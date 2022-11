Suvi Kerttulan kolumni: Kuollutta kanaa muisteleva lapsi on pyhäinpäivän ytimessä

Pyhäinpäivänä kynttilän sytyttämisessä on kunnioituksen ajatus. Samalla kiitämme edesmenneitä heidän elämästään, kirjoittaa Suvi Kerttula.

Tyhjä navetta oli ränsistynyt. Rakennuksen punainen maali rapisi, ja karjakeittiön maitokannut olivat ruosteessa. Kaikesta näki, että parhaat päivät olivat menneet.

Mummo oli luopunut lehmistä jo vuosikymmeniä sitten. Navetalle ei ollut löytynyt enää käyttöä. Siellä asui enää yksi kana. Se oli jäänyt laumansa viimeiseksi.

Kolmevuotias sukulaistyttö tykkäsi käydä katsomassa vanhaa kanaa tyhjässä navetassa.

Kana tervehti iloisesti ja vipelsi lajilleen tyypillisesti. Lapsi sai antaa kanalle jyviä ja seurata sen elämää.

Eräänä syyspäivänä pikkutyttö halusi taas käydä navetassa tervehtimässä yksinäistä kanaa. Navetassa oli epätavallisen hiljaista. Kana makasi elottomana navetan lattialla. Kana oli kuollut.

Pieni tyttö meni mietteliääksi. Se oli kolmivuotiaan lapsen ensimmäinen kokemus kuolemasta. Hän ei täysin ymmärtänyt, mitä kuolema tarkoittaa. Pettymys oli suuri. Kana ei enää tulisi tervehtimään.

Muutama viikko kanan kuoleman jälkeen vietettiin pyhäinpäivää.

Pyhäinpäivänä muistellaan kuolleita. Se on kristillinen marttyyrien, pyhimysten ja vainajien muistopäivä.

Perinteisesti olimme menossa sukuhaudoille viemään kanervia ja kynttilöitä ja kunnioittamaan edesmenneiden sukulaisten muistoa.

Kanan ystävänä tunnettu pikkutyttö kuunteli keittiössä aikuisten juttelua ja halusi tietää, mikä on pyhäinpäivä.

Kerroimme, että pyhäinpäivänä muistellaan kuolleita. Pappaa, mammaa ja muita poisnukkuneita.

Lapsi oli pitkään hiljaa. Sitten hän tokaisi vakavana: Kana on kuollut.

Meillä aikuisilla oli pokassa pitelemistä. Kommentissa heijastui liikuttavasti lapsen lyhyt elinkaari. Kanan poismeno oli pienen tytön ainoa kokemus kuolemasta. Nyt hänelläkin oli joku kuollut, jota muistella. Kana.

Tänä lauantaina vietämme taas pyhäinpäivää.

”Pyhäinpäivänä mielessä ovat ennen eläneet rakkaat, joiden elämänvaiheet, valinnat, kasvojen piirteet, kosketus, lausutut ja lausumattomat sanat tuntuvat meissä, ovat osa meitä”, Turun piispa Mari Leppänen kertoo tässä Plus-osiossa.

Moni käy pyhäinpäivänä läheisen haudalla viemässä kynttilän.

Kynttilän sytyttämisessä on kunnioituksen ajatus. Samalla kiitämme edesmenneitä heidän elämästään. Siinä hetkessä on vainajan elämä voimakkaasti läsnä. Kynttilän liekissä ovat mukana myös toivo ja valo.

Vanhemmille ihmisille kuolleen läheisen muisteleminen on etenkin tärkeää. Takana on usein vuosikymmeniä yhteistä elämää. Tuhansia muistoja.

Kuolema ei tule yleensä nuorempia samalla lailla lähelle.

Kolmivuotiaan osa on armollinen. On vain kana, jota muistella. Pienen tytön viaton elämä on vasta alussa ja suurimmat surut kaukana edessä.

Kanaa muisteleva lapsi on silti pyhäinpäivän ytimessä. Kuolleen kanan muistelussa kiteytyy pyhäinpäivän sanoma, kunnioituksen ajatus.

Jokainen elämä on tärkeä.