Kaksi vankia pääsi karkaamaan vankilasta maanantaina. Toinen vangeista saatiin jo kiinni.

Toinen Pyhäselän vankilasta karannut vanki on edelleen karkuteillä. Poliisin mukaan vanki ei ole vaarallinen ulkopuolisille. Tapausta tutkitaan vangin karkaamisena.

Poliisi sai maanantaina kaksi ilmoitusta Hammaslahden alueella tehdyistä törkeistä varkauksista, joiden yhteyttä karkaamiseen selvitetään. Pyhäselän vankila sijaitsee Hammaslahdessa Joensuussa.

Poliisi julkaisi tiistaina kuvia karkurista. Toinen kuva on peräisin valvontakamerasta, joka sijaitsee Joensuun kaupungin alueella. Valvontakameran kuva on otettu maanantain ja tiistain välisenä yönä. Poliisin mukaan mies on todennäköisesti pukeutunut kuvassa näkyviin vaatteisiin.

Poliisi etsii kuvassa näkyvää henkilöä.

Karkuri on noin 40-vuotias, noin 190 senttimetriä pitkä ja vartaloltaan hoikka.

Poliisi pyytää ilmoittamaan tuoreet havainnot karkurista hätäkeskukseen sekä vanhemmat havainnot vihjenumeroon 0295 415 232 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.

Toinen Pyhäselän vankilasta eilen karannut vanki saatiin kiinni maanantaina iltapäivällä vankilan lähistöltä. Vangit karkasivat aamupäivällä vankilan ulkoilupihalta.