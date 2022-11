KRP oikoo kohutietoja: Ukrainasta Suomeen rikollisille kulkeutuneista aseista ei näyttöä

Poliisi myöntää kuitenkin tiedotteessaan olevan viitteitä siitä, että pitkällä aikavälillä järjestäytyneen rikollisuuden toimijat voivat yrittää hankkia aseita Ukrainan sodan myötä.

Keskusrikospoliisi kertoo tiedotteessaan, ettei sillä ole näyttöä siitä, että Ukrainaan lähetettyjä avustusaseita olisi kulkeutunut Suomeen rikollisten toimesta.

Epätavallinen tiedote liittyy Ylen sunnuntaina uutisoimaan juttuun, jossa KRP:n rikosylikomisario Christer Ahlgrenin mukaan Ukrainaan toimitettuja sotilasaseita olisi päätynyt rikollisten mukana Suomeen.

Ahlgrenin mukaan KRP:llä on tiedustelutietoihin perustuvia viitteitä aseiden päätymisestä Suomeen rikollisille.

Ukrainan strategisen viestinnän keskus kiirehti maanantaina Twitterissä kiistämään Ylen jutun tiedot sen suhteen, että Ukrainaan toimitettuja aseita olisi päätynyt rikollisille Suomessa.

Keskus nimitti tietoa julkaisemassaan twiittiketjussa ”jälleen yhdeksi venäläiseksi valheeksi” ja kertoi Ukrainan Helsingin suurlähetystön ottaneen yhteyttä poliisiin saadakseen väitteistä lisää tietoa.

Nyt myös KRP haluaa tiedotteessaan oikoa Ahlgrenin puheita ja kertoo haastattelusta nousseen kuvan olevan epätarkka.

– Tiedossa ei ole, että Ukrainaan toimitettuja avustusaseita olisi päätynyt Suomeen rikollisten käsiin, sanoo Keskusrikospoliisin apulaispäällikkö Markus Välimäki tiedotteessa.

KRP kertoo poliisin takavarikoivan vuosittain lukuisia luvattomia aseita järjestäytyneen rikollisuuden toimijoilta.

Poliisi myöntää kuitenkin tiedotteessaan olevan myös viitteitä siitä, että pitkällä aikavälillä järjestäytyneen rikollisuuden toimijat voivat yrittää hankkia aseita Ukrainan sodan myötä.

– Asiantuntijamme antaman haastattelun perusteella on voinut saada kuvan, että aseita olisi jo kulkeutunut Suomeen. Tällaisesta ilmiöstä ei kuitenkaan ole näyttöä. Tarkoituksenamme on ollut tuoda esiin, että on mahdollista, että Suomessa toimivat rikolliset pyrkivät saamaan haltuunsa aseita konfliktialueilta, Välimäki sanoo.

Poliisi muistuttaa sotaan liittyvän tyypillisesti laitonta asekauppaa, mikä on tarjonnut rikollisille mahdollisuuksia hyötyä tilanteesta.