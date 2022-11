HS: Seksimessuilta tehty rikosilmoitus – messuvieras osallistui aktiin lavalla, yleisö huolestui

Poliisi on kirjannut asiasta sekalaisilmoituksen. Asia on vasta esiselvityksessä, eikä poliisi epäile vielä rikosta.

Poliisi selvittää Helsingissä mahdollista seksuaalirikosta, joka olisi tapahtunut viime viikonloppuna järjestetyillä Sexhibition-erotiikkamessuilla, uutisoi Helsingin Sanomat.

HS:n mukaan poliisi on kirjannut asiasta sekalaisilmoituksen. Asia on vasta esiselvityksessä, eikä poliisi siis vielä epäile rikosta.

Rikosilmoitus liittyy messujen esiintymislavalla tapahtuneeseen tilanteeseen, jossa vapaaehtoinen messuvieras yleisöstä osallistui lavalla tapahtuneeseen seksiaktiin. Aktin toinen osapuoli oli ammattilaisesiintyjä.

Aihe on herättänyt paljon keskustelua internetin keskustelupalstoilla, muun muassa Jodelissa ja Ylilaudalla. Huolta on herättänyt erityisesti vapaaehtoisen humalatila, ymmärsikö hän mitä tapahtui ja oliko hän antanut tapahtumille suostumuksensa.

Tapahtuman järjestäjä kommentoi asiaa Ilta-Sanomille maanantaina sähköpostitse. Järjestäjä kertoi olevansa tietoinen ”somessa käydystä keskustelusta” ja suhtautuvansa siihen ”erittäin vakavasti”.

Järjestäjän mukaan somessa esitetyt väitteet siitä, että lava-avustaja olisi sammunut lavalle, eivät pidä paikkaansa. Järjestäjän mukaan henkilö poistettiin lavalta artistin toiveesta.

– Toinen artisti kantoi lava-avustajan lavalta osana esitystä. Sekä lava-avustajan että esiintyjien yksityisyyttä suojellen emme voi avata syitä ulkopuolisille tämän enempää, järjestäjä kommentoi.

Järjestäjän mukaan tilanne on käyty läpi paikalla olleen henkilökunnan sekä järjestyksenvalvonnan kanssa.

– Myös ko. lava-avustajan vointi on varmistettu ja sekä hänen että seurueensa kanssa on keskusteltu esityksen jälkeen.

Järjestäjän mukaan lava-avustajan kanssa on käyty protokollan mukainen keskustelu ennen esitystä.

– Keskustelussa varmistetaan henkilön vointi lavalle mennessään, ja että henkilö ymmärtää täysin mihin on ryhtymässä ja mitä lavalla tapahtuu, mikä on artistin ehdotus esityksen kulusta ja sisällöstä, sekä mikä on lavalla käytettävä aika. Näin toimittiin myös lauantaina kyseisessä esityksessä.

– Tämä keskustelu käydään ennen esitystä painottaen sitä, että lava-avustajalla on missä kohtaa tahansa mahdollisuus keskeyttää osuutensa ja poistua lavalta, tai osoittaa muutoin henkilökunnalle, mikäli haluaa esityksen osaltaan keskeytettävän. Tämä on selvää myös esiintyjille.

Järjestäjän mukaan tapahtuman arovihin kuuluu ”ehdottomasti sekä muiden että jokaisen omien rajojen kunnioittaminen”.

– Teemme jatkossakin kaikkemme varmistaaksemme, että tämä toteutuu sekä asiakkaiden, esiintyjien että henkilökunnan suhteen.

Tapauksesta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.