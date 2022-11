Asenna, kaiverra, maalaa...

Pimeä iso pysäköintialue, ähiseviä tai hiljaisia konttaavia ja selällään luikertelevia ihmisiä, taskulampun valokeiloja...

Tuolta se saattaa kauemmaksi näyttää, kun liikkeellä ovat parkkipaikkojen ja syrjäisten kadunvarsien mieliharmit, jalometalleja himoitsevat katalysaattorivarkaat.

Kaakkois-Suomen poliisilaitos antoi tiistaina neuvoja, kuinka katalysaattorivarkailta voi yrittää suojautua.

Ne voidaan tiivistää neljään sanaan asenna, kaiverra, maalaa ja suunnittele.

Niiden avulla katalysaattorivarkaalle saattaa jäädä käteen pitkä nenä.

1. Asenna suojapelti katalysaattorin eteen

Suojapellin voi hitsata kiinni tai asentaa paikalleen pulteilla. Pelti on helppo asentaa korjaamolla ja kotioloissa, jos kädentaitoja ja välineitä löytyy.

2. Kaiverra rekisterinumerosi katalysaattoriin

Tunnisteen kaivertaminen katalysaattoriin on yksi monista tavoista saada rikollinen harkitsemaan vielä kertaalleen valintaansa. Kun rikollinen huomaa rekisterinumeron katalysaattorissa, voi olla, että hän jättää koskematta katalysaattoriin.

3. Maalaa katalysaattori

Rikollista toimintaa voi ehkäistä myös maalaamalla katalysaattori lämmönkestävällä huomiota herättävällä värillä. Esimerkiksi punainen tai oranssi väri saattaa säikäyttää rikollisen pois, koska he huomaavat, että katalysaattori on merkitty jollakin tavalla.

4. Pysäköi autosi näkyvälle paikalle

Jos et pysty pitämään autoasi lukitussa paikassa, yksinkertaisin keino suojata autosi katalysaattorivarkailta on pysäköidä se valoisalle tai valaistulle paikalle tai paikalle, jonne on koko ajan hyvä näkyväisyys monesta eri suunnasta. Näin kasvaa todennäköisyys sille, ettei autosi joudu rikoksen kohteeksi.

Ilmoita hätäkeskukseen numeroon 112 mikäli näet epäilyttävää toimintaa oman tai jonkun toisen auton ympärillä. Jos pystyt valo- tai videokuvaamaan teon tai tekemään havaintoja tekijän poistumissuunnasta, helpottaa se tekijän kiinnisaantia.

Ilta-Sanomat kertoi helmikuussa, että suosituimmat varkauksien kohteena olevat automerkit ovat Honda ja Toyota.

Erityisesti varkaiden suosiossa olivat Honda Civic ja Toyota Prius.

Lue lisää: Katalysaattori­varkauksien määrä paisuu – estääkö uusi keino pitkäkyntisten hämärähommat?

Lue lisää: Katalysaattoreita varastanut mies jäi kiinni poikkeuksellisella tavalla: Sähkö­saha soi naapurin auton alla

Lue lisää: Itärikolliset tuntevalla asiantuntijalla on tarjota yksi katalysaattori­varkauksien estokeino ylitse muiden

Lue lisää: Poliisi kehottaa nyt kansalaisia maalaamaan autoihinsa merkintöjä sekä asentamaan suojapeltejä – ”Voi hitsata kiinni tai asentaa paikalleen pulteilla”

Lue lisää: Katalysaattorivarkaiden aalto piinaa autoilijoita Länsi-Uudellamaalla – näiden merkkien osia viedään eniten