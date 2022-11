Yhdessä Suomen kaupungissa on ollut selvästi parhain Eurojackpot-onni – katso, löytyykö kotikuntasi listalta

Loimaalle on mennyt Eurojackpotissa yhteensä 125 miljoonan euron edestä suuria, yli 100 000 euron voittoja.

Yli 100 000 euron voitto on osunut Eurojackpotissa yhteensä 124 Suomen kuntaan.

Suomen onnekkaimmat kunnat Eurojackpotissa ovat Loimaa, Siilinjärvi ja Teuva. Näille paikkakunnille on tullut täysi-ikäisten väkilukuun suhteutettuna eniten euroja Eurojackpotin suurvoitoista, Veikkauksen tilastoista selviää. Kaikkiin on myös osunut yksi tai useampi päävoitto.

Euromääräisesti kaikista onnekkain kunta on Varsinais-Suomessa sijaitseva Loimaa, jonne on osunut yli 125 miljoonan euron edestä suuria, yli 100 000 euron voittoja.

– Reilun 15 000 asukkaan kaupunki pomppasi kertaheitolla yhdeksi Euroopan onnekkaimmista Eurojackpot-paikkakunnista, kun siellä voitettiin kierroksella 6/2018 90 miljoonan euron päävoitto, joka oli tuolloin Eurojackpotin maksimipotti, Veikkauksen tiedotteessa kerrotaan.

Voiton nappasi viiden osuuden porukka, joka oli pelannut Loimaan Prismassa.

Loimaan Prismassa pelattiin 90 miljoonan euron päävoitto vuonna 2019.

Eikä Loimaan onni suinkaan loppunut siihen. Vuonna 2020 paikkakunnalle pamahti jälleen päävoitto, kun K-Citymarketissa pelannut henkilö nappasi itselleen 34,9 miljoonan euron voiton. Päävoittojen lisäksi Loimaalle on osunut kahdesti yli 100 000 euron voitto.

Jos Loimaan 125 miljoonan voittosumma jaettaisiin tasan kunnan täysikäisille asukkaille, saisi heistä jokainen 9 613 euroa. Seuraavaksi onnekkaimpien kuntien Siilinjärven ja Teuvan täysikäisille asukkaille voittopoteista riittäisi 5 668 ja 5 190 euroa.

Onnekkaimpien kärkikymmenikköön mahtuvat myös Akaa, Kristiinankaupunki, Keitele, Janakkala, Savonlinna, Jämsä ja Juva.

Siilinjärvelle on tullut asukaslukuun suhteutettuna reilusti eniten suuria yli 100 000 euron voittoja, kaikkiaan 53 kappaletta.

Syy löytyy Siilinjärvelle vuonna 2019 osuneesta 91,9 miljoonan euron päävoitosta, joka on edelleen suurin Suomeen osunut Eurojackpot-voitto. Voitto osui nimittäin 50 pelaajan porukalle.

Ennätysvoiton lisäksi Siilinjärvelle on osunut Eurojackpotista noin 609 000 euron voitto vuonna 2018 ja 272 000 euron voitto vuonna 2015.

Toisella sijalla voittojen määrässä on 12 voiton Akaa, jonne tuli 7,3 miljoonan euron päävoitto vuonna 2014. Voitto osui 10 osuuden työporukalle.

Eurojackpotin kymmenenvuotisen historian aikana Suomeen on osunut päävoitto 21 kertaa ja suuria yli 100 000 euron voittoja lähemmäs 500 kappaletta.

Eniten päävoittoja on tullut Espooseen, kaikkiaan neljä kertaa. Loimaan lisäksi myös Tampereelle on osunut kaksi päävoittoa, molemmat vieläpä vuonna 2017. Tampereelle on myös kertynyt määrällisesti eniten yli 100 000 euron voittoja, yhteensä 145 miljoonan euron edestä.

Suurin Suomen kunta, jonne ei ole osunut yhtään yli 100 000 euron voittoa on noin 45 000 asukkaan Järvenpää.

Ison voiton osuessa paikkakunnalle pelaaminen siellä piristyy Veikkauksen mukaan lähes poikkeuksetta ainakin joksikin aikaa.

Pelaamisinnokkuuden kasvuun vaikuttavat voiton suuruus ja paikkakunnan koko: mitä pienempi paikkakunta, sitä enemmän voitolla on vaikutusta.

– On hyvin tavallista, että ohikulkijatkin pysähtyvät pelaamaan sellaisilla paikkakunnilla ja pelipaikoissa, jotka ovat saaneet erityisen onnekkaan maineen. Esimerkiksi sekä Eurojackpotissa että Lotossa ennätyspotit napannut Siilinjärvi on esimerkki paikkakunnasta, jossa kerrotaan monien ulkopaikkakuntalaistenkin haluavan kokeilla onneaan, Veikkauksen viestintäpäällikkö Pipsa Öhman kertoo.