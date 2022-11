Asunnossa oli naapureiden mukaan asunut aikoinaan pentutehtailija.

Helsingin Pitäjänmäessä asuva Senja Pulkkinen, 34, muutti syyskuun lopussa uuteen vuokrakolmioon.

Uusi asunto tuntui unelmien täyttymykseltä. Asunto sijaitsee tutussa korttelissa ja oma huone järjestyisi Senjan 9-vuotiaalle pojalle, joka on erityislapsi.

Asunnon saanti järjestyi helposti vaihtamalla oma kaksio naisen kanssa, joka asui kolmiossa. Molemmat asunnot ovat Hekan eli Helsingin kaupungin asunto Oy:n vuokra-asuntoja.

Muuton jälkeen asunnosta alkoi paljastua ikäviä yllätyksiä. Koko huoneisto haisi eläimen virtsalle. Mustia homeeseen viittaavia läikkiä oli lattioissa ja seinissä.

Senja Pulkkinen irrotti epäilyttävältä näyttävän oven kynnyksen. Sen alla näkyi karvoja ja kuolleita toukan raatoja.

Keittiön kaappien ovissa näkyvät pullistumat kielivät vesivahingosta.

Lattiamattojen alapuoli näyttää siltä, että rakenteisiin on päässyt kosteutta.

Putkimies saapui lokakuun alussa Senja Pulkkisen pyynnöstä asentamaan keittiöön tiskikonetta. Putkimies huomasi, että keittiökaapin alasokkeli on tumma ja turvonnut, kaappi haisee ja putkisto on saumattu silikonilla.

Putkimies kieltäytyi asentamasta tiskikonetta, sillä vesivahinko uhkaa, jos putkiin pääsee painetta.

Asunto on Senja Pulkkisen mielestä kaiken kaikkiaan asuinkelvoton.

– Täällä kävi Hekan rakennustarkastaja, joka ei nähnyt asunnossa minkäänlaisia puutteita. Sitten kävi rakennustarkastaja numero kaksi, joka totesi, ettei asunnon olisi kuulunut päästä tarkastuksesta läpi.

Senja Pulkkinen on valittanut lukuisista puutteista Hekalle. Tuloksena on se, että Senja on ahtautunut poikansa ja tavaroiden kanssa olohuoneeseen. Kahdessa huoneessa korjataan lattioita.

Senja Pulkkinen harmittelee, ettei hän suostuessaan asunnon vaihtoon pystynyt näkemään kolmiossa olevia vikoja.

– Naapurit kyllä varoittivat, että aiotko muuttaa sen pentutehtailijan asuntoon.

Virtsan haju tulee luultavasti siitä, että asunnon aiempi omistaja piti koiria. Koiria oli luultavasti yhdessä makuuhuoneessa, jota Senja Pulkkinen kutsuu kusihuoneeksi.

Kylpyhuoneen lattiakaivoa ei ole aikoihin puhdistettu.

Senja Pulkkinen kävi kaksi kertaa ennen muuttopäätöstä katsomassa kolmiota. Hän ei silloin huomannut hajuja eikä puutteita.

– Kaikki ikkunat olivat aina auki ja tuuletus oli käynnissä. Kusihuoneessa oli maalipurkkeja ja luulin, että siellä tehdään remonttia. Asukkaan tavaroita oli levitetty niin, etten pystynyt näkemään vaurioita lattiassa.

Vieraan ihmisen tavaroita ei voinut mennä siirtelemään. Senja Pulkkinen ei muun muassa huomannut, että listoja puuttuu.

Senja Pulkkinen on asunut remontin keskellä useita viikkoja ja maksanut koko kuukauden vuokraa ilman, että kaikki neliöt olisivat käytössä.

Hän ihmettelee, miksi Heka ei voi järjestää väliaikaista asuntoa ja korjata sinä aikana asuntoa kuntoon.

Olohuone toimii Senja Pulkkisen ja hänen poikansa makuuhuoneena.

