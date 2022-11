Savonlinnan kuolonkolari on kolmas vakava turma samalla tiellä vuoden sisään – nämä seikat tapauksia yhdistävät

Kolme pahaa kolaria vuoden aikana.

Oopperajuhlista tunnetusta Savonlinnasta on tullut nuorille tapahtuneiden vakavien liikenneonnettomuuksien kaupunki.

Tuorein tapaus on tiistai-illalta.

Kaksi nuorta kuoli ja kolme nuorta loukkaantui, kun Volvo-merkkinen henkilöauto ajoi pois tieltä ja törmäsi puuhun. Kaikki uhrit ovat savonlinnalaisia nuoria.

Onnettomuus on kolmas vakava liikenneturma Savonlinnassa vuoden aikana. Yhdistävänä tekijänä on se, että kaikissa onnettomuuksissa on ollut nuoria kuljettajia ja kyyditettäviä. Myös tilannenopeutta on piisannut.

Heinäkuun lopussa kolme nuorta kuoli henkilöauton törmättyä liikennejakajaan Savonlinnan ohitustiellä. Onnettomuudesta selvisi hengissä auton kuljettaja.

Vuosi sitten marraskuussa henkilöauto katkesi kahtia rajussa risteyskolarissa Savonlinnassa. Autossa oli kolme ihmistä ja siihen törmänneessä autossa viisi. Ihmeen kaupalla he kaikki selvisivät hengissä.

Poliisi on antanut jonkin verran tietoa tiistai-iltana Savonlinnan itäpuolella sattuneen kolarin yksityiskohdista.

Tutkinnanjohtaja Jouni Väisänen kertoi keskiviikkoaamuna IS:lle, että onnettomuusautossa oli parikymppisiä nuoria. Surmansa saivat auton kuljettaja ja hänen vierellään istunut matkustaja.

Takapenkillä istui kolme nuorta. He selvisivät hengissä kolarista. Heidät vietiin sairaalahoitoon.

Onnettomuusauto on tutkinnanjohtajan mukaan yli 20 vuotta vanha Volvo. Auto romuttui pahoin törmäyksessä. Auton omistaja oli onnettomuusauton kyydissä.

Onnettomuusauto oli tulossa Savonlinnan keskustassa ja menossa Punkaharjun suuntaan. Auto ajoi tieltä Savonlinnantiellä Miekkoniemen ja Mertalan risteysten välisellä pitkällä suoralla, jossa on 60 km/h nopeusrajoitus.

Poliisin mukaan auto ajoi huomattavaa ylinopeutta. Auto suistui tieltä menosuunnassaan vasemmalle vastaantulevan kaistan yli ja törmäsi puuhun.

Nuorten seurue törmäsi henkilöautolla pylvääseen varhain lauantaiaamuna.

Heinäkuun viimeisenä lauantaina kaksi miestä ja yksi nainen saivat surmansa kovaa vauhtia ajaneen henkilöauton törmättyä pylvääseen Savonlinnan keskustaa kiertävällä ohitustiellä.

Kolmen nuoren aikuisen seurue oli aamuyön tunteina hankkimassa Kellarpellon kaupunginosasta kyytiä kotiinsa toiselle puolelle kaupunkia. He nousivat parikymppisen ikätoverinsa omistaman farmari-Volvon kyytiin.

Rantasalmentiellä lähellä Savonlinnan keskustaa Volvo ajautui ensin ajoratojen välissä olevaan kivetykseen ja siitä edelleen ajokaistojen väliselle alueelle. Auto törmäsi oikea kylki edellä liikenteenjakajana toimineeseen opastinpylvääseen.

Autossa matkanneet kolme miestä sinkoutuivat törmäyksessä ulos autosta. Heidän joukossaan oli myös auton omistaja ja kuljettaja, joka loukkaantui vakavasti. Kaksi muuta miestä kuolivat.

Kyydissä ollut nainen löytyi turvavöistä auton takapenkiltä. Hän oli löytöhetkellä elossa, mutta menehtyi myöhemmin sairaalassa.

Mersu repesi rajussa kolarissa kahtia Savonlinnan Kellarpellossa.

Vuosi sitten marraskuussa henkilöauto repesi kahtia rajussa risteyskolarissa Savonlinnan Kellarpellossa. Onnettomuusauto oli Mercedes Benz 250 D vuosimallia 1996.

Mersua ajoi sen omistaja, 17-vuotias nuorukainen. Hän oli saanut ikäpoikkeuksella ajokortin.

Nuorukaisen kyydissä oli nuori mies ja nuori nainen.

Auton 17-vuotias kuljettaja kertoi poliisikuulusteluissa, että hänen tarkoituksenaan oli kääntyä Aholandentieltä vasemmalle keskustan suuntaan. Hän tuli kärkikolmion takaa päätielle ja hänellä olisi ollut väistämisvelvollisuus, mutta hän ei huomannut keskustan suunnasta ajavaa Skodaa.

Skoda törmäsi Mersun vasempaan takaosaan. Törmäys oli niin voimakas, että Mersu repeytyi kahtia.

– Auton keula jäi paikalleen ja peräosa oli luisunut ABC-huoltamon suuntaan. Epäilen, että Savonlinnan suunnasta meihin törmänneen auton on pitänyt tulla todella lujaa, 17-vuotias pohti kuulustelussa.

Nuorukainen sai rysäyksessä luunmurtumat kaularankaan. Kyydissä olleelta naiselta murtui viisi kylkiluuta.

Mersun takaosaan ajaneesta Skodasta murskaantui keula. Auton kyydissä oli kolme nuorukaista ja kaksi nuorta naista. Vain yhden vammat olivat vakavampia.