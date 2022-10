KRP Ylelle: Ukrainaan toimitettuja aseita on päätynyt rikollisten mukana Suomeen

KRP:n mukaan Ukrainalle toimitettuja aseita on löydetty myös Ruotsista, Tanskasta ja Hollannista.

Yle uutisoi, että Ukrainaan toimitettuja sotilasaseita on päätynyt rikollisten mukana Suomeen. Asiasta kertoo rikosylikomisario Christer Ahlgren Keskusrikospoliisista (KRP) Ylen haastattelussa.

Ahlgrenin mukaan KRP:llä on tiedustelutietoihin perustuvia viitteitä aseiden päätymisestä Suomeen rikollisille. Tiedot koskevat esimerkiksi rynnäkkökivääreitä.

– Meillä on paljon tiedustelutietoa siitä, että rikollisjärjestöt ovat erittäin kiinnostuneita Ukrainalle toimitetuista aseista. Meillä on merkkejä, että näitä aseita on jo Suomessa, Ahlgren sanoo Ylelle.

– Ukrainalle toimitettuja aseita on löydetty myös Ruotsista, Tanskasta ja Hollannista.

Ylen mukaan Euroopan poliisiviranomainen Europol varoitti jo kesällä, että kansainväliset rikollisverkostot pyrkivät salakuljettamaan aseita sotaa käyvästä Ukrainasta esimerkiksi EU-maihin.

Kansainväliset poliisiviranomaiset ovat kertoneet, että kiväärien lisäksi pistoolit, kranaatit ja taisteludroonit ovat kysyttyjä rikollisten keskuudessa.

– Muualla Euroopassa on tavattu Ukrainasta kuljetettuja sinkojakin, Ahlgren sanoo.

Ylen mukaan KRP ei halua vielä kertoa tarkempia tietoja Suomeen päätyneistä aseista, koska tiedustelutietoja täydennetään yhä.