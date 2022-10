Maailmalla on nähty viime aikoina useita tempauksia, joissa museoiden tunnettuja taideteoksia on pyritty tärvelemään erilaisin keinoin.

Ilmastoaktivistien tempaukset ulkomailla ovat herättäneet suomalaisissa museoissa huolta turvatoimien riittävyydestä.

Ilmastoaktivistit ovat ottaneet kohteekseen maailmankuulut taideteokset. He ovat tunkeutuneet museoihin ja heittäneet teosten päälle muun muassa tomaattikastiketta ja perunamuusia sekä liimanneet itsensä kädestään kiinni taideteoksen äärelle.

Ympäristöaktivistit viskasivat tomaattikeittoa Vincent van Goghin ikoniselle maalaukselle Lontoon National Gallery -museossa.

Amos Rex -museon museonjohtaja Kai Kartio sanoo, että museoalalla on jo pitkään tiedostettu, että taideteokset voivat joutua ilkivallan kohteiksi ja että vahingonteot voivat olla taidevarkauksia suurempia uhkia.

Uusi ilmiö on Kartion mukaan se, että ilkivalta on osana ilmastoaktivismia.

Kartio sanoo, että museoiden on hyvin vaikea varautua tällaisiin ilmastoiskuihin.

– Vahingontekoihin eivät erilaiset hälytysjärjestelmät, kuorisuojaukset ja muut sellaiset tepsi. Vahingonteot tehdään aukioloaikana, niihin on vaikea varautua.

Kai Kartio sanoo, että yksi asia mitä taidemuseo voi tehdä, on käyttää näkymättömiä suojauskeinoja. Museot ovat hankkineet tauluihin näkymättömiä suojalaseja.

– Yleensä kaikki hyvin arvokkaat maalaukset ovat sellaisen lasin takana, jota katsoja ei pysty näkemään.

Kartio uskoo, että viimeaikaiset tapahtumat ovat lisänneet näkymättömien lasien kysyntää.

Lasit ovat kalliita, mutta niihin kannattaa hänen mielestään investoida eikä nykyisessä tilanteessa ole paljon valinnanvaraa.

Lasit eivät haittaa taiteen katsomista. Lasin pystyy näkemään vain, jos on harjaantunut silmä ja katsoo tietystä vinkkelistä.

– Sellaisissa tilanteissa, joissa heitetään jotain vasten maalausta, lasi on ratkaiseva suoja.

Nykytaiteen museossa Kiasmassa näytteillä olevat teokset ovat usein suuria tilateoksia. Teoksiin olisi hankala saada kuorisuojauksia.

Kiasma on lisännyt ennaltaehkäisevää työtä, museonjohtaja Leevi Haapala kertoo.

– Meillä on hyvät keinot seurata yleisöä ja heidän liikkumistaan museossa. On sekä henkilövalvontaa että kameravalvontaa.

Haapala ei ryhdy tarkemmin kertomaan, minkälaisia turvatoimia museo on tehnyt.

Ilkivallanteot ovat museonjohtajan mukaan vaikeita valvottavia, sillä tilanteet ovat nopeita.

Jos taideteoksiin aletaan tehdä suuren maailman tyylisiä iskuja, museon vaihtoehtona on lisätä pyrkijöiden tarkastuksia. Tulijoita voidaan tarvittaessa läpivalaista ja museo voi käydä henkilö henkilöltä läpi, mitä he saavat viedä näyttelytiloihin.

– Nytkään meillä ei voi viedä näyttelytiloihin reppuja eikä mitään isompia. Sitten pitäisi alkaa tarkastaa tulijoita henkilö henkilöltä. Toivotaan, ettei sellaiseen tarvitse mennä.

Museoissa liikkuu tuhansia ihmisiä. Tarkastukset veisivät paljon henkilökunnan voimavaroja.

Turun Taidemuseo on varautunut ilmastoiskujen kaltaisiin asioihin, sanoo museonjohtaja Kari Immonen. Viimeaikaisia tapahtumia on käyty läpi henkilökunnan ja salivalvojien parissa.

Kari Immonen kehuu, että museossa on hyvä valvonta, mutta kaikkea museo ei voi estää.

– Uskon kuitenkin, että suomalaiset ilmastoaktivistit ovat sen verran fiksuja, että tämäntyyppistä ei Suomessa tapahdu.

Yksi ongelma taidemuseossa on Immosen mukaan ollut esineiden koskettelu.

Taidemuseossa on satoja vuosia vanhoja teoksia ja tänä vuonna meni rikki 60 000 kävijän raja. Kävijämäärät ovat Immosen mukaan niin suuria, että jos kymmenen prosenttia kävijöistä koskisi teoksiin, vauriot olisivat suuria.

– Asia on hyvä, mutta maali on väärä, näkee Turun Taidemuseon johtaja Kari Immonen.

– Suurin osa ymmärtää, ettei teoksiin saa koskea, mutta aina välillä tulee tilanteita, että kävijöille joudutaan huomauttamaan, että teokset ovat katsomista eikä koskettamista varten.

Museonjohtaja Kari Immonen muistuttaa, että viimeaikaiset ilmastotempaukset esimerkiksi Britanniassa liittyvät siihen, että kansainväliset öljy-yhtiöt sponsoroivat museoita.

Immonen lisää, että ilmastoaktivistien toiminta on ennen kaikkea julkisuushakuisuutta. Kansainvälisesti tunnetut taideteokset ovat helppoja maaleja ja niihin iskemällä saadaan aikaan keskustelua.

– Asia on hyvä, mutta maali on väärä. Ja siinä mielessä huono strategia, että vaikka näkyvyyttä saa, asialle ei saa hyvää kaikua tuolla tavalla.

Keskustelu siirtyy tempausten johdosta muihin kuin ilmastokysymyksiin. Nyt käydään keskustelua taideteosten turvallisuudesta ja vahingonteosta.

– Taidetta ja luontoa pyritään säilyttämään niin, että tulevat sukupolvet pystyvät niistä nauttimaan, Ateneumin taidemuseon johtaja Marja Sakari sanoo.

Ateneumin taidemuseon johtaja Marja Sakari pitää ikävänä, että hyvän asian puolesta hyökätään toisen hyvän asian kimppuun.

Hyökkäys on hänen mielestään siinä mielessä ristiriitainen, että taidemuseolla on samanlainen missio kuin luonnonsuojelulla.

– Taidetta ja luontoa pyritään säilyttämään niin, että tulevat sukupolvet pystyvät niistä nauttimaan.

Sakari lisää, että taidemuseo on instituutio, joka houkuttelee immateriaaliseen kuluttamiseen. Lisäksi taidemuseoiden toiminta on pitkäjänteistä ja pyrkii ekologisuuteen.

Taidemuseolla on Vihreä kädenjälki -ohjelma, jonka tavoitteena on vähentää hiilikädenjälkeä niin, että Kansallisgalleria on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.