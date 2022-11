Onnettomuusautoa kuljetti 18-vuotias tyttö, jonka poikaystävä menehtyi myös ulosajossa.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan Savonlinnan tiistaisessa onnettomuudessa kuoli nuori pariskunta. Autoa ajoi 18-vuotias tyttö, etupenkillä istui hänen parikymppinen poikaystävänsä.

Poliisi ei ole vahvistanut tietoa.

Takapenkillä olleet kolme nuorta kuljetettiin sairaalahoitoon.

Savonlinnalainen Tanja Yin toi keskiviikkona aamupäivällä kynttilän onnettomuuspaikalle, Mertalan risteyksen lähellä valtatie 14:n varrella olevan koivun juureen.

Toinen menehtyneistä nuorista oli Yinin entinen oppilas Talvisalon yläkoulusta.

Onnettomuusauto oli lähtenyt Miekkoniementien risteyksen suunnasta kohti Punkaharjua, kiihdyttänyt muutaman sadan metrin matkalla ja ajautunut sitten jostakin syystä vasemmalle ajokaistalle.

Sen jälkeen auto oli törmännyt katuvalotolppaan, joka oli pitkin pituuttaan ojassa, ja päätynyt lopulta koivun kylkeen.

Onnettomuuspaikka sijaitsee kaksien liikennevalojen välissä suoralla osuudella.

Onnettomuuspaikalle tuotiin kynttilöitä pitkin päivää keskiviikkona. Katuvalopylväs katkesi juurta myöten auton törmättyä siihen.

Tapahtumapaikalla keskiviikkona ollut nuori kertoi kilpa-ajosta. Poliisi ei ole vahvistanut kilpa-ajoa, mutta kertoi kuljettajan ajaneen tämänhetkisen tiedon mukaan huomattavaa ylinopeutta ennen onnettomuutta.

Tanja Yin sanoo tuntevansa suurta huolta nuorten asenteista.

– Kotona on kolme teiniä, joista yksi on autokoulussa. Uhkarohkeudesta liikenteessä on pitänyt pitää puhetta.

Kaahaaminen pitäisi Yinin mukaan saada jotenkin kuriin.

Hän toivoo, että nuoret ottaisivat viimeistään nyt opiksi ja viittaa myös muihin vuoden sisällä tapahtuneisiin nuorten liikenneonnettomuuksiin ja tapaturmaisiin kuolemiin.

– Nuorilla tuntuu olevan tarve kilpailla siitä, kuka uskaltaa ajaa kaikista kovimpaan. Kuvitellaan, että ollaan teräsmiehiä ja -naisia, joille ei käy kuinkaan.

Keskiviikkona päivällä onnettomuuspaikalle tuotiin kynttilöitä. Paikalla pysähtyi lenkkeilijöitä.

Miekkoniemellä asuva mies kertoi, että nuorilla on tapana arki-iltaisin ajaa Kyrönsalmen ja Laitaatsalmen siltojen välillä kilpaa.

– Porukka on melko pieni ja heillä on vanhoja ja siten ei niin turvallisia autoja. Poliisipartiot eivät tilannetta rauhoita, sillä nuoret viestittelevät liikenneseurannasta toisilleen. Hillitsisiköhän menoa se, että valvontakameroihin asennettaisiin kamerat. Nuoret kuvittelevat olevansa kuolemattomia, savonlinnalaismies pohti.

Kasvatuksen vastuukappalainen Antti Rahikainen Savonlinnan seurakunnasta sanoi nuorten kuolemien aiheuttavan järkytystä laajalti niin omaisissa, nuorissa kuin seutukunnassakin.

Onnettomuuspaikalle ilmestyi keskiviikon aikana kynttilöitä.

Kasvatuksen kappalainen Antti Rahikaisen mukaan monella on huoli Savonlinnan seudun lasten ja nuorten voinnista ja pärjäämisestä. Seurakunta järjestää torstai-iltana Talvisalon kappelissa suruhartauden.

– Seurakunnan työntekijät ovat kaikkien niiden tukena, joita tämä onnettomuus on koskettanut ja järkyttänyt. Olemme Savonlinnan seudulla viime kuukausina ja viime viikkoina menettäneet useita rakkaita nuoria.

Seurakunta järjestää Talvisalon kappelissa torstaina suruhartauden.

– Haluamme muistaa onnettomuuden uhrien lisäksi myös heitä ja rukoilla kaikkien seutumme lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja pärjäämisen puolesta. Huoli heistä on suuri.

Hartaudessa on paikalla seurakunnan työntekijöitä henkilökohtaista keskustelua varten.

Rahikaisen mielestä nuoret eivät hahmota elämän haurautta. Kokeillaan rajoja uhkarohkeasti.

– Vanhemmilla ja kasvattajilla on mahdollisuus vaikuttaa nuorten asenteisiin. Nuoret pitäisi saada ymmärtämään se, että elämä voi olla ohi pienessä hetkessä.

Juttua korjattu 2.11.2022 kello 17.10. Onnettomuusauto oli lähtenyt Miekkoniementien risteyksestä, ei Mertalan risteyksen suunnasta, kuten jutussa aiemmin luki.