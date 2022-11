Ruuhkautumisen syynä on erityisesti ikäihmisten jatkohoitopaikkojen puute.

Itä-Suomen aluehallintovirasto (avi) on antanut huomautuksen Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle eli Siun sotelle. Huomautuksen aiheena on päivystyksen vaikea ruuhkautuminen. Avi velvoittaa kuntayhtymän ryhtyvän välittömästi toimiin, joilla yhteispäivystyksen ruuhkautuminen saadaan purettua.

Päivystyksen läpimenoajat ovat avin tiedotteen mukaan venyneet aiemmasta reilun kolmen tunnin keskiarvosta yli kuuteen tuntiin. Tutkimusten perusteella hoidon haittavaikutukset lisääntyvät läpimenoajan ylittäessä neljä tuntia.

Siun sotessa ruuhkautumisen syyksi on arvioitu erityisesti ikäihmisten jatkohoitopaikkojen puute. Yhteispäivystyksessä on ollut odottamassa paljon potilaita, jotka eivät enää tarvitsisi päivystyshoitoa. Pulaa on ollut erityisesti perusterveydenhuollon vuodeosastopaikoista, jotka taas ovat ruuhkautuneet tehostetun palveluasumisen paikkojen pulan vuoksi, avin tiedotteessa kerrotaan.

Itä-Suomen avin mukaan Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ei ole huolehtinut alueensa väestön päivystyspalvelujen asianmukaisuudesta eikä varmistanut potilasturvallisuuden toteutumista.

Jokaisen oikeus kiireelliseen sairaanhoitoon kuuluu Suomen perustuslain piiriin, muistuttaa avi.