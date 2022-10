Ukraina tylyttää KRP:n Ylelle kertomia tiedustelutietoja – ”Jälleen yksi venäläinen valhe”

Yle uutisoi sunnuntaina, että KRP:llä on tiedustelutietoihin perustuvia viitteitä, joiden mukaan Ukrainalle toimitettuja aseita olisi päätynyt rikollisille Suomessa.

Ukrainan strategisen viestinnän keskus kiistää Twitterissä tiedot, joiden mukaan Ukrainaan toimitettuja aseita olisi päätynyt rikollisille Suomessa. Keskus nimitti tietoa maanantaina julkaisemassaan tviittiketjussa ”jälleen yhdeksi venäläiseksi valheeksi”.

Yle uutisoi sunnuntaina KRP:n tiedustelutiedoista, joiden mukaan Ukrainalle toimitettuja aseita olisi päätynyt rikollisille Suomessa.

Strategisen viestinnän keskuksen mukaan Ukrainan Suomen-suurlähetystö on selvittänyt asiaa poliisin kanssa.

– Ukrainan ulkoministeriön tiedottaja Oleg Nikolenko kertoi, että vastaukseksi Suomen puolelta ilmoitettiin, ettei vahvistettua tietoa tai tarkempia faktoja salakuljetusaseiden toimittamisesta ole, twiitissä todetaan.

Twiittiketjun mukaan myöskään Suomen Ukrainan-suurlähettiläs ei ole pystynyt vahvistamaan väitteitä. Väitteiden tarkistamiseksi Ukraina on lähettänyt twiittiketjun mukaan Suomelle, Ruotsille ja Tanskalle pyynnön Europolin viestintäjärjestelmän kautta.

Yle uutisoi sunnuntaina, että KRP:n rikosylikomisario Christer Ahlgrenin mukaan Ukrainaan toimitettuja sotilasaseita olisi päätynyt rikollisten mukana Suomeen.

Ahlgrenin mukaan KRP:llä on tiedustelutietoihin perustuvia viitteitä aseiden päätymisestä Suomeen rikollisille. Tiedot koskevat esimerkiksi rynnäkkökivääreitä.

– Meillä on paljon tiedustelutietoa siitä, että rikollisjärjestöt ovat erittäin kiinnostuneita Ukrainalle toimitetuista aseista. Meillä on merkkejä, että näitä aseita on jo Suomessa, Ahlgren sanoo Ylelle.

– Ukrainalle toimitettuja aseita on löydetty myös Ruotsista, Tanskasta ja Hollannista.

Ylen mukaan Euroopan poliisiviranomainen Europol varoitti jo kesällä, että kansainväliset rikollisverkostot pyrkivät salakuljettamaan aseita sotaa käyvästä Ukrainasta esimerkiksi EU-maihin.

Kansainväliset poliisiviranomaiset ovat kertoneet, että kiväärien lisäksi pistoolit, kranaatit ja taisteludroonit ovat kysyttyjä rikollisten keskuudessa.

Ylen sunnuntaisen artikkelin on kirjoittanut toimittaja Kirsi Heikel. Heikel kommentoi artikkeliaan Ukrainan strategisen viestinnän keskuksen twiittiketjussa ja kuvaili uutisen englanninkielistä käännöstä harhaanjohtavaksi. Heikelin mukaan käännösartikkelia on korjattu.

– Tieto aseista on alustava ja poliisin mukaan tietoja tutkitaan, Heikel kirjoitti Twitterissä.