölle ei kerrottu tai avattu sitä, mistä lava-avustajien kanssa sovittiin ennen esityksiä. Osan kohdalla tuli katsojana sellainen olo, että onkohan tuolla lavalla nyt kaikki ok ja onko näistä asioista sovittu etukäteen.

– Suostumuksesta olisi pitänyt kommunikoida myös yleisön suuntaan, jotta kaikilla olisi ollut sellainen olo, että esitystä voi hyvällä omalla tunnolla katsoa.

Nainen kertoo huolestuneensa kollegoidensa kanssa erään esityksen lava-avustajan voinnista. Naisen ystävä keskusteli lava-avustajan kanssa esityksen jälkeen. Kyseessä ei ole tapaus, josta on tehty poliisille rikosilmoitus.

– Eräs kollegani keskusteli lava-avustajan kanssa jälkikäteen. Henkilö kertoi, ettei hänen kanssaan keskusteltu lavalla tapahtuneista asioista etukäteen.

Ilta-Sanomat uutisoi tiistaina lava-avustajana toimineesta 23-vuotiaasta naisesta, jonka mukaan keskustelua suostumuksesta tai esityksen sisällöstä ei käyty etukäteen. Helsingin Sanomat uutisoi keskiviikkona 27-vuotiaasta naisesta, joka joutui messuilla seksuaaliseen tilanteeseen, johon häntä ei valmisteltu millään tavalla.

Naisesiintyjä ei osaa kommentoida, kuinka monien lava-avustajien kanssa keskusteluja suostumuksesta ja esitysten sisällöistä on käyty tai jätetty käymättä. Messujärjestäjät vakuuttivat maanantaina IS:lle, että vapaaehtoiseksi lava-avustajaksi yleisöstä haluavien kanssa keskustellaan aina ennen esitystä.

– Selkeästi messuilla keskustelemamme lava-avustajan kertoman perusteella voidaan olettaa, että kaikkien kanssa näitä keskusteluja ei ole käyty, esiintyjä toteaa.

IS ei tavoittanut messujen järjestäjiä keskiviikkona kommentoimaan tapahtumia.

IS:n haastattelema esiintyjä esiintyi messuilla lauantaina. Hän hyödynsi esityksessään vapaaehtoisia, mutta heidän roolistaan oli naisen mukaan keskusteltu ja sovittu etukäteen, eikä henkilöitä valittu lavalle yleisön joukosta. Osaan messuilla nähtyihin esityksiin lava-avustajat valikoituivat yleisön joukosta.

Naisen mukaan hänen esityksissään ei haluttu hyödyntää yleisöstä poimittuja lava-avustajia.

– Olimme sopineet etukäteen malliemme kanssa siitä, mitä voimme tehdä ja mitä emme voi tehdä. Haluaisin uskoa, että jokainen eettisesti tätä työtä tekevä ammattilainen haluaa varmistua siitä, että lava-avustaja antaa suostumuksen esityksen sisältöön, eikä luota sokeasti vain järjestäjiin.

Naisen mukaan ammattilaisesiintyjien olisi helppo varmistaa ja sopia lava-avustajien kanssa suostumuksesta ja rajoista myös niissä tapauksissa, joissa lava-avustajat poimitaan mukaan esityksiin yllättäen yleisön joukosta.

– Ammattilaisen näkökulmasta suostumuksen ja siihen liittyvien asioiden varmistaminen on aika helppoa, koska ammattilaisena tiedämme, mitä esitykseen kuuluu. On hirveän helppo kysyä avustajalta mitä saa tehdä ja mikä on ok. Ja ammattilainen osaa mukauttaa esitystä sen mukaan, mikä sopii avustajalle.

Seksimessuilla esiintyneen naisen mukaan tuntemukset messuista ovat olleet jälkikäteen ristiriitaiset. Helsingin Kaapelitehtaalla järjestetyt messut juhlivat 30-vuotista taivaltaan viikonloppuna.

Nainen kertoo olevansa pahoillaan ilmi tulleista epäkohdista, mutta pitää tärkeänä julkista keskustelua suostumuksesta.

– Toivon, että järjestäjät ottaisivat vastuuta ja nostaisivat käden pystyyn virheen merkiksi, jos mokia on tapahtunut. Kyse on kuitenkin Suomen suurimmista erotiikkamessuista, eikä tällaisia asioita pitäisi jättää huomioimatta.