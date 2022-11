Kommentti: Suomi saa suojaa Naton ydin­aseista – puhe omasta aktiivisesta roolista niiden käyttäjänä on löysää spekulaatiota

Suomi voisi ehkä antaa ilmatukea Naton ydinaseoperaatioille, mutta siitäkin pitäisi sopia erikseen puolustussuunnitelmien valmistelussa, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Suomi on Naton tarkkailijajäsen. Meidän edustajamme Antti Kaikkonen pääsi liittokunnan puolustusministerikokouksessa Brysselissä lokakuussa kaikkiin Naton pöytiin – paitsi ydinasesuunnitteluryhmän eli NPG:n kokoukseen. Ovi sinne avautuu vasta täysjäsenyyden myötä.

Naton ydinasevaltiot ovat Yhdysvallat, Britannia ja Ranska, joiden hallussa on Naton strateginen pelote. Lisäksi Yhdysvallat on sijoittanut noin sata ei-strategista B61-ydinpommia Belgiaan, Hollantiin, Saksaan, Italiaan ja Turkkiin. Tämä vastuunjako Naton ydinpelotteessa on ollut voimassa vuodesta 1968.

Yhdysvaltain B61-ydinpommeja kuljettavat niin sanotut kaksikäyttöiset taistelulentokoneet, joihin voidaan integroida sekä tavanomaisia aseita että ydinaseita. Viimeksi mainittujen integrointi koneisiin vaatii teknisten muutosten lisäksi myös lentäjien koulutusta ja erityistä ohjelmistoa koneiden tietojärjestelmään.

Ydinasesuunnitteluryhmässä ovat mukana kaikki Naton jäsenmaat lukuun ottamatta Ranskaa. Ydinasepuolustusta suunnittelevat siis myös ne Nato-maat, joiden maaperällä tai sukellusveneissä ei ydinaseita ole.

Iltalehden hiljattain julkaisemien arvioiden mukaan Suomen olisi ”hieman vaikeaa osallistua yhteisen ydinpuolustuksen suunnitteluun, jos omalta maalta puuttuu ydinasevalmius kokonaan”.

Iltalehti on spekuloinut mahdollisuudella integroida B61-ydinpommit Suomeen vuosikymmenen puolivälistä alkaen toimitettaviin Lockheed Martin F-35A -hävittäjiin. Näin lentäjämme voisivat tositilanteessa käyttää ydinaseita.

Iltalehden spekulaatio levisi Yhdysvaltoihin, ja valitettavasti myös Venäjä käytti sitä propagandistisesti hyväkseen. Spekulaatio on tuomittu höpöpuheeksi arvovaltaisilta tahoilta, ja hyvistä syistä.

Nato perusti ydinasesuunnitteluryhmän eli NPG:n vuonna 1967, juuri ennen B61-pommien sijoittamista Eurooppaan. Liittokunnan ydinaseettomat jäsenet ovat osallistuneet sen työhön alusta saakka. Ei siinä ole mitään kummallista.

Täysjäsenenä Suomi keskustelee NPG:ssä muun muassa ydinaseiden käytöstä, eskalaation hallinnasta ja kaikista ydinpelotteeseen liittyvistä asioista. Myös ydinaseriisunnasta ja niiden leviämisen estämisestä, jotka ovat Suomen turvallisuuspolitiikalle tärkeitä teemoja.

Pohjoisen Euroopan puolustusta suunnitellaan parhaillaan Naton päämajassa. Suomi ja Ruotsi otetaan jo suunnittelussa huomioon, mutta molempien maiden rooli ja velvoitteet voidaan vahvistaa vasta täysjäsenyyden alkaessa.

Natolla ei olisi mitään sotilaallista järkeä tarjota Suomelle ydinaseita. Niitä tuskin kannattaisi sijoittaa tai ennakkovarastoida lähelle potentiaalisen vastustajan rajaa ja lyhyen kantaman asevaikutuksen ulottuviin. Eikä Suomi ole niitä myöskään pyytämässä, vaikka valtionjohto ei olekaan asettanut ennakkovaraumia Nato-jäsenyydelle.