Hekan aluejohtaja Päivi Jokinen ei ota tarkemmin kantaa kyseiseen Pitäjänmäen asuntoon ja sen vuokraamiseen.

Hän selvittää, että joskus Hekan vuokralaiset voivat vaihtaa keskenään asuntoja. He etsivät itse vaihtokumppanin ja muuttavat päittäin toistensa asuntoihin.

– Tällaisissa tapauksissa me käymme Hekan puolelta totta kai tekemässä asunnon tarkastuksen, mutta silloin asukkaat asuvat asunnossa.

Heka tekee vuokralaisen vaihtumisen yhteydessä tarkastuksen, että asunto on vaihtokelpoinen. Tällöin Jokisen mukaan tarkastetaan, että asukas on asunut huolellisesti eikä ole esimerkiksi rikkonut mitään.

Hekalta lähtee sen jälkeen vuokranantajan puolelta lupa asuntojen vaihtoon. Asuntojen vuokra- ja asuntopalvelut tekee päätöksen vuokralaisen vaihtumisesta.

– Kun on keskinäinen vaihto, ei päästä katsomaan asuntoja tyhjänä. Se käydään vain tarkastamassa silloin, kun vuokralainen asuu asunnossa, Päivi Jokinen selvittää.

Lattiarakenteisiin on pesiytynyt alivuokralaisia.

Kun asunnosta paljastuu home- ja tuholaisvahinkoja, korjaako Heka puutteet?

– Ottamatta kantaa tähän tapaukseen, tuholaistorjuntaa tehdään. Meillä on yhteistyökumppanit, jotka sitä tekevät, Päivi Jokinen vastaa.

Prosessi etenee hänen mukaansa niin, että jos asukas kertoo havainnosta ja ottaa Hekaan yhteyttä, heiltä lähtee ulkopuolinen asiantuntija, katsoo asunnon ja viipymättä reagoi mahdolliseen tuholaisongelmaan.

– Asukkaillakin on aika paljon näissä vastuita, Jokinen muistuttaa.

Heka korjaa asuntoa huone kerrallaan.

Miten Heka korjaa asunnosta paljastuvat homeen jäljet?

– Jos löytyy homeen jälkiä, totta kai ryhdytään niitä viipymättä korjaamaan. Siihen meillä on myös sopimuskumppani, Päivi Jokinen vastaa.

Jos asuntoon joudutaan tekemään suuret remontit, eikö asukas voi remontin aikana asua Hekan järjestämässä tilapäisasunnossa?

– En osaa ottaa tähän tapaukseen kantaa, mutta pääsääntöisesti meillä ei tyhjiä asuntoja ole olemassa, Päivi Jokinen vetoaa.

Jokinen kertoo esimerkkinä, että kosteusvaurio löytyy tyypillisesti kylpyhuoneesta. Silloin Heka lähtee korjaamaan vauriota viipymättä.

Jokinen lisää, että pääsääntöisesti Heka yrittää korjata vauriot parhaalla mahdollisella tavalla ja mahdollisimman nopeasti.

– Jos on kyse vaikka siitä, että lattiamateriaaleja pitää vaihtaa, niitä tehdään huone kerrallaan.

Kynnyksen alla oli toukkia ja hyönteisten jäänteitä.

Jos vuokra-asunto paljastuu vaihdon jälkeen pommiksi, voiko vaihtosopimuksen purkaa ja palata entiseen asuntoon?

– Me emme viranomaisina tee valintoja asukkaista, vaan kaupunki valitsee ja tekee asunto-osoituksia. Onko asunto asuntokelvoton, siitäkin päättää viranomainen. Sitä ei voi vuokralainen itse julistaa emmekä me voi julistaa.

Päivi Jokinen lisää, että Hekan tavoitteena ja vastuulla on se, että asunnot ovat mahdollisimman hyvässä kunnossa, jotta kaikki osapuolet olisivat tyytyväisiä.

Kodista uutisoi aiemmin Helsingin Sanomat.