Keskellä globaalia ilmastonmuutosta Perus-Suomessa nautitaan impivaaralaisesta erillisilmastosta tai ehkä ei aikuisen oikeasti kuitenkaan, pohtii toimittaja Tuomas Manninen.

Onko maapallo litteä?

Tiettävästi ei ja tarvittaisiin huippuluokan asianajaja esittämään uskottavasti vastakkaisia näkemyksiä.

Mutta sitten tullaan vaikeampiin asioihin, joita on ansiokkaasti joskin hämmentävästi pohtinut perussuomalaisten helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Laura Korpinen.

Nimittäin tämä ilmasto-asia.

Ilmahan ei ole minkään muotoista ellei sitä suljeta ilmapalloon. Eikä ilma ole oikein minkään näköistäkään. Ei se aina tunnukaan miltään.

Ehkä näistä syistä otamme ilman ikään kuin annettuna, ilman syvällisempää pohdintaa siitä, mistä ilma on ilmastoon tullut. Ja kenelle se kuuluu.

Laura Korpinen on ennakkoluuloton poikkeus.

Korpinen twiittasi aiheesta sunnuntaina heti aamun alkajaisiksi. Hänen mukaansa ihmisiä on huijattu uskomaan, että maapallolla olisi yksi ja yhteinen ilmasto.

Korpinen huomautti maapallon ilmaston koostuvan eri paikallisilmastoista, joista Suomi kuuluu ”boreaaliseen ilmastovyöhykkeeseen eli pohjoiseen havupuumetsävyöhykkeeseen”.

”Eikä se ole muuttunut miksikään”, Korpinen totesi.

Toisin sanoen olemme etuoikeutettuja saadessamme nauttia eräänlaisesta impivaaralaisesta ja muuttumattomasta erillisilmastosta.

Ennen Korpista Suomessa oli vallitsevana jako viiteen ilmastovyöhykkeeseen, joista pohjoisin ei ollut enää hitustakaan boreaalinen, vaan hemiarktinen.

Jaon taustalla oli ja on Wladimir Köppenin (1846–1940) leipälajiinsa kasvitieteeseen perustunut pioneerityö.

Tämä on kuitenkin epäkiinnostava sivuasia, sillä kiinnostavampi kysymys kuuluu, mikä oli Korpisen twiitin kantava ajatus? Sisälsikö se ajatuksen vai taka-ajatuksen, joka jäi hämäräksi?

Tuskin Korpinen halusi julkisesti esitellä maantieteen ja kasvitieteen tietämystään?

Twiitti herätti hämmästelyä ja ikävä kyllä jopa pilkkaa, olihan Korpinen kampanjoinut kuntavaaleissa teemalla ”järki takaisin päätöksentekoon”.

Korpinen on koulutukseltaan varatuomari ja ammatiltaan asianajaja, joten hän ei missään nimessä kuulu siihen ihmisjoukkoon, joka voisi epäillä maapallon olevan litteä.

Kun IS kysyi Korpiselta, mikä twiitissä oli ajatuksena, vastaus jätti paljon arvailujen varaan:

– Mulla ei ole tähän mitään kommentoitavaa, mutta kiitos kun soitit. Kiitos. Joo hei.

Täytyy ajatella itse ja kysyä viisaammilta.

Yrittikö Korpinen vähätellä ilmaston lämpenemistä ilmiönä? Ottaen huomioon Korpisen edustaman puolueen, tätä vaihtoehtoa ei voi täysin sulkea pois.

Ilman ideologista taka-ajatusta twiitti on outo ja irralliseksi jäävä tietoisku, jossa sitä paitsi isku meni tiedon ohi.

Aivan hakoteillä Korpinen ei ole.

Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen muistuttaa ilmaston olevan laaja käsite. Voidaan puhua mikroilmastosta, paikallisilmastosta tai globaalista ilmaston lämpenemisestä.

– Totta kai ilmasto voidaan jakaa eri ilmastovyöhykkeisiin ja sen jaon voi tehdä miten pienipiirteisesti tahansa, Rantanen sanoo.

– Helsingin ilmasto on erilainen kuin vaikka Barcelonan ilmasto, mutta ilmakehä on yhteinen ja siinä mielessä ilmasto on yhteinen.

– Jos Helsingissä laittaa jotain ilmaan, se vaikuttaa myös Barcelonassa.

– Meillä on yhteinen ilmakehä, yhteinen ilmaston lämpeneminen ja yhteinen ilmastonmuutos. Ei globaalia ilmaston lämpenemistä kumoa se, että Suomessa on erilaisia ilmastovyöhykkeitä.

Entä mitä Korpinen mahtoi tarkoittaa kommentilla ”Eikä se ole muuttunut miksikään”.

Mikä ei ole muuttunut miksikään?

Suomen ”havupuumetsäilmastovyöhyke”?

Kilpailevan käsityksen mukaan muutos on käynnissä ja Suomen ilmastovyöhykkeet ja kasvillisuusvyöhykkeet ja metsänrajat ja eläinlajisto ovat hitaassa liikkeessä.

Entäpä sää.

– Etenkin talviaikaan muutoksen tulevat Etelä-Suomessa olemaan aika dramaattisia, Rantanen sanoo.

Palataan vielä vyöhykkeisiin.

Voisi ajatella, että kun puhutaan vyöhykkeistä, puhutaan jonkin yhteisen kokonaisuuden osista. Muuten sanassa vyöhyke ei olisi mitään järkeä.

Rantanen ei ole eri mieltä.

– Kun miettii vähän filosofisemmin, niin vyöhyke on pelkkä ihmisen luoma kategorisointi, luonnossa ei ole selkeitä vyöhykerajoja.

– Köppenin jaottelu on yksi mahdollinen näkemys. Kaikki on loppujen lopuksi yhtä ja samaa kokonaista ilmastoa.

Seuraavan luulisi olevan itsestään selvyys, mutta ei välttämättä sitä ole.

– Ilma on yhteinen ja ilmakehä on yhteinen. Kun jotain pääsee ilmaan, se leviää tuulten ja ilmavirtausten mukana.

Eli siellä ei ole näkymättömiä lasiseiniä vyöhykkeiden väleissä?

– Ei ole, Rantanen vakuuttaa.