Suomen ja Ruotsin pääministerit Sanna Marin ja Ulf Kristersson ovat todenneet, ettei kumpikaan maa kiellä ydinaseiden sijoittamista alueelleen rauhan aikana.

Ilmoitus siitä, etteivät Suomi ja Ruotsi salli ydinaseiden sijoittamista alueelleen olisi voitu tulkita haluksi tehdä myönnytyksiä Venäjälle. Se olisi erityisen vahingollista juuri nyt, kun Venäjä esittää epäsuoria uhkauksia ydinaseiden käytöstä. Se olisi heikentänyt Suomen ja Ruotsin asemaa ja myös Naton pelotteen uskottavuutta.

Suomi voisi ydinaseiden sijoittamisen asemasta saada tukitehtäviä Naton mahdollisissa ydinaseoperaatioissa sota-aikana. Siitä pitäisi sopia erikseen, kun Naton puolustussuunnitelmat lyödään lukkoon.

Ydinaseisiin ja pelotteeseen perehtynyt tutkija Tony Salminen pohtii aihetta The Ulkopolitist -verkkojulkaisussa tähän tapaan:

”Ydinasejärjestelyiden sijaan Suomi voisi osallistua Naton niin kutsuttuun SNOWCAT-ohjelmaan (Support of Nuclear Operations With Conventional Air Tactics). Se antaa ydinaseettomille jäsenmaille mahdollisuuden osallistua liittouman ydinaseoperaatioihin tukitehtävien roolissa. Suomen kohdalla ohjelmaan liittyminen tarkoittaisi mahdollisesti ilmatuen antamista Suomen omilla hävittäjillä ja Naton ydinaseistettujen lentokoneiden suojaamista Venäjän ilmavoimilta ja -torjunnalta.”

Tämä olisi Suomelle paljon realistisempi rooli kuin ilmavoimiemme F-35-koneiden aseistaminen ydinpommein.

Yhdysvaltain strategiset B-52-pommituskoneet harjoittelivat Etelä-Koreassa vuonna 2016. Koneita suojasivat eteläkorealaiset F-15-hävittäjät ja Yhdysvaltain F-16-koneet.

Kokonaisuutta pohtiessa Suomi saa ilman muuta hyötyä, kun se pääsee läntisen ydinasesateenvarjon suojaan. Kynnys aseellisen voiman käyttöön Suomea vastaan nousee erittäin korkeaksi.

Suomen ainoa sotilaallinen uhka, Venäjä, ei kuitenkaan tällä hetkellä ole rationaalisesti toimivan johdon käsissä. Vladimir Putin on arvaamaton ja häikäilemätön – ja valmis ottamaan valtavia riskejä. Emme voi tietää, kuinka uskottavana hän pitää Naton turvatakuita ja ydinpelotetta.

Iltalehden arvion mukaan Suomen F-35-hävittäjien varustaminen ydinasein vääntäisi Kremlille rautalangasta, ettei tänne kannata tulla.

Ei Suomeen kannata muutenkaan hyökätä. Oma puolustuksemme on kunnossa, ja Suomi on valmistautunut juuri sellaiseen sotaan, jota Venäjä käy Ukrainassa. Sota ei ole sujunut Venäjältä kovin hyvin, ja sen materiaaliset voimavarat ja talous heikentyvät viikko viikolta.

Kaiken lisäksi Naton ydinasevaltioilla on arsenaaleissaan paljon tehokkaampia ja kauemmas kantavia ydinasejärjestelmiä kuin vapaasti putoavat B61-pommit, jotka pitäisi toimittaa kohteeseensa vastustajan ilmapuolustuksen vaikutusalueella. Ohjuksissa on Naton ydinasepelotteen uskottavin voima, ei lentopommeissa.