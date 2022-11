Seksimessukohu nosti keskiöön suostumuksen – Iiris Suomela: lavatapahtumien pitää olla tiedossa etukäteen

Moni medialle puhunut Sexhibition-messujen osallistuja on kertonut, ettei lava-avustajien kanssa käydä aina etukäteen läpi, mitä lavalla tapahtuu.

Viikonlopun Sexhibition-messuilla syntynyt kohu on herättänyt runsaasti keskustelua suostumuksesta seksiin ja suostumuksen rajoista. Tiistaina yksi lava-avustaja kertoi Ilta-Sanomille, että häneltä ei kysytty suostumusta, eikä hänen kanssaan käyty etukäteen läpi asioita, joita lavalla tapahtuu.

– En ehtinyt esittää kysymyksiä, koska tilanne oli niin nopea. Minua jännitti, koska ilmaan jäi kysymysmerkki siitä, mitä tapahtuu. En voinut varautua etukäteen esityksen sisältöön.

Lava-avustaja ei liity tapaukseen, josta tehtiin Helsingin poliisille rikosilmoitus. Poliisille tehtiin rikosilmoitus tilanteesta, jossa selvästi humalassa ollut messuvieras osallistui seksiaktiin lavalla. Esitys lopetettiin kesken, ja nainen autettiin pois lavalta.

Julkisuudessa huolta herätti, tiesikö nainen, mitä lavalla tapahtuu ja suostuiko hän tilanteeseen.

Tapaus on poliisilla esiselvityksessä eli poliisi selvittää, onko syytä epäillä rikosta. Sexhibitionin järjestäjä on kommentoinut tapahtunutta hyvin niukasti. Järjestäjä ei vastannut keskiviikkona IS:n kysymyksiin.

Seksuaalirikoslaki muuttuu ensi vuonna. Jatkossa lain mukaan seksi ilman suostumusta on aina raiskaus. Kansanedustaja Iiris Suomela (vihr) sanoo, että suostumuksen pitää olla erityisen selkeä julkisessa esiintymisessä, koska siinä ei suostuta ainoastaan seksiin.

– Se on suostumus sekä tekoon että julkiseen esiintymiseen.

Kansanedustaja Iiris Suomelan mukaan osapuolilla on oltava selkeä käsitys, millä perusteella suostumuksen ajatellaan olevan voimassa.

Ennen valintaa eduskuntaan vuonna 2019 Suomela oli mukana Suostumus 2018 -kansalaisaloitekampanjassa. Suomela ei ota kantaa yksittäiseen tapaukseen, mutta kommentoi asiaa yleisellä tasolla.

Suomelan mukaan on ongelmallista, jos lavalla tapahtuvat asiat eivät ole tiedossa ennen lavalle nousemista.

– On todella tärkeää, että osapuolilla on selkeä käsitys siitä, millä perusteella suostumuksen seksiin ajatellaan olevan voimassa.

Lava-avustajana messuilla toiminut nainen sanoi IS:lle tiistaina, että hänen rajojaan ei rikottu esityksessä, mutta hänen mielestään lavan tapahtumista olisi pitänyt keskustella perusteellisesti etukäteen. Lava-avustajan mielestä käden nostaminen ylös yleisön joukossa ei ole riittävä osoitus suostumuksesta. Suomela on samaa mieltä.

– Jos kysytään, tuletko lavalle, ja ihminen nostaa käden ylös, on täysin pimennossa, mitä lavalla tapahtuu.

Helsingin Sanomat kertoi keskiviikkona, miten 27-vuotias nainen joutui Sexhibitionissa seksiaktiin tahtomattaan.

Suomela sanoo, että jos tapahtuman järjestäjät huomaavat virheitä, käytäntöjä pitää päivittää, jotta kaikkia osapuolia kohdellaan kunnioittavasti ja eettisesti. Hän myös muistuttaa, että suostumuksen voi perua koska vain myös lavalla.

– Suostumus yhteen asiaan ei tarkoita suostumusta kaikkeen.

Uudessa seksuaalirikoslainsäädännössä on nostettu esiin tekijöitä, joiden kanssa täytyy olla erityisen huolellinen suostumuksen varmistamisessa. Niihin kuuluvat muun muassa väsymys, ihmisen terveydentila ja päihtymys.

– Päihtymys ei suoraan estä suostumuksen antamista, mutta silloin täytyy olla erityisen huolellinen, Suomela sanoo.

Miten suostumuksesta voi sitten olla varma, jos toinen on päihtynyt?

– Varmin tapa on tietenkin esittää selkeä kysymys ja saada siihen selkeä vastaus.

Jos suostumusta ei ole tai siitä ei ole varma, varminta on keskeyttää teko. Viikonloppuna kohua herättänyt esitys päättyi ammattiesiintyjän toiveesta.

Suostumus 2018 -kampanjassa toiminut Suomela pitää tärkeänä, että suostumuksesta ja suostumuksen rajoista käydään keskustelua.

– Vielä viisi vuotta sitten, kun me too -keskustelu käynnistyi, tällaisia keskusteluja ei käyty. Hyvin yleinen ajattelutapa oli, että jos on leikkiin lähtenyt, leikki pitää kestää.

– Selkeästi suostumusperustainen kulttuuri on levinnyt aika laajalle, kun niin monen ihmisen reaktio on, että millä perusteella suostumus on päätelty.