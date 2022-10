He ovat Suomen etsityimmät rikolliset Euroopassa

Euroopan poliisiviranomaisen Europolin etsityimpien rikollisten listalle on päässyt kaksi Suomen kaipaamaa miestä.

Europolin etsityimpien rikollisten listalle on päässyt yhteensä 90 henkilöä. Heistä kaksi on Suomen poliisin etsintäkuuluttamia.

Molemmat ovat olleet vuosikausia karkuteillä.

Heistä toinen on Suomen kansalainen, 37-vuotias Jan Johannes Salminen.

Jan Johannes Salminen.

Salmista epäillään törkeistä veropetoksista, törkeistä kirjanpitorikoksista ja törkeistä rahanpesuista. Etsintäkuulutusilmoituksen mukaan mies ei ole saapunut oikeuteen vastaamaan rikossyytteisiin.

Salminen puhuu suomea ja englantia. 178 senttimetriä pitkällä miehellä on vihreät silmät. Hän on keikkunut etsityimpien listalla vuodesta 2019 lähtien. Miehen etsintäkuulutusta on päivitetty viime vuoden marraskuussa.

MTV Uutiset on kertonut aiemmin, että Turussa asunut Salminen on opiskellut liikunnanohjaajaksi ja ollut opintojensa aikana Malagassa oppisopimuskoulutuksessa.

IS on kertonut aiemmin, että mies on ollut tuttu kasvo Espanjan Aurinkorannikolla. Fuengirola-lehti on kertonut miehen olleen mukana esimerkiksi alkoholijuomien maahantuonnissa ja kuljetusbisneksissä.

Niin ikään Suomen poliisin kaipaama Aram Kohnepushi on pysytellyt viranomaisilta piilossa useita vuosia, ainakin vuodesta 2017 lähtien. Hänen etsintäkuulutustaan on päivitetty viime vuoden tammikuussa.

Aram Kohnepushi.

Kohnepushi on Iranin kansalainen ja häntä epäillään törkeistä petoksista ja törkeistä väärennöksistä. Rikostutkinta häntä vastaan on yhä käynnissä. Miehen on epäilty aiheuttaneen yli 600 000 euron vahingot.

MTV Uutiset on kertonut aiemmin, että mies häipyi Suomesta poliisikuulustelujen jälkeen. Hän ehti asua Suomessa yli 20 vuotta.

Kohnepushi on 34-vuotias, 174 senttimetriä pitkä ja hänellä on ruskeat silmät. Suomen lisäksi mies puhuu kurdin kieltä.