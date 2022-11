Uusia väitteitä seksimessuista – nyt puhuu 23-vuotias nainen, joka kertoo osallistuneensa rajuun show’hun yleisön edessä

Tapahtumajärjestäjien mukaan lava-avustajien kanssa keskusteltiin etukäteen muun muassa esitysten kestoista ja sisällöistä. IS:n haastatteleman messukävijän mukaan hänelle ei kerrottu esityksen sisällöstä ennakkoon.

Sexhibition-erotiikkamessuilla lava-avustajana toiminut 23-vuotias nainen kertoo, ettei hänen kanssaan keskusteltu etukäteen suostumuksesta tai esityksestä, johon hän yleisön joukosta osallistui. Nainen ei liity messuilta tehtyyn rikosilmoitukseen, joka on tällä hetkellä Helsingin poliisin selvityksessä.

23-vuotias nainen kertoo osallistuneensa Helsingissä järjestetyille Sexhibition-erotiikkamessuille lauantaina yhdessä seurueensa kanssa.

– Menimme paikalle noin neljän aikaan. Meno oli turvallinen ja aika rauhallinen. Alkuillan esitykset olivat sellaisia aika iisejä, sylitansseja, eikä mitään hardcorea [rajua].

Nainen kertoo seuranneensa erästä päälavan esitystä eturivistä. Kun juontajat pyysivät lavalle rohkeaa avustajaa, nainen kuvailee nostaneensa kätensä ylös.

– Minut ohjattiin lavan taakse ja kädestä pitäen kohti portaita, jotka veivät lavalle. Pyydettiin, että istun lavalla olevalle penkille.

Erotiikkamessujen järjestäjät kertoivat Ilta-Sanomille aiemmin, että kaikkien vapaaehtoiseksi lava-avustajaksi yleisöstä haluavien kanssa keskustellaan aina ennen esitystä.

– Keskustelussa varmistetaan henkilön vointi lavalle mennessään, ja että henkilö ymmärtää täysin mihin on ryhtymässä ja mitä lavalla tapahtuu, mikä on artistin ehdotus esityksen kulusta ja sisällöstä, sekä mikä on lavalla käytettävä aika, järjestäjät kommentoivat Ilta-Sanomille sähköpostitse maanantaina.

IS:n haastatteleman naisen mukaan tällaista keskustelua ei hänen kohdallaan käyty.

– En ehtinyt esittää kysymyksiä, koska tilanne oli niin nopea. Minua jännitti, koska ilmaan jäi kysymysmerkki siitä, mitä tapahtuu. En voinut varautua etukäteen esityksen sisältöön.

IS on nähnyt naisen pääsylipun tapahtumaan. Esimerkiksi kuvatodisteita naisen osallistumisesta lavatapahtumiin on mahdotonta saada, sillä tapahtumaa ei saanut kuvata.

IS kysyi naisen kertomuksesta myös erotiikkamessujen järjestäjältä. Järjestäjä ei kuitenkaan vastannut haastattelupyyntöön tiistai-iltana.

Nainen kertoo osallistuneensa lavalla kahden ammattilaisesiintyjän ohjelmanumeroon. Nainen kuvailee omaa rooliaan esityksessä isoksi.

Naisen mukaan esityksen alussa naisesiintyjä tuli istumaan hänen syliinsä. Hän kertoo, että seuraavaksi miesesiintyjä harrasti hänen kanssaan oraaliseksiä.

– Sen jälkeen nainen retuutti minua kaulasta pitkin lavaa kuin koiraa perässä.

Naisen mukaan toinen esiintyjistä kysyi häneltä kesken esityksen vointia.

– Nyökyttelin ja sanoin, että olen ok.

Nainen ei kokenut, että hänen rajojaan olisi rikottu. Häntä jäi kuitenkin mietityttämään se, että miesesiintyjä tuli harrastamaan hänen kanssaan oraaliseksiä ilman, että asiasta naisen mukaan keskusteltiin etukäteen.

– Jos asiasta olisi kysytty etukäteen, olisin saattanut kieltäytyä.

Naisen mukaan esitys kesti 5–10 minuuttia. Nainen oli kertomansa mukaan esityksen aikana alkoholin vaikutuksen alaisena, eikä siksi hahmottanut tarkasti ajankulua.

– Show päättyi siihen, että esiintyjät laukesivat. Minut vietiin sen jälkeen lavan eteen, kädet nostettiin ylös ja sain aplodit.

Naisen mukaan tapahtuman järjestäjät huolehtivat hänestä esityksen jälkeen hyvin.

– Takahuoneessa kysyttiin useita kertoja olenko ok ja heikottaako minua. Sain vettä ja limpparia, eikä minua päästetty lähtemään ennen kuin vakuutin, että olen ok.

Naisen mukaan häneen ei fyysisesti sattunut esityksen aikana, eikä hän kokenut oloaan erityisen epämukavaksi.

– En koe, että minua olisi pakotettu mihinkään, mutta minulle ei annettu tilaisuutta kertoa suostumustani lavalla tapahtuneisiin asioihin.

Naisen mielestä vapaaehtoisten lava-avustajien kanssa olisi pitänyt käydä etukäteen perusteellinen keskustelu siitä, millaisesta esityksestä on kyse. Käden nostaminen yleisössä ei hänen mukaansa ole riittävä tapa suostumuksen varmistamiseksi.

– Olisi ollut ihan eri asia, jos kyse olisi ollut sylitanssista. Jos kyse on itse aktista, niin kyllä se vaatisi nimen paperiin. Nyt tilanne on pitkälti sana sanaa vastaan.

Tapahtumista huolimatta nainen olisi valmis osallistumaan seksimessuille myös tulevaisuudessa.

– Seuraavalla kerralla haluan kuitenkin kysyä etukäteen asioista, jos haluan vielä olla avustajan roolissa.

Ilta-Sanomat uutisoi aiemmin tiistaina, että Helsingin poliisi selvittää mahdollista seksuaalirikosta, joka olisi tapahtunut samoilla messuilla.

Rikosilmoitus liittyy messujen esiintymislavalla tapahtuneeseen tilanteeseen, jossa vapaaehtoinen messuvieras yleisöstä osallistui lavalla tapahtuneeseen seksiaktiin ammattiesiintyjän kanssa. Poliisin mukaan ilmoituksen tekijä ei ole itse osallinen lavan tapahtumiin.

Aihe on herättänyt paljon keskustelua internetin keskustelupalstoilla, muun muassa Jodelissa ja Ylilaudalla. Huolta on herättänyt erityisesti vapaaehtoisen humalatila, ymmärsikö hän mitä tapahtui ja oliko hän antanut tapahtumille suostumuksensa.

IS:n haastattelema nainen kertoo olevansa pahoillaan tapahtumista, joita poliisi tällä hetkellä selvittää.

– Tiesin, että ne ovat seksimessut ja siellä ollaan avoimesti seksuaalisia. Olin varautunut siihen, mutta harmittaa, jos jollekin toiselle on jäänyt kurja kokemus ja rajoja on rikottu.

Vuosia pornoalalla toiminut mies kertoo olevansa järkyttynyt viikonlopun Sexhibition-erotiikkamessuihin liittyvästä uutisoinnista. Mies ei osallistunut viikonlopun messuille, mutta kertoo esiintyneensä kyseisillä messuilla useina aikaisempina vuosina.

– Olen tehnyt messuja hyvin paljon aikoinaan. Tuollaista ei saisi missään nimessä tapahtua, alan ammattilainen toteaa.

– Kokemukseni mukaan messuilla kukaan ei kysy näiltä lava-avustajilta papereita tai mitään ennen esitystä.

Miehen mukaan messuilla toteutettavat esiintymiset eroavat pitkälti siitä, millaista alan tekeminen on muissa yhteyksissä.

– Jos pornoa tehdään ammattimaisesti, kaikkien osapuolten kanssa on sovittu paperilla siitä, mitä ollaan tekemässä. Meillä on sopimukset ja todistukset.

Miehen mukaan messuyleisöstä valittavat lava-avustajat osallistuvat ammattilaisten suunnittelemiin esityksiin. Esitykset voivat pitää sisällän esimerkiksi eroottista tanssia, suuseksiä tai yhdyntää.

Miehen mukaan hän on itse esiintynyt messuilla vain vastanäyttelijöiden kanssa. Mies kertoo, että joskus työpari on saattanut esittää yleisössä tavallista messukävijää, jolloin yleisölle on luotu mielikuva siitä, että lavalle ammattilaisen kanssa nousisi tavallinen lava-avustaja.

IS ei julkaise artikkelissa haastateltujen henkilöiden nimiä aiheen arkaluontoisuuden vuoksi